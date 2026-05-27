ΟΔΔΗΧ: Στο 2,21% το επιτόκιο των εξάμηνων εντόκων γραμματίων

Με αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποιήθηκε σήμερα η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,21% από 2,12% που ήταν την προηγούμενη φορά.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1, 047 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,62 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.