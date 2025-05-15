Άμεση ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Πέμπτης (15/5).

«Όχι, δεν πανηγυρίζει ο κ. Μαρινάκης ούτε προκαταλαμβάνει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Απλά σήμερα μας ανακοίνωσε ότι η πιθανολόγηση του επίσημου κρατικού πορίσματος, που έβγαλε ο διορισμένος από την κυβέρνηση ΕΟΔΑΣΑΑΜ, είναι μειωμένης βαρύτητας σε σχέση με την πιθανολόγηση της πραγματογνωμοσύνης του καθηγητή του ΕΜΠ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη, για να προσθέσει αμέσως μετά:

«Ας αντιληφθεί ότι πάνω από μια ανείπωτη τραγωδία φτάσαμε να «συγκρούονται» δύο πιθανολογήσεις, γιατί αποσύρθηκαν τα συντρίμμια και ξεμπαζώθηκε η περιοχή τρεις μόλις μέρες μετά το δυστύχημα χωρίς άδεια των δικαστικών αρχών αλλά παρουσία του απεσταλμένου του Μεγάρου Μαξίμου».

«Ο κ. Μαρινάκης έχει κάτι να απαντήσει για τις βεβαιότητες ότι δεν εκτελέστηκε η σύμβαση της τηλεδιοίκησης και η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δεν έδρασε ενώ γνώριζε την επισφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου;»

«Η κυβερνητική πλειοψηφία θα θέσει τα στελέχη της στο κάδρο της έρευνας ή θα μπει ξανά ασπίδα; Θα τηρήσει το Σύνταγμα ή θα διαλέξει δικαστή και αδίκημα;» καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.