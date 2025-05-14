«Κανείς πια δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τον κ. Μαρινάκη. Έχει καταντήσει ο "ψευταράκος" του Μαξίμου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, όπου εξαπολύει νέα επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για την υπόθεση των Τεμπών με αφορμή το πόρισμα Καρώνη.

«Ποιον Μαρινάκη να πιστέψουμε; Τον Μαρινάκη που διαφήμιζε ως «ευαγγέλιο» το επίσημο κρατικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, που έκανε λόγο για "άγνωστο καύσιμο", τον Μαρινάκη που υπερασπιζόταν τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι "το απίθανο σενάριο, μπορεί να είναι πιθανό" ή τον Μαρινάκη του σήμερα που μετά την πραγματογνωμοσύνη Καρώνη έβγαλε απόφαση για την τραγωδία των Τεμπών πριν τη Δικαιοσύνη;»

«Το ΠΑΣΟΚ έλεγξε και θα συνεχίσει να ελέγχει κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 και τη μη εγκατάσταση τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο, για τις κυβερνητικές παραλείψεις ενώ γνώριζαν την ελλιπή ασφάλεια στο δίκτυο, για την απόφαση και χρηματοδότηση της αλλοίωσης του τόπου του δυστυχήματος χωρίς την άδεια της Δικαιοσύνης», καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη.

Πηγή: skai.gr

