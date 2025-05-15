Από τον Ευαγγελισμό ξεκινάει σήμερα Πέμπτη η πρότυπη λειτουργία του ψηφιακού συστήματος tracker για την παρακολούθηση των ασθενών στις εφημερίες, η οποία θα επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν τις εξετάσεις, αλλά και όλες τις στάσεις κάθε ασθενή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που θα επεκταθεί σε 14 νοσοκομεία έως τα μέσα Ιουλίου και σε 80 νοσοκομεία έως τον Ιανουάριο του 2026.

Παράλληλα, τον Ιούνιο αρχίζει η ξεχωριστή αξιολόγηση των υπηρεσιών των νοσοκομείων από τους ασθενείς, ενώ εντός του επόμενου μήνα αρχίζει και η κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ σε χιλιάδες δικαιούχους.

Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο

Σε ανάρτησή του στα social media το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνει ότι με το νέο σύστημα: «α) θα συλλέγουμε πραγματικά δεδομένα για το τί συμβαίνει και θα μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε συνθήκες υπερβολικής καθυστέρησης β) θα γνωρίζει σε λίγο καιρό ο καθένας μας αναλόγως το νοσοκομείο που θα επιλέξουμε πόση θα είναι η αναμονή, γ) θα μπορούμε να σχεδιάζουμε στοχευμένες πολιτικές».

Αναλυτικά τα 10 μέτρα για τη βελτίωση του ΕΣΥ

1. Ξεκινάει σήμερα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του «Ευαγγελισμού», η πρότυπη λειτουργία του ψηφιακού συστήματος με tracker σε κάθε ασθενή, που θα επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν τις εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί κάθε ασθενής και όλες τις «στάσεις» που χρειάζεται να κάνει κατά την παρουσία του στο ΤΕΠ. Στόχος είναι ο εξορθολογισμός και η βελτίωση της παροχής φροντίδας. Η πιλοτική λειτουργία θα επεκταθεί σε 14 νοσοκομεία έως τα μέσα Ιουλίου και σε 80 νοσοκομεία έως Ιανουάριο 2026.

2. Τον Ιούνιο αρχίζει η ξεχωριστή αξιολόγηση των υπηρεσιών των νοσοκομείων. Θα μπορεί να λάβει μέρος κάθε ασθενής που λαμβάνει εξιτήριο. Η αξιολόγηση θα γίνεται μέσω ειδικά διαμορφωμένου ψηφιακού ερωτηματολογίου.

3. Εντός του Ιουνίου αρχίζει και η κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ σε χιλιάδες δικαιούχους, με στόχο τη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων. Τις αποστολές θα χειρίζεται εξειδικευμένη εταιρεία τηλεμεταφορών.

4. Τον ίδιο μήνα θα έχουμε καθολική έναρξη, σε όλη την ορεινή και νησιωτική Ελλάδα, των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), για την τακτική παροχή εξετάσεων και φροντίδας στους κατοίκους μικρών κοινοτήτων και οικισμών.

5. Επιταχύνεται η πρόσληψη 430 υγειονομικών και διοικητικών υπαλλήλων σε ΤΕΠ στην Αττική, εντός του 2025. Πρόκειται για 58 γιατρούς, 121 νοσηλευτές, 165 τραυματιοφορείς και 86 λοιπό προσωπικό.

Ανακαίνιση και αναβάθμιση των υποδομών

6. Φέτος θα παραδοθούν 11 υπερσύγχρονα ΤΕΠ σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Ακόμα τέσσερα θα παραδοθούν εντός του 2026. Αύριο παραδίδεται το ΤΕΠ στο ΚΑΤ.

7. Επτά χιλιάδες δωρεάν απογευματινά χειρουργεία σε ιδιωτικές κλινικές με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι πρώτοι δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει SMS στα κινητά τους τηλέφωνα και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι πρώτες επεμβάσεις. Στόχος, στο τέλος του προγράμματος, είναι να μην υπάρχει αναμονή ακόμη και για περιστατικά άνω των τεσσάρων μηνών, που είναι αντίστοιχο των καλών πρακτικών σε χώρες της ΕΕ.

8. Δημιουργούνται 16 νέα κέντρα τραύματος σε όλη τη χώρα, εντός δομών του ΕΣΥ.

Πρόληψη που σώζει ζωές

9. Πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη συμμετάσχει στις προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης». Εξ αυτών, 363.500 έχουν παραπεμφθεί για περαιτέρω εξετάσεις χάρη στις δράσεις αυτές και περισσότεροι από 65.000 έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης της πάθησής τους. Αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι η πρόληψη σώζει ζωές.

10. Το πλέγμα προγραμμάτων πρόσληψης εμπλουτίζεται με την έναρξη, ως τα τέλη Ιουλίου, της δράσης για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων. Περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση, όπως και συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων για την παχυσαρκία σε άτομα με πολύ σοβαρή νοσογόνο παχυσαρκία (ΒΜΙ άνω του 40) και συννοσηρότητες. Στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης, θα παρέχεται παράλληλα υποστήριξη από ειδικούς διατροφολόγους, που θα αποτελεί προϋπόθεση ώστε να συνεχιστεί η φαρμακευτική θεραπεία.

