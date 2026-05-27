Ο Αλέξης, η Ακρόπολη και το déjà vu

Σε ένα σκηνικό που, κατά γενική ομολογία, ήταν εξαιρετικό - με τη φωτισμένη Ακρόπολη να δεσπόζει στο βάθος - ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το επίσημο comeback του. Μπορείτε να του καταλογίσετε πολλά, αλλά ένα είναι βέβαιο. Ξέρει να στήνει πολιτικό υπερθέαμα όταν αποφασίζει να κάνει restart.

Το concept είχε από όλα: συναίσθημα, συμβολισμούς, μυστήριο, εκπλήξεις και μια γενναία δόση… νοσταλγίας ΠΑΣΟΚ. Γιατί σε περισσότερες από μία στιγμές, το déjà vu έγραφε «Ανδρέας». Από το «ραντεβού με την Ιστορία» μέχρι τη διακήρυξη που σηκώθηκε ψηλά μπροστά στο κοινό, οι παραπομπές στον Ανδρέα Παπανδρέου μόνο τυχαίες δεν έμοιαζαν. Και κάπου εκεί εμφανίστηκε και το κοριτσάκι στα λευκά, η δεκάχρονη Ήρα, σε μια εικόνα που αρκετοί συνέδεσαν αμέσως με τη θρυλική «Αννούλα» του ’85. Τα σχόλια για «copy paste Ανδρέα» είχαν ξεκινήσει πριν καν ολοκληρωθεί η εκδήλωση.

Η κορύφωση ήρθε στο φινάλε. Εκεί που οι περισσότεροι περίμεναν ένα «ασφαλές» όνομα με λέξεις όπως «Πρόοδος», «Δημοκρατία» ή «Πυξίδα», ο Αλέξης επέλεξε την ανατροπή: ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Για λίγα δευτερόλεπτα στην πλατεία επικράτησε εκείνο το συλλογικό μούδιασμα που γεννά ένας συνειρμός πριν προλάβει να γίνει hashtag. Μετά ήρθαν τα χαμόγελα των συνεργατών, τα πρώτα πηγαδάκια και φυσικά τα social, που έκαναν τη δική τους... αποκωδικοποίηση.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Τσίπρας κατάφερε ξανά αυτό που ξέρει καλύτερα. Να μετατοπίσει το ενδιαφέρον από το περιεχόμενο στο brand.

Αλέξης Τσίπρας: Η πιο ωραία ώρα είναι χθες

Το σλόγκαν της παρουσίασης του νέου κόμματος πάντως ήταν το γνώριμο «Ήρθε η ώρα» ή κάτι πολύ κοντινό σε αυτό. Και πράγματι, κάποιοι από όσους αποχωρούσαν από το Θησείο έδειχναν να το συμμερίζονται. «Είδα πολύ καινούργιο κόσμο. Όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ... Μακάρι να ανασάνουμε», έλεγε μια κυρία στον ηλεκτρικό, με τον ενθουσιασμό κομματικής ταξιθέτριας.

Μόνο που το «φωτεινό αύριο» της Τρίτης έμοιαζε να φωτίζεται περισσότερο από το χθες. Από την ΕΛΑΣ - που λόγω γένους παραπέμπει ευκολότερα στην Ελληνική Αστυνομία παρά στον Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό - μέχρι το κοριτσάκι που επανέφερε μνήμες της «Αννούλας» του Ανδρέα. Από τις αναφορές σε «πολιτική Αλλαγή» και «Αλλαγή της πολιτικής», μέχρι τον τόνο που θύμιζε γνώριμες παπανδρεϊκές κορυφώσεις.

Ακόμη και η «ιδρυτική διακήρυξη» έμοιαζε να κουβαλά περισσότερο βάρος συμβολισμού παρά καινοτομίας, ενώ το λογότυπο, κάπου ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και επαναστατική αφίσα, άφηνε χώρο για πολλαπλές αναγνώσεις. Κάπως έτσι γεννήθηκε και η άτυπη «Αννούλα 3.0». Ανάλογη Αννούλα 2.0 είχε παρουσιάσει το 2019. Για τις αναφορές περί πολιτικής αλλαγής ουκ έστιν αριθμός, με προϊστορία ήδη από το 2019 και ανανεωμένες προσδοκίες.

Ακόμη και οι επτά ευχολογικές δεσμεύσεις θύμισαν ανάλογες δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ (και όχι μόνο).

Τελικά ο Αλέξης Τσίπρας του σήμερα και του αύριο έμοιαζε πολύ με τον Αλέξη Τσίπρα του χθες παρά το περίφημο rebranding. Σαν το αστέρι του λογότυπου. Σαν να ντρέπεται· δεν εμφανίζεται ολόκληρο, αλλά όλοι καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται.

Η πιο ωραία ώρα είναι χθες.

Όταν ο ΕΛΑΣ συνάντησε τον ΕΔΕΣ

Το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δεν άφησε ασχολίαστο ο Πάνος Καμμένος. Με το γνωστό του στυλ και αρκετή δόση ιστορικού συμβολισμού ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του κ. Τσίπρα δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη. Λίγες μόλις ώρες μετά τα αποκαλυπτήρια στο Θησείο, ανέβασε στο Χ ένα λογότυπο με τα αρχικά «ΕΔΕΣ», συνοδευόμενο από τον τίτλο «Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία», γράφοντας με νόημα: «Όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ... για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται...».

Το σχόλιο προκάλεσε αρκετά χαμόγελα αλλά και πολιτικές αναγνώσεις σε όσους θυμούνται καλά τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ και τις ιδιαίτερες ισορροπίες της εποχής. Παλιές καραβάνες του πολιτικού παρασκηνίου έλεγαν μάλιστα ότι ο Πάνος Καμμένος «δεν σχολιάζει ποτέ τυχαία» και πως πίσω από το χιούμορ επιχειρεί να υπενθυμίσει - με τον δικό του τρόπο - ότι παραμένει παρών στο παιχνίδι των συμβολισμών και των ιστορικών αναφορών.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του ονόματος «ΕΛΑΣ» από το επιτελείο του Αλέξη φαίνεται πως ήδη παράγει πολύ περισσότερες πολιτικές και επικοινωνιακές παρενέργειες απ’ όσες ίσως υπολόγιζαν αρχικά οι εμπνευστές του.

Diesel με έκπτωση

Κι από την πολιτική σκηνή του Θησείου, πάμε στα... τερέν της οικονομίας.

Την απόφαση να συνεχιστεί και τον Ιούνιο η επιδότηση στο diesel κίνησης έλαβε η κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να «κλειδώνει» την παράταση του μέτρου.

Η επιδότηση θα διαμορφωθεί στα 15 λεπτά το λίτρο και εκτιμάται ότι λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στις αυξήσεις που προέρχονται από τις αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Την ίδια στιγμή, σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για τα νοικοκυριά, προχωρά και η καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ για κάθε παιδί στο τέλος του μήνα. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, με στόχο - σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές - η στήριξη να φτάσει στη μεγαλύτερη δυνατή μερίδα των οικογενειών.

Εξαγωγαί η Ελλάς

Παραδοσιακά, η Ελλάδα κάλυπτε σημαντικό μέρος των ενεργειακών της αναγκών μέσω εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, την τελευταία επταετία το ενεργειακό ισοζύγιο έχει αρχίσει να αλλάζει.

Η χώρα έχει πλέον μετατραπεί σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, με το 2019 να αποτελεί σημείο καμπής, όταν οι εισαγωγές κάλυπταν περίπου το 20% της ζήτησης. Σήμερα, η εικόνα είναι αντίστροφη.

Μάλιστα, η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην τέταρτη θέση των καθαρών εξαγωγέων ενέργειας στην Ευρώπη, με βασικό μοχλό την αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα.

