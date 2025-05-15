Λογαριασμός
ΠΑΣΟΚ: Σωσίας Φλωρίδη ο κύριος που υπερασπιζόταν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ή άλλη μια έκφραση πολιτικού τσαρλατανισμού;

Είχε προηγηθεί συνέντευξη του υπουργού Δικαιοσύνης στον ΣΚΑΪ, όπου κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «έκανε πρόταση μομφής πάνω στο ψέμα του παράνομου φορτίου»

ΠΑΣΟΚ

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη. Επικαλείται δημοσιεύματα και δηλώσεις του κ. Φλωρίδη όταν είχε δημοσιευθεί το πόρισμα του ΕΟΔΣΑΑΜ κι ανέφερει:

   «Ήταν σωσίας του κ. Φλωρίδη ο κύριος που υπερασπιζόταν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ως "ευαγγέλιο" και σήμερα το χαρακτηρίζει ψέμα;

   Αν ναι, να μας το πει, αλλιώς είναι πολιτικός τσαρλατάνος χωρίς ίχνος αυτοσεβασμού».

