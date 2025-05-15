Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη. Επικαλείται δημοσιεύματα και δηλώσεις του κ. Φλωρίδη όταν είχε δημοσιευθεί το πόρισμα του ΕΟΔΣΑΑΜ κι ανέφερει:

«Ήταν σωσίας του κ. Φλωρίδη ο κύριος που υπερασπιζόταν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ως "ευαγγέλιο" και σήμερα το χαρακτηρίζει ψέμα;

Αν ναι, να μας το πει, αλλιώς είναι πολιτικός τσαρλατάνος χωρίς ίχνος αυτοσεβασμού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.