Ίδρυση δημοτικού σχολείου στο σωφρονιστικό κατάστημα Κέρκυρας

Για μία «αξιακή επιλογή ευθύνης» κάνει λόγο η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την ανακοίνωση της ίδρυσης δημοτικού σχολείου στο σωφρονιστικό κατάστημα Κέρκυρας.

«Δίνουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στη δεύτερη ευκαιρία για όλους και φέρνουμε την εκπαίδευση σε χώρους όπου για χρόνια έλειπε», τόνισε η κ. Ζαχαράκη και πρόσθεσε: «Η παιδεία άλλωστε δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς. Είναι δικαίωμα για τον καθένα και εκεί ακριβώς κρίνεται ο δικός μας ρόλος: στο αν μπορούμε να το διασφαλίσουμε ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Με την ίδρυση ενός ακόμη σχολείου σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας, για το σχολικό έτος 2025-2026, ανοίγουμε δρόμους γνώσης, αξιοπρέπειας και προοπτικής. Μετατρέπουμε τον χρόνο της κράτησης σε χρόνο ουσίας και δημιουργούμε τις βάσεις για την πραγματική κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Γιατί μια κοινωνία γίνεται πιο ασφαλής, όχι υψώνοντας περισσότερα τείχη, αλλά χτίζοντας περισσότερες γέφυρες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπό ίδρυση 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας θα είναι μονοθέσιο δημοτικό σχολείο που θα λειτουργεί εντός του σωφρονιστικού καταστήματος Κέρκυρας, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Γυμνάσιο), σε απογευματινό ωράριο (15:30-17:30). Θα υπάγεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και αποτελεί την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός σωφρονιστικού καταστήματος στην περιοχή ευθύνης της.

Από πλευράς υπουργείου Παιδείας επισημαίνεται ότι πρόκειται για κάλυψη ενός διαχρονικού εκπαιδευτικού και κοινωνικού κενού και μία «ουσιαστική τομή στην εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος, 2025-26, ιδρύθηκαν 4 νέα μονοθέσια δημοτικά σχολεία (7ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου, 8ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου, Δημοτικό Σχολείο στο Αγροτικό σωφρονιστικό κατάστημα Τίρυνθας, 20ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων), καθώς επίσης και ένα Επαγγελματικό Λύκειο στη Λάρισα (8ο ΕΠΑΛ στο σωφρονιστικό κατάστημα Λάρισας).

Επιπλέον, τον περασμένο Μάρτιο, ιδρύθηκε και το 36ο Δημοτικό Σχολείο στο σωφρονιστικό κατάστημα Τρικάλων.

Πηγή: skai.gr

