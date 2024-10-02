Για το σχέδιο εκκένωσης Ελλήνων από την περιοχή του Λιβάνου που μελετά η ελληνική κυβέρνηση, την έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ ενόψει Μεσανατολικού, τα μέτρα απέναντι στη βία των ανηλίκων, καθώς και το τηλεφωνικό προσκλητήριο του πρωθυπουργού σε Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά ενόψει των «γαλάζιων» γενεθλίων την Παρασκευή στη Ρηγίλλης, μίλησε, μεταξύ άλλων, στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αρχικά, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε τη θέση της ελληνικής πλευράς ότι η χώρα καταδικάζει την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, η οποία όπως είπε συνιστά μια πολύ σοβαρή κίνηση κλιμάκωσης.

«Προφανώς στεκόμαστε στο πλευρό του ισραηλινού λαού, έχει ένα αυτονόητο δικαίωμα να ζει με ασφάλεια, ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα έχει μια ισόρροπη εξωτερική πολιτική και ο στόχος των ενεργειών μας είναι η αποκλιμάκωση», προσέθεσε, κάνοντας ταυτόχρονη αναφορά σε ένα σχέδιο εκκένωσης Ελλήνων που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο αίτημα, όμως εφόσον τεθεί κάποιο τέτοιο θέμα, θα παρουσιαστεί σήμερα από τους καθ'ύλην αρμόδιους υπουργούς. «Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί σήμερα είναι και αυτό των μεταναστευτικών ροών, χωρίς αυτήν τη στιγμή να υπάρχει κάποιος παρόντας κίνδυνος. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Ελλάδα λόγω της γεωπολιτικής της θέσης πρέπει να είναι σε διαρκή ετοιμότητα».

Παράλληλα, αναφορικά με τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι επόμενος στόχος του Ισραήλ θα είναι η Τουρκία, επανέλαβε πως «το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε διάλογο με τους γείτονές μας δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και μαζί τους. Μια από τις βασικές διαφοροποιήσεις μας με την Τουρκία βρίσκεται και στο Μεσανατολικό, ως προς το τι είναι η Χαμάς και το πώς έχει ξεκινήσει αυτή η κατάσταση. Εμείς έχουμε σταθερούς συμμάχους, από κει και πέρα όλες μας οι κινήσεις με τον Ερντογάν κατευθύνονται προς τον στόχο της αποκλιμάκωσης».

Αυστηροποίηση του πλαισίου ποινικής αντιμετώπισης των ανηλίκων - «Όχι» στη μείωση του ηλικιακού ορίου φυλάκισης

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για τα καθημερινά φαινόμενα βίας μεταξύ ανηλίκων, ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, καθημερινά γίνονται 37 συλλήψεις μόνο για ανηλίκους, ενώ υπάρχουν 7.200 υποθέσεις με σχεδόν 9.000 διαφορετικούς ανηλίκους δράστες, όπως και άνοδος κατά 200% σε υποθέσεις που έχει επέμβει η Αστυνομία. Αντίστοιχα, στην ενδοοικογενειακή βία, από 6.000 περιστατικά έχουμε φτάσει στα 12.000 μέσα σε έναν χρόνο. «Από όλα τα παραπάνω υπάρχουν δυο συμπεράσματα: αφενός ότι η Αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της και το κράτος λειτουργεί, αφετέρου ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή».

Συμπλήρωσε, επίσης, ότι η ποινική δικαιοσύνη χρειάζεται περισσότερα όπλα και εργαλεία για καλύτερα αποτελέσματα, για αυτό και το υπουργείο Δικαιοσύνης θα προχωρήσει σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε αυστηροποίηση του πλαισίου ποινικής αντιμετώπισης των ανηλίκων.

«Να σας πω ότι στο υπουργικό συμβούλιο έγιναν μια σειρά από προτάσεις στον πρωθυπουργό και τις δέχθηκε όλες, όπως για παράδειγμα τη διαφορετική αντιμετώπιση των υποτρόπων σε περιπτώσεις προφυλάκισης και η πιο αυστηρή αντιμετώπιση των γονέων για παραμέληση ανηλίκων. Πρωταρχική μας λύση δεν πρέπει να είναι η καταστολή, για αυτό και το κράτος αξιοποιεί πολλά εργαλεία, όπως είναι η εφαρμογή για το bullying στα σχολεία, η νέα εφαρμογή Safe Youth που θα βγει τις επόμενες εβδομάδες, οι υποστηρικτικές τηλεφωνικές γραμμές».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι θα παραμείνει μεν διαφοροποίηση του ποινικού πλαισίου των ανηλίκων σε σχέση με τους ενήλικες, ωστόσο πλέον θα προβλέπεται μια σειρά εξαιρέσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως στην οπλοκατοχή και την επανειλημμένη τέλεση αδικημάτων, τονίζοντας όμως πως τελικά δεν θα μειωθεί από τα 15 στα 14 έτη το ηλικιακό όριο φυλάκισης των ανηλίκων.

«Το αν οι δυο πρώην πρωθυπουργοί θα έρθουν στη Ρηγίλλης είναι μια δική τους απόφαση»

Τέλος, απαντώντας για την επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι:

«Τα 50 χρόνια μας τα τιμήσαμε με ένα πολιτικό συνέδριο πριν από κάποιους μήνες, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε ανήμερα των γενεθλίων μας θα κάνουμε και μια επετειακή εκδήλωση στο ιστορικό μας "σπίτι" μπροστά στη Ρηγίλλης. Την Παρασκευή με την ομιλία του πρωθυπουργού και την αυτονόητη πρόσκληση των πρώην προέδρων και πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, τιμούμε τον ανώνυμο Νεοδημοκράτη και την ανώνυμη Νεοδημοκράτισσα. Η συγκέντρωση αυτή είναι για όσους τόσα χρόνια δεν ζήτησαν τίποτα και πάλευαν ακόμη και σε περιόδους που ήταν αντιδημοφιλές να είσαι με τη ΝΔ».

Ξεκαθάρισε ότι αν οι δυο πρώην πρωθυπουργοί θα έρθουν είναι μια δική τους απόφαση που θα ανακοινώσουν οι ίδιοι.

