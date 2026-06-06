Τραμπ: Στο Ιράν δεν απομένει παρά το «21 ως 22%» των πυραύλων του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε χθες Παρασκευή στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι το Ιράν διατηρεί μόνο περίπου το 21 έως 22% της πυραυλικής του ικανότητας που διέθετε προτού αρχίσει ο πόλεμος με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου, καθώς οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν ολοσχερώς» τον στρατό της χώρας.

«Έχουν κάποιους πυραύλους, έχουν κάποια drones. Θα έλεγα εκατοστιαία ίσως το 21-22% των πυραύλων τους. Είναι πολλοί πύραυλοι, αλλά όχι τόσοι όσους είχαν πριν αρχίσουμε την επίθεσή μας», είπε ο ρεπουμπλικάνος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης στην εκπομπή Meet the Press του NBC που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο -- ολόκληρη η συνέντευξη θα μεταδοθεί αύριο Κυριακή.

«Τα περισσότερα από τα εργοστάσια drones έχουν καταστραφεί, οι περισσότερες εξέδρες εκτόξευσης έχουν καταστραφεί και οι περισσότερες εγκαταστάσεις κατασκευή πυραύλων έχουν καταστραφεί», επέμεινε χθες ο μεγιστάνας.

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωνε ωστόσο στις αρχές του Μαΐου ότι στην Τεχεράνη δεν απέμενε παρά «το 18 ως 19%» του αποθέματος πυραύλων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δήλωσαν στο Κογκρέσο τον περασμένο μήνα ότι το Ιράν είχε αποκαταστήσει την επιχειρησιακή πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές εγκαταστάσεις που διατηρεί κατά μήκος του Στενού του Ορμούζ, με τη χώρα να διατηρεί περίπου το 70% του προπολεμικού πυραυλικού αποθέματός της, σύμφωνα με τους New York Times.

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Πηγή: skai.gr

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