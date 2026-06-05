Η Ουκρανία, μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Χεόρχιι Τίχιι, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό εντοπισμού θαλάσσιου drone κοντά στη Λευκάδα.

Στο μήνυμά της, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα για τη συνεχή υποστήριξη που της παρέχει από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ενώ παράλληλα ζητά συγγνώμη για το συμβάν, τονίζοντας ότι αυτό συνδέεται με τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει ο συνεχιζόμενος πόλεμος αποδίδοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη αξία στις φιλικές σχέσεις που διατηρεί με την Ελλάδα.

Αναφέρει πως οι δραστηριότητες του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, αποτελούν κοινή ανησυχία για την Ελλάδα και την Ουκρανία και υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της ασφάλειας της πολιτικής ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Επίσης, καταδεικνύει πως η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας συνιστά απειλή και για γειτονικά φιλικά κράτη, για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα συνολικά.

Following the incident involving a sea drone found near the Greek island of Lefkada, the Ukrainian side expresses its gratitude to Greece and the Greek people for their steadfast support of our country since the very first days of Russia's full-scale invasion. Ukraine highly… — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026

Η ανακοίνωση

Με αφορμή το περιστατικό που αφορά τον εντοπισμό θαλάσσιου drone κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξή τους προς τη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής. Η Ουκρανία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις φιλικές σχέσεις που διατηρεί με την Ελλάδα.

Καθώς οι σύγχρονες προκλήσεις για τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια, και ιδιαίτερα για τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και οι δραστηριότητες του ρωσικού «σκιώδους στόλου», αποτελούν κοινή ανησυχία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ουκρανία, η χώρα μας υπογραμμίζει την προσήλωσή της στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της ασφάλειας της πολιτικής ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας παράλληλα το ενδιαφέρον της για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγγνώμη της για το συμβάν, τονίζοντας ότι αυτό υπήρξε αποτέλεσμα των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πλευρά είναι πεπεισμένη ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και αντίστοιχα συμβάντα που έχουν καταγραφεί σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει πως η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα δεν απειλεί μόνο την Ουκρανία, αλλά και γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα συνολικά.

Η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη, από κοινού με την Ελλάδα, στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Πηγή: skai.gr

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