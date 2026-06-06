Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανέφερε ότι η δολοφονία του επτάμηνου Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ στη Δυτική Όχθη αντιπροσωπεύει «το αληθινό πρόσωπο» της «βαρβαρότητας» του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων.

«Επιβεβαιώνουμε ότι αυτό το έγκλημα αντικατοπτρίζει την εγκληματική νοοτροπία που διέπει τη συμπεριφορά των δυνάμεων κατοχής και των εποίκων τους, καθώς και τον βαθμό περιφρόνησης που δείχνουν για το παλαιστινιακό αίμα και την περιφρόνησή τους για τη ζωή του λαού μας», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει αμέσως πίεση στο Ισραήλ για να «σταματήσει τα συνεχιζόμενα εγκλήματά του» κατά των Παλαιστινίων.

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Πηγή: skai.gr

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