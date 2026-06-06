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Χαμάς: «Η δολοφονία του βρέφους αντικατοπτρίζει τον βαθμό περιφρόνησης των δυνάμεων κατοχής για το παλαιστινιακό αίμα»

Η Παλαιστινιακή οργάνωση καταδίκασε την «αποτρόπαια» δολοφονία του επτάμηνου βρέφους στη Νότια Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

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Χαμάς

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανέφερε ότι η δολοφονία του επτάμηνου Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ στη Δυτική Όχθη αντιπροσωπεύει «το αληθινό πρόσωπο» της «βαρβαρότητας» του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων.

«Επιβεβαιώνουμε ότι αυτό το έγκλημα αντικατοπτρίζει την εγκληματική νοοτροπία που διέπει τη συμπεριφορά των δυνάμεων κατοχής και των εποίκων τους, καθώς και τον βαθμό περιφρόνησης που δείχνουν για το παλαιστινιακό αίμα και την περιφρόνησή τους για τη ζωή του λαού μας», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει αμέσως πίεση στο Ισραήλ για να «σταματήσει τα συνεχιζόμενα εγκλήματά του» κατά των Παλαιστινίων.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Χαμάς Ισραήλ Παλαιστίνιοι Δυτική Όχθη βρέφος Κρίση στη Μέση Ανατολή
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