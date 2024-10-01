Την τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους της ΝΔ Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Τρίτη (01.10.24).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον Κώστα Καραμανλή και στον Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να τους προσκαλέσει προσωπικά στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ που θα λάβει χώρα αυτήν την Παρασκευή στη Ρηγίλλης.

«Δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ οι δύο πρώην πρωθυπουργοί», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, δηλώνοντας πως δεν είναι αρμόδιος να απαντήσει, αν θα παρευρεθούν ή όχι.

Ερωτηθείς για την αποπομπή του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Βασίλη Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία δυσφορία στην κυβέρνηση με τον Βασίλη Οικονόμου».

Υπενθυμίζεται ότι η αποπομπή του Δημήτρη Καρρά ήρθε μετά από δημοσιεύματα που τον συνδέουν με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κύκλωμα trafficking.

«Απερρίφθη από τον Πρωθυπουργό η πρόταση για μείωση του ηλικιακού ορίου φυλάκισης των ανηλίκων»

Απερρίφθη από τον πρωθυπουργό η πρόταση για μείωση του ηλικιακού ορίου φυλάκισης των ανηλίκων από τα 15 στα 14 έτη, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σε ερώτηση για την ανήλικη παραβατικότητα και το όριο της ανηλικότητας που είχε συζητηθεί να κατέβει από τα 15 έτη στα 14, ο κ. Μαρινάκης απάντησε:

“Ναι, ήταν μία από τις προτάσεις που έγιναν από τους συναρμόδιους υπουργούς, αλλά απερρίφθησαν. Είναι η μοναδική που απερρίφθη από τον πρωθυπουργό μετά από μία εκτενή συζήτηση που έγινε στο υπουργικό συμβούλιο. Όλα τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία σας ανακοίνωσα υιοθετούνται. Εκρίθη και από τον Πρωθυπουργό και μετά τη συζήτηση και συνολικά από το Υπουργικό Συμβούλιο ότι δεν θα κερδίσουμε τίποτα με το να κατεβάσουμε κατά έναν χρόνο το όριο ηλικίας. Δεν είναι νομίζω ζήτημα, ειδικά σε τόσο μικρές ηλικίες, κυρίως καταστολής.

Σίγουρα η αυστηροποίηση έχει μεγάλη αξία σε πολλές άλλες διατάξεις. Εδώ πρέπει να σταθούμε στις λοιπές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που έχουν έναν καθαρά προληπτικό χαρακτήρα και έναν χαρακτήρα θωράκισης προστασίας των εν δυνάμει θυμάτων, όπως είναι η πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης, του μπούλινγκ στα σχολεία. Πάνω από 400 περιστατικά έχουν γίνει γνωστά με αυτόν τον τρόπο. Έχουν επιληφθεί κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και έχουν αντιμετωπιστεί και πειθαρχικά οι δράστες. Η βία όμως δεν μένει στα σχολεία. Από ότι φαίνεται είναι κυρίως εκτός σχολείων. Έχουμε πολλαπλασιασμό των συλλήψεων. Έχουμε γραμμή καταγγελίας ούτως ώστε να έχουμε άμεση επέμβαση της αστυνομίας και να προλαβαίνουμε όσα περισσότερα περιστατικά μπορούμε. Αλλά θα μου επιτρέψετε ως νέος γονέας να πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και των γονιών».

Προσλήψεις το 2025 για ενίσχυση του ΕΣΥ, της Δημόσιας Παιδείας, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αυτοδιοίκησης

Με αναφορά στο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων σύμφωνα με στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» που «σημειώνει την υψηλότερη επίδοση από το 2001 οπότε και ξεκίνησε η καταγραφή των συγκεκριμένων στοιχείων ως και σήμερα», ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το 54,11% των αναγγελιών πρόσληψης αφορά θέσεις πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία στη χώρα μας έπεσε στο 9,5% τον Αύγουστο από 9,9% τον Ιούλιο. Ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 103.000 από τον Αύγουστο του 2023 φθάνοντας τα 4.250.000 άτομα ενώ ο αριθμός των ανέργων έπεσε κατά 90.000 από τον Αύγουστο του 2023 φθάνοντας τους 444.000. Σημαντική πτώση της ανεργίας σημειώθηκε στους νέους έως 24 ετών στο 19,4% από 28,3% πέρυσι και από 37,6% τον Αύγουστο του 2019». Πρόσθεσε ότι και στις γυναίκες η ανεργία μειώθηκε στο 11,6% από 15,1% πέρυσι και από 21,8% που ήταν τον Αύγουστο του 2019.

«Η δημιουργία ακόμα περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας είναι το αποτέλεσμα μιας συνεκτικής πολιτικής της κυβέρνησης η οποία εφαρμόζεται από το 2019. Η Ελλάδα την περίοδο 2019-2023 είναι πρωταθλήτρια στην ΕΕ των 27 σε ό,τι αφορά την αύξηση των επενδύσεων με σωρευτική αύξηση 41%», τόνισε. Πρόσθεσε ότι παράλληλα με τη μείωση πάνω από 60 φόρων αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών δημιουργούνται περισσότερα κίνητρα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν εργαζόμενους. Αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση του κατώτατου μισθού και την αύξηση του μέσου μισθού αλλά και την ψηφιοποίηση του κράτους που διευκολύνει τη συνδιαλλαγή των επιχειρήσεων με το Δημόσιο.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών και τροποποιήσεων άρθρων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για σωρεία περιπτώσεων εγκληματικότητας που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, απαριθμώντας τις βασικές προτάσεις που διατυπώθηκαν.

«Τα στατιστικά στοιχεία σήμερα καταγράφουν 7.180 υποθέσεις παραβατικότητας και βίας ανηλίκων με 8.978 ανηλίκους δράστες. Εξ αυτών οι 666 ήταν υποθέσεις για σωματικές βλάβες, οι 118 ληστείες με χρήση μαχαιριού και οι 277 υποθέσεις παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας», τόνισε. Και πρόσθεσε:

«Γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε την τροποποίηση των άρθρων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προκειμένου η Δικαιοσύνη, να διαθέτει επικαιροποιημένο οπλοστάσιο και -όπως αυτή το κρίνει κάθε φορά- να τιμωρεί τους δράστες ανάλογα με την βαρύτητα των περιστατικών. Η αντιμετώπιση της νεανικής εγκληματικότητας, όμως, δεν είναι ένα ζήτημα πρωτίστως καταστολής. Γι' αυτό και η κυβέρνηση λαμβάνει πρωτοβουλίες για τον έγκαιρο εντοπισμό τέτοιων περιστατικών, αλλά και την πρόληψή τους με κινήσεις όπως η πλατφόρμα stop bullying, στην οποία συνολικά μέχρι σήμερα έχουν γίνει 407 αναφορές από γονείς και μαθητές, αλλά και η τηλεφωνική γραμμή "10201", στην οποία μπορεί να απευθύνεται οποιοσδήποτε αντιλαμβάνεται ένα περιστατικό που εξελίσσεται εκείνη την στιγμή. Στον αριθμό, απαντά το τμήμα της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων της ΕΛΑΣ και σε λίγα λεπτά θα είναι παρούσα αστυνομική δύναμη, ώστε να αντιμετωπιστούν σοβαρά περιστατικά».

Ανέφερε επίσης ότι «τις επόμενες μέρες μάλιστα θα εγκαινιαστεί και η πλατφόρμα Safe Youth που αποτελεί ένα αντίστοιχο panic button για περιστατικά νεανικής παραβατικότητας, αλλά σίγουρα είναι κάτι πολύ περισσότερο».

Στη συνέχεια πέρασε στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο 2025-2028 που παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς. «Το Μεσοπρόθεσμο είναι ένας μηχανισμός που ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ προκειμένου να ελέγχονται τα ελλείμματα και το δημόσιο χρέος. Ο νέος μηχανισμός που συμφωνήθηκε το Δεκέμβριο του 2023, εισάγει μια νέα μέθοδο, που είναι ο κανόνας του ορίου δαπανών.

Με βάση, δηλαδή, τα χαρακτηριστικά και τις αντοχές κάθε οικονομίας ξεχωριστά, δίνεται η δυνατότητα συγκεκριμένου ποσοστού αύξησης των δαπανών, ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον φαινόμενα κατάρρευσης οικονομιών, όπως αυτά που ζήσαμε στην Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία».

Ανέλυσε στη συνέχεια στοιχεία που αποτυπώνονται στο Μεσοπρόθεσμο, μεταξύ αυτών περαιτέρω σημαντική μείωση του χρέους, συγκράτηση του ελλείμματος, πρωτογενή πλεονάσματα, ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, αύξηση μισθών.

«Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό. Το Δημογραφικό είναι ένα ζήτημα ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο. Αυτή τη στιγμή, 7 στις 10 χώρες σε όλη την υφήλιο έχουν επίπεδο γονιμότητας κάτω από το όριο αναπλήρωσης, δηλαδή 2,1 παιδιά ανά γυναίκα, ενώ από το 1993, οι θάνατοι στην Ευρώπη είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις», είπε ο κ. Μαρινάκης. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στους πέντε άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης:

1. Ενίσχυση Γεννήσεων - Στήριξη Οικογένειας

2. Ενίσχυση Απασχόλησης

3.Διαχείριση της Μακροζωίας - Γήρανσης

4. Τοπική Ανάπτυξη - Προώθηση Καινοτομίας

5. Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση - Έρευνα

«Οι παραπάνω άξονες καταλήγουν σε πάνω από 100 δράσεις συνολικής δαπάνης 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έχουμε λάβει ήδη από το 2019, οι οποίες αφορούν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού», τόνισε.

Αναφέρθηκε επίσης στην παρουσίαση του προγραμματισμού των προσλήψεων του 2025 από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιος και την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη. «Ο συνολικός αριθμός των νέων προσλήψεων φθάνει σχεδόν τις 20.000 θέσεις, δίνοντας βαρύτητα -μεταξύ άλλων- στην ενίσχυση του ΕΣΥ, της Δημόσιας Παιδείας, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αυτοδιοίκησης. Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των 19.181 προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2025, αποτελεί συνέχεια των 91.819 προσλήψεων που έχουν εγκριθεί για τα έτη 2020 έως 2024, με αποτέλεσμα οι εγκεκριμένες προσλήψεις για την πενταετία 2020-2025 να έχουν ανέλθει στις 111.000».

Ακολούθως αναφέρθηκε στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση στην περιοχή του Ξυλόκαστρου Κορινθίας.

«Στο πρώτο, κρίσιμο στάδιο της φωτιάς, υπήρξε μεγάλη δυσκολία στην πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων λόγω της στενότητας των δρόμων. Από αέρος επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή αεροσκάφη και ελικόπτερα που συνεχώς αυξάνονταν και έφτασαν τα 24. Το δύσκολο ανάγλυφο της περιοχής με τις πολλές χαράδρες και οι θυελλώδεις άνεμοι, που έπνεαν εκείνη την ημέρα, δυσκόλεψαν εξαιρετικά το έργο των δυνάμεων πολιτικής προστασίας και οδήγησαν στην εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ταυτόχρονα, μέσα στις χαράδρες, η φωτιά δημιουργούσε το δικό της μικροκλίμα με πολύ σφοδρές ριπές ανέμου. Συνολικά εκδόθηκαν 14 μηνύματα από το 112 είτε για την ενημέρωση είτε για την απομάκρυνση των κατοίκων σε ασφαλή σημεία.

Δυστυχώς, δύο συνάνθρωποί μας έχασαν την ζωή τους. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους και κάνουμε έκκληση στους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο πυρκαγιάς. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν αγώνα για να αντιμετωπίσουν πολλές επικίνδυνες διάσπαρτες ενεργές εστίες, με το φόβο των αναζωπυρώσεων να είναι πάντα υπαρκτός».

Πέρασε στη συνέχεια στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της απότομης ανόδου των τιμών στις χονδρεμπορικές αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης, που παρατηρήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, εξαιτίας εξωγενών παραγόντων, την οποία ζητούν οι υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας από την Κομισιόν, με πρωτοβουλία του υπουργού κ. Σκυλακάκη.

«Με επιστολή προς την Επίτροπο Ενέργειας της Κομισιόν, οι τρεις υπουργοί επισημαίνουν πως η αστάθεια των τιμών στη νοτιοανατολική Ευρώπη έχει ασκήσει σημαντική πίεση στις οικονομίες των χωρών, απειλώντας τόσο την ενεργειακή ασφάλεια όσο και τη σταθερότητα της αγοράς σε ολόκληρη την περιοχή. Στην επιστολή προτείνονται τόσο βραχυπρόθεσμα μέτρα, όπως η φορολόγηση των υπερεσόδων των παραγωγών και των εμπόρων ηλεκτρικής ενέργειας και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών για την παρακολούθηση της αγοράς, αλλά και μακροπρόθεσμα μέτρα για την ανάπτυξη βασικής υποδομής διασύνδεσης στη νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε.

Αναφέρθηκε επίσης στη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού που παρουσιάστηκε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα.

«Η νέα σύμβαση αυτή αποτελεί μια θετική εξέλιξη για τους κατοίκους της πρωτεύουσας, το Δημόσιο και την εθνική οικονομία. Η νέα Σύμβαση Παραχώρησης εξασφαλίζει έσοδα-ρεκόρ ύψους 3,27 δισ. ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του ΤΑΙΠΕΔ, γεγονός που συμβάλει στην άμεση μείωση του δημόσιου χρέους κατά 1,5% του ΑΕΠ. Το αντίτιμο των διοδίων της Αττικής Οδού μειώνεται από τα 2,80 ευρώ στα 2,50 ευρώ, ενώ προβλέπεται μόνιμη απαλλαγή από την καταβολή διοδίων σε επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία και σε αναπήρους πολέμου βαριάς αναπηρίας», τόνισε.

«Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2024, η μείωση του αντιτίμου των διοδίων στο τμήμα Μαλιακός - Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι, η οποία καλύπτεται από το όφελος, ύψους σχεδόν 16 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εξασφάλισε το Δημόσιο από την αναχρηματοδότηση του έργου Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός - Κλειδί».

Κλείνοντας ανέφερε ότι «την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στον Έβρο όπου θα παρουσιαστεί το Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Σχεδίου, θα υπάρξει και διαβούλευση με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής καθώς και ένα πλαίσιο κοινών δράσεων (κεντρικής κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης) για την ανάπτυξη της περιοχής».

