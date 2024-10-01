Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη σε Καραμανλή - Σαμαρά

Κίνηση ενότητας συνιστά η πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη να προσκαλέσει προσωπικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ που θα λάβει χώρα την Παρασκευή στη Ρηγίλλης.

Η επικοινωνία, η πρώτη μετά την εκδήλωση που είχε γίνει στις αρχές Ιουλίου στο Πολεμικό Μουσείο, κατά την οποία οι δύο πρώην πρωθυπουργοί είχαν ασκήσει κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, σύντομη αλλά σε καλό κλίμα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην εκδήλωση της Παρασκευής και στο υπουργικό συμβούλιο, λέγοντας πως «θα πάμε για να τιμήσουμε τα 50 χρόνια της ΝΔ, κάνοντας τη δύναμη του χθες αποτέλεσμα στο σήμερα, ελπίδα για το αύριο, σε μια ωραία επετειακή εκδήλωση».

Πηγή: skai.gr

