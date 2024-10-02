Του Αντώνη Αντζολέτου

Μετά από καιρό στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι.

Τα αντίπαλα στρατόπεδα έχουν «ξεσπαθώσει» με τελευταίο «επεισόδιο» τις προειδοποιήσεις από στελέχη των «87» πως ενδεχόμενη προσπάθεια αμφισβήτησης της απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για καθαίρεση του Στέφανου Κασσελάκη θα σημαίνει διάσπαση.

Θεωρείται δεδομένο πως υποστηρικτές του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ θα θέσουν τέτοιο ζήτημα στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος που θα συγκληθεί από τη 1-3 Νοεμβρίου.

Οι περισσότεροι βουλευτές, μετά τα πολλαπλά «καμπανάκια» που χτυπούν οι δημοσκοπήσεις, τόνισαν πως οι προσωπικές κόντρες θα πρέπει να μείνουν στην άκρη για να μη προκληθούν άλλα προβλήματα. Ο Νίκος Παππάς απευθύνθηκε στους βουλευτές επισημαίνοντας πως δεν πρέπει να επιτρέπεται «τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υποκαθιστούν την κοινοβουλευτική μας δουλειά ή, πολύ περισσότερο, να την επισκιάζουν στο δημόσιο λόγο».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε: «Να μην λέμε πράγματα που θίγουν άλλους συντρόφους».

«Όλοι να πάμε ενωμένοι και συντεταγμένα στην εκλογή προέδρου» ζήτησε ο Ευάγγελος Αποστολάκης. «Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχουν κανόνες για όλους μας και να μην εκφεύγει κανένας μας από τον πολιτικό λόγο που πρέπει να εκφέρουμε δημόσια», φέρεται να τόνισε ο Χρήστος Γιαννούλης, ενώ σε ενωτικούς τόνους κινήθηκε και η Θεοδώρα Τζάκρη.

Μια μικρή ανακωχή πριν από τη μεγάλη «μάχη» του συνεδρίου τη χρειαζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι βέβαιο πως τα «μαχαίρια» δεν έχουν μπει στα θηκάρια. Οι «87» υποστηρίζουν πως οι ανακοινώσεις που βγάζουν πολλές νομαρχιακές υπέρ του Στέφανου Κασσελάκη δυναμιτίζουν το κλίμα.

Αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα και συνάντηση τους με τον Σωκράτη Φάμελλο.

Αυτή την περίοδο το κλίμα που έχει δημιουργηθεί για την Κουμουνδούρου δεν μπορεί να αναστραφεί. Στην έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του ACTION 24, στην πρόθεση ψήφου καταγράφηκε στο 7,7%.

Βρίσκεται στην πέμπτη θέση πίσω από τη Νέα Δημοκρατία (27,1%), το ΠΑΣΟΚ (14%), το ΚΚΕ (8,8%) και την Ελληνική Λύση (8,7%). Ανάλογη είναι η εικόνα και της Palmos Analysis για το tvxs με την Κουμουνδούρου να βρίσκεται στην τρίτη θέση με μονοψήφια ποσοστά. Νέα Δημοκρατία 23,8%, ΣΥΡΙΖΑ 8,7%, ΠΑΣΟΚ 14,8%.

Ο τέταρτος υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανακοίνωσε χθες, θα είναι ο Νικόλας Φαραντούρης.

Ο ευρωβουλευτής φέρεται να έχει μαζέψει ήδη τις 30 υπογραφές που χρειάζεται από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ δείχνει να έχει μια δυναμική από τις 141.000 ψήφους που πήρε στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Όπως ανέφερε ο ίδιος στοχεύει στην «ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του κόμματός σε μια μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη από την Αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο».

