Της Πηνελόπης Γκάλιου

Οι "γέφυρες" που έριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους προκατόχους του, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, με αφορμή την εκδήλωση για τα 50 χρόνια της κεντροδεξιάς παράταξης, και την πρόσκληση που τους απηύθυνε επικοινωνώντας τηλεφωνικά μαζί τους, αναμένουν μέχρι την Παρασκευή για το αν αποφασίσουν να τις "διαβούν" οι πρώην πρωθυπουργοί.

Μία στιγμή κατά την οποία η γαλάζια παράταξη θα επιστρέψει στο ιστορικό και εμβληματικό κτίριο της οδού Ρηγίλλης για τα πεντηκοστά γενέθλιά της, μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, αλλά και πιθανότατα μέχρι την τελευταία στιγμή, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί δε θα δηλώσουν τις προθέσεις τους.

Η κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη χαρακτηρίζεται, από κυβερνητικές πηγές, ως μία κίνηση ενότητας από μέρους του και μία "χείρα φιλίας" που έτεινε, καλώντας τους κυρίους Σαμαρά και Καραμανλή να συστρατευτούν και να δώσουν το παρών στην επετειακή εκδήλωση βάζοντας μία τελεία στο ψυχρό κλίμα που επικρατεί μεταξύ των ΄δυο πλευρών, ειδικά μετά την κριτική που άσκησαν τον περασμένο Ιούνιο, μετά τις ευρωεκλογές, από το βήμα εκδήλωσης στο πολεμικό Μουσείο. Έκτοτε είναι κοινώς παραδεκτό ότι οι σχέσεις τους διανύουν ίσως την πιο ψυχρή τους φάση και η νέα κίνηση προσέγγισης του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα μπορούσε να εξομαλύνει τις αιχμές. Το ερώτημα τόσο για το Μέγαρο Μαξίμου όσο και για την Πειραιώς είναι αν αντίστοιχη διάθεση καταγραφεί και από την πλευρά των δύο πρώην πρωθυπουργών.

"Ο καθένας παίρνει την ευθύνη του, δεν παίρνουμε απουσιολόγιο ποιος ήρθε και δεν ήρθε, αυτό είναι εκδήλωση μνήμης, χαράς και γιορτή" σχολίασε ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα το τηλεφώνημα Μητσοτάκη ως κίνηση "αβροφροσύνης και ειδικής μεταχείρισης την οποία δικαιούνται εκ της ιδιότητάς τους οι πρώην Πρωθυπουργοί".

Από την άλλη, συνεργάτες τόσο του Αντώνη Σαμαρά όσο και του Κώστα Καραμανλή απέφευγαν να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά για την παρουσία ή μη των δύο πρώην πρωθυπουργών, επαναλαμβάνοντας στις επίμονες ερωτήσεις πως "δεν έχει αποφασίσει ακόμα". Γεγονός που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα μέχρι τελευταίας στιγμή. Πάντως γαλάζιοι βουλευτές εκτιμούν ότι ειδικά ο Κώστας Καραμανλής, η κυβέρνηση του οποίου και οι πανηγυρισμοί της εκλογής της, το 2004, έχουν ταυτιστεί με το ιστορικό κτίριο της Ρηγίλλης και έχουν αποτυπωθεί στις μνήμες των υποστηρικτών της κεντροδεξιάς παράταξης, δεν θα επιλέξει να απουσιάζει. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται δεδομένο πως ακόμη και να τελικά παραστούν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, αυτό δεν θα σημάνει και το "σπάσιμο του πάγου" ή της άρση των διαφωνιών που χαρακτηρίζουν τους τρεις ηγέτες της ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός πάντως απηύθυνε πρόσκληση προς τα στελέχη της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο, κλείνοντας την εισήγησή του και ενόψει της επετειακής εκδήλωσης δήλωσε: "Φορώντας και το κομματικό μας καπέλο, την Παρασκευή "θα πάμε όλοι Ρηγίλλης", όπως λέει και το σύνθημά μας. Θα πάμε για να τιμήσουμε τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας τη δύναμη του χθες αποτέλεσμα στο σήμερα, ελπίδα για το αύριο, σε μια ωραία επετειακή εκδήλωση".

"Πάμε Ρηγίλλης" καλεί και το σποτ που κυκλοφόρησε για την επετειακή εκδήλωση, όπου ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στις 20.00, έξω από τα ιστορικά γραφεία του κόμματος. Ένα σποτ που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιλαμβάνει τις φωτογραφίες του ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταντίνου Καραμανλή και όλων των πρώην πρωθυπουργών και προέδρων της ΝΔ. "Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου γιορτάζουμε τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της παράταξής μας. Στις 20:00 θα είμαστε όλοι στη Ρηγίλλης!" αναφέρει το μήνυμα της ΝΔ.

