Γερμανία: Πώς θα εξοικονομούνται 181 δισ. κάθε χρόνο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Οικονομικό Ινστιτούτο DIW προτείνει περικοπές κοινωνικών δαπανών, αύξηση φόρων και κατάργηση του χαμηλού ΦΠΑ 7% για αύξηση των δημοσίων εσόδων και εξοικονόμηση 181 δισ. ευρώ ετησίως.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν μείωση επιδοτήσεων, αλλαγές στον φόρο περιουσίας, στο επίδομα τέκνων, στις φοροελαφρύνσεις παντρεμένων ζευγαριών και σε καθεστώτα άδειας ασθενείας.

Εξετάζεται επίσης η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης ως μέρος της οικονομικής στρατηγικής.

Το Οικονομικό Ινστιτούτο DIW προτείνει στο Βερολίνο επίπονες περικοπές, αύξηση φόρων και κατάργηση του χαμηλού ΦΠΑ 7% με στόχο να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα.Παρά το λεγόμενο Ειδικό Ταμείο, με το οποίο η Γερμανία εκτοξεύει τον νέο δανεισμό προκειμένου να ενισχύσει άμυνα και υποδομές, η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. Ειδικοί του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW) διακρίνουν ωστόσο τρόπους για να εισρεύσουν περισσότερα χρήματα στα δημόσια ταμεία, βιώσιμα και ισορροπημένα.



Σε άρθρο για το περιοδικό Der Spiegel, οικονομολόγοι του DIW παραθέτουν προτάσεις, με τις οποίες το δημόσιο θα μπορούσε να εξοικονομεί συνολικά 181 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η πρόταση περιλαμβάνει ένα μείγμα περικοπών σε κοινωνικές παροχές, μείωσης επιδοτήσεων και αύξησης φόρων. «Δεν πρέπει να υπάρχουν ταμπού: από το αγροτικό ντίζελ μέχρι τον φόρο περιουσίας, από το επίδομα τέκνων μέχρι τις φοροελαφρύνσεις παντρεμένων ζευγαριών, από την άδεια ασθενείας άνευ αποδοχών μέχρι την άδεια ασθενείας μετ΄αποδοχών», σημειώνουν στο άρθρο ο Πρόεδρος του DIW Μαρσέλ Φράτσερ και ο ειδικός σε φορολογικά ζητήματα Στέφαν Μπαχ.

Πηγή: Deutsche Welle

Στο τραπέζι η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησηςΣυγκεκριμένα, οι οικονομολόγοι υπολογίζουν ότι η μείωση των κοινωνικών παροχών θα μπορούσε να εξοικονομήσει περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μεταξύ άλλων, οι όποιες αυξήσεις των συντάξεων θα πρέπει να δίνονται χρονικά πιο… αραιά στο μέλλον και θα πρέπει επίσης να ανέβει το όριο συνταξιοδότησης από τα 67 έτη που είναι σήμερα. Οι επιδοτήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα πρέπει να μειωθούν συνολικά κατά 15%.«Αυτό ξεκινά από τις ελαφρύνσεις στον φόρο για το αγροτικό πετρέλαιο κίνησης, τις φοροελαφρύνσεις μετακίνησης από και προς το χώρο εργασίας και φθάνει μέχρι τις φοροαπαλλαγές για παντρεμένα ζευγάρια», δηλώνουν οι οικονομολόγοι. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν περίπου 48 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον 15 δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν με την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (7%) για όλα εκτός από τα τρόφιμα.Με την αύξηση της φορολογίας, το DIW προσβλέπει ετησίως σε επιπλέον 48 δισεκατομμύρια ευρώ για τα δημόσια ταμεία: Οι Μαρσέλ Φράτσερ και Στέφαν Μπαχ προτείνουν, μεταξύ άλλων, την αύξηση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή από το 42% στο 46%, με εφαρμογή ωστόσο σε υψηλότερα εισοδήματα. Περισσότερα δημόσια έσοδα «βλέπουν» οι ειδικοί του DIW και στην αναμόρφωση του φόρου ακίνητης περιουσίας, του φόρου κληρονομιάς καθώς και στην αύξηση των φόρων για καπνό, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια και ζάχαρη.Κατανομή βαρών σε όλους χωρίς εξαιρέσειςΣυνοψίζοντας, οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι με τα προτεινόμενα μέτρα μπορούν να εξοικονομηθούν «181 δισεκατομμύρια ετησίως που αντιστοιχούν σε 3,9% του ΑΕΠ». Το DIW θεωρεί ότι «με τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η εξυγίανση των προϋπολογισμών, έτσι ώστε η κυβέρνηση Μερτς να διαθέτει αρκετά οικονομικά περιθώρια για να στηρίξει την μεσαία τάξη, αλλά και τις επιχειρήσεις που επωμίζονται υψηλές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τους προοδευτικούς συντελεστές φόρου».Σύμφωνα με τους οικονομολόγους, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να πληροί τρία βασικά κριτήρια για μια τέτοια ριζική μεταρρύθμιση:α) Δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις και προνομιούχοι.β) Το χρηματοδοτικό πακέτο πρέπει να έχει βιώσιμο οικονομικό αντίκτυπο.γ) Οφείλει να είναι κοινωνικά ισορροπημένο, έτσι ώστε η μια κοινωνική ομάδα να μην βρεθεί αντιμέτωπη με την άλλη.Πηγή: ntv.de, Der Spiegel

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