Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι η κυβέρνησή του σημειώνει «μεγάλη επιτυχία» με το Ιράν, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Air Force One.

«Δεν πρόκειται να έχουν πυρηνικά όπλα. Δεν είναι σε θέση να έχουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε σε σχόλια που έχει επαναλάβει αρκετές φορές καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, χωρίς ωστόσο να δώσει νέες λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις.

Ερωτηθείς για το πόσα πετρελαιοφόρα έχουν σταματήσει οι Αμερικανικές δυνάμεις από το να περάσουν το Στενό του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε: «Πολλά».

«Δεν θέλω να πω πόσα, αλλά πολλά», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος» για να λυθεί η κρίση στην πλωτή οδό.

«Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα γίνει. Και όταν όλα διευθετηθούν, οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν ίσως ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι ήταν», είπε, εν μέσω αυξανόμενης πολιτικής πίεσης για την άνοδο των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ ενόψει των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών.

Πηγή: skai.gr

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