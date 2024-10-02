Ανησυχία Ερντογάν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ: Τώρα θα στοχεύσει και την Τουρκία

Μήνυμα ανησυχίας του Ερντογάν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ. «Το Ισραήλ μετά τη Γάζα και τον Λίβανο τώρα θα στοχεύσει την Τουρκία» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Με οποιοδήποτε κόστος η Τουρκία θα σταθεί απέναντι στο Ισραήλ» ανέφερε, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ που προχωράει με τη θεωρία της Γης της Επαγγελίας και με θρησκευτικό φανατισμό. Μετά την Παλαιστίνη και τον Λίβανο, το λέω ξεκάθαρα θα στοχεύσει τα εδάφη της δικής μας πατρίδας. Αν και κάποιοι δεν το βλέπουν, ο Νετανιάχου περιλαμβάνει την Ανατολία στα όνειρά του, ακολουθεί μια ουτοπία και αυτή την αποκαλύπτει με διάφορες ευκαιρίες.

» Να μοιραστώ μαζί σας αυτή την πληροφορία της γεωγραφίας. Η απόσταση από την περιοχή Γιαγλιάνταγ της πόλης Χάται που είναι τα σύνορα μας με τη Συρία, μέχρι και τον Λίβανο είναι 170 χιλιόμετρα. Η Τουρκία με αυτοκίνητο απέχει με τον Λίβανο μόλις 2,5 ώρες. Η απόσταση της Αντιόχειας με τη Γάζα, είναι όσο η απόσταση της Άγκυρας με το Αϊδίνιο. Δηλαδή η κατοχή, η τρομοκρατία, η επιθετικότητα είναι ακριβώς δίπλα μας.

» Η επιθετικότητα του Ισραήλ βλέπουμε απο τις δηλώσεις πως περιλαμβάνει και την Τουρκία.

» Επαναλαμβάνω πως όποιο κι αν είναι το κόστος, η Τουρκία θα στέκεται ενάντια στο Ισραήλ και θα καλέσει τον κόσμο σε αυτή την αξιότιμη στάση».

Ο Ερντογάν μιλάει εκ μέρους του Λιβάνου και προειδοποιεί το Ισραήλ και θα στηρίξει με κάθε μέσο τον Λίβανο

Ερντογάν: «Προειδοποιώ το Ισραήλ, οι συνέπειες της χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο δεν θα μοιάζει με τις προηγούμενες επιχειρήσεις κατοχής. Δεν θα είναι ίδια η άμυνα του Λιβάνου, με αυτήν την Γάζας που ήταν απομονωμένη, αδύναμη και δίχως άμυνα. Εμείς ως Τουρκία και τουρκικός λαός, δεν θα αφήσουμε μόνα τα αδέλφια μας στον Λίβανο και θα τους στηρίξουμε με κάθε μέσο».

Ανακοίνωση τουρκικού ΥΠΕΞ: «Είναι παράνομη απόπειρα εισβολής, η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο παραβιάζοντας την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα αυτής της χώρας. Αυτή η επίθεση πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και οι Ισραηλινοί στρατιώτες πρέπει να αποσυρθούν από το έδαφος του Λιβάνου. Ως αποτέλεσμα αυτής της επικίνδυνης απόπειρας εισβολής, είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί ένα νέο κύμα μετανάστευσης και οι εξτρεμιστές να κερδίσουν έδαφος σε όλο τον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι εξελίξεις θα επηρεάσουν και τις χώρες που παρέχουν πολιτική υποστήριξη και όπλα στο Ισραήλ».

Υπουργός Εσωτερικών Τουρκίας προς τους άνδρες της τουρκικής ακτοφυλακής και της στρατοχωροφυλακής

«Στα νερά του Αιγαίου κάποιοι απωθούν τους μετανάστες στον θάνατο, εσείς είστε η σανίδα σωτηρίας τους - Είστε απόγονοι του Μπαρμπαρόσα»

ΑΛΙ ΓΕΡΛΙΚΑΓΙΑ - ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ: Eσείς είστε οι απόγονοι του Πιρί Ρέις και του Μπαρμπαρόσα και Barbaros Hayreddin. Εσείς είστε το χέρι βοηθείας που τείνεται σε όσους χρειάζονται βοήθεια στη θάλασσα. Εσείς είστε η σιδερένια γροθιά μας σε όσους προκαλούν αναταραχές και κάνουν ληστείες στις θάλασσες. Ειδικότερα στα νερά του Αιγαίου, εσείς η συνήθης σανίδα σωτηρίας για την ανθρωπότητα που πνίγεται. Την ώρα που κάποιοι απωθούν τους μετανάστες στο θάνατο χωρίς να υπολογίζουν παιδιά, ηλικιωμένους και γυναίκες,εσείς είστε αυτοί που δεν επιτρέπεται να συμβαίνουν σφαγές και δράματα λέγοντας πρώτα άνθρωπος,

