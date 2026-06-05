Του Χρυσόστομου Τσούφη

6 ολόκληρα ευρώ στην τσέπη!!!

Με 6 ευρώ αγοράζεις έναν καφέ, δεν φτάνουν για να πας σινεμά, δεν φτάνουν να πιεις ένα ποτό, οριακά να πιεις μια μπύρα όχι από τις πιο ακριβές, οριακά φτάνουν να αγοράσεις ένα έτοιμο γεύμα από το σούπερμάρκετ.

Όμως αυτά τα 6 ευρώ είναι αυτά που μένουν στην τσέπη για ολόκληρο το μήνα ενός άγαμου κατοίκου της Αθήνας που αμείβεται με τον μέσο μισθό αφού αφαιρεθεί το μέσο μηνιαίο κόστος δαπανών σύμφωνα με την έρευνα της tradingpedia σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η Αθήνα – προκύπτει από την έρευνα – είναι η 3η πιο εχθρική οικονομικά πρωτεύουσα για έναν άγαμο.

Οι μέσες απολαβές είναι στα 1.157 ευρώ ενώ ο μέσος όρος δαπανών (που περιλαμβάνουν φαγητό, στέγαση, μεταφορές, προσωπική φροντίδα και ψυχαγωγία) είναι 1.151 ευρώ.

Και η…κύρια αιτία δεν είναι αυτή που οι περισσότεροι ίσως φαντάζονται και εννοώ τη στέγαση. Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν: «Η στέγαση παραμένει σχετικά ακριβή σε σύγκριση με τα τοπικά εισοδήματα, με κόστος περίπου 685 ευρώ το μήνα, ενώ το κόστος για φαγητό έξω και ψυχαγωγία είναι από τα υψηλότερα στη Νότια Ευρώπη, με περίπου 249 ευρώ μηνιαίως».

Οφείλουμε πάντως να σημειώσουμε ότι οι απόλυτοι αριθμοί είναι βελτιωμένοι.

Σε σχέση με τον Οκτώβριο ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί από τα 1.017 ευρώ στα 1.157 ευρώ, +13,7 ευρώ. Το μέσο κόστος από τα 1.149 ευρώ στα 1.151 ευρώ, +1,7%.

Παρά τη βελτίωση βέβαια, ο…πρωταθλητισμός πρωταθλητισμός.

Πιο δύσκολα από την Αθήνα ο άγαμος περνά μόνο στη Λισαβώνα όπου οι δαπάνες είναι το 127,4% του μισθού και στα Τίρανα που είναι το 112,2%.

Την πεντάδα κλείνουν η Βαρσοβία με 96,1% και η Ρώμη με 93,5%

Στον αντίποδα στην 5άδα των πιο οικονομικά προσιτών πρωτευουσών βρίσκονται:

Οι Βρυξέλλες με 49% (οι δαπάνες είναι περίπου 300 ευρώ υψηλότερες από την Αθήνα στα 1.444 ευρώ όμως η μέση αμοιβή 2,5 φορές υψηλότερη με 2.945 ευρώ).

Η Κοπεγχάγη με 50,4%

Η Βέρνη με 50,5%

Το Λουξεμβούργο με 50,9%

Η Στοκχόλμη με 55,8%

Και στην αντίστοιχη έρευνα για μια οικογένεια με 2 παιδιά, οι απόλυτοι αριθμοί είναι καλύτεροι σε σχέση με τον Οκτώβριο, όμως το τελικό αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο.

Και εδώ η Αθήνα είναι το 3ο πιο…εχθρικό περιβάλλον. «Οι αδύναμοι μισθοί δεν ανεβαίνουν τόσο γρήγορα όσα αυξάνονται τα κόστη στέγασης και διατροφής σημειώνουν οι ερευνητές». Κάπως έτσι οι δαπάνες αποτελούν το 82,3% των απολαβών του νοικοκυριού με υπόθεση εργασίας ότι εργάζονται και οι 2 γονείς.

Η πεντάδα εδώ είναι η ίδια με αυτήν για τους άγαμους. Λισαβώνα, Τίρανα, Αθήνα, Βαρσοβία και Ρώμη.



Στη Βέρνη οι δαπάνες είναι μόλις το 33,8% των αμοιβών οπότε εύκολα η Ελβετική πρωτεύουσα αναδεικνύεται …πρωταθλήτρια. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι στο νοικοκυριό μένουν 8.500 ευρώ/μήνα για …πολυτέλειες ή αποταμίευση!!

Ακολουθούν Λουξεμβούργο 38,8%, Κοπεγχάγη 43,7%, Βρυξέλλες 45% και Άμστερνταμ 47,17%.



Στα…θετικά ότι η Αθήνα δεν βρίσκεται στις 5 πιο ακριβές πρωτεύουσες ως προς το ποσοστό του μέσου μισθού που καταλαμβάνουν τα τυπικά έξοδα στέγασης (νοίκι, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οικιακά είδη) για ένα επιπλωμένο διαμέρισμα 45τ.μ.



Όπως και ότι δεν βρίσκεται στην 5άδα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο κόστος ζωής.

Πηγή: skai.gr

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