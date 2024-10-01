Λογαριασμός
Εκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ την Τετάρτη

Αύριο, Τετάρτη, στις 16.30, θα συνεδριάσει εκτάκτως υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Μητσοτάκης

Η έκτακτη συνεδρίαση έρχεται σε συνέχεια των νέων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει έτοιμο σχέδιο εκκένωσης και από τον Λίβανο και από το Ισραήλ το οποίο εφόσον απαιτηθεί θα ενεργοποιηθεί.

Για την ώρα πάντως δεν έχουν ζητηθεί εκκενώσεις περιοχών. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΚΥΣΕΑ Μέση Ανατολή
