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«Οι IDF εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για οποιαδήποτε βλάβη προκλήθηκε σε άσχετα άτομα» στη Χεβρώνα

Οι IDF υποστηρίζουν ότι το περιστατικό συνέβη, καθώς ένας στρατιώτης απάντησε με μεμονωμένες βολές προς όχημα, το οποίο επιτάχυνε προς το μέρος τους

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IDF

Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Στρατός εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός βρέφους 7 μηνών, το οποίο έχασε τη ζωή του από Ισραηλινά πυρά στα νότια της Χεβρώνας, στη Δυτική Όχθη.

Χεβρώνα

Οι IDF υποστηρίζουν ότι το περιστατικό συνέβη, καθώς ένας στρατιώτης απάντησε με μεμονωμένες βολές προς όχημα, το οποίο επιτάχυνε προς το μέρος τους, ενώ αναγνωρίζουν ότι η αρχική έρευνα διαπίστωσε ότι στόχευσαν αμάχους.

Η ανακοίνωση:

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας στην περιοχή της Χεβρώνας, στρατιώτες των IDF αντιλήφθηκαν ένα όχημα να επιταχύνει προς το μέρος τους. Ένας στρατιώτης των IDF απάντησε με μεμονωμένες βολές προς το όχημα. Ως αποτέλεσμα, τρεις Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν και απομακρύνθηκαν για ιατρική περίθαλψη.

Η αρχική έρευνα διαπίστωσε ότι οι τραυματίες ήταν άμαχοι που δεν εμπλέκονταν.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση και τα ευρήματα θα υποβληθούν για εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.

Οι IDF εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για οποιαδήποτε βλάβη προκλήθηκε σε άσχετα άτομα.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: IDF Δυτική Όχθη Παλαιστίνιοι άμαχοι Κρίση στη Μέση Ανατολή
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