«Οι IDF εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για οποιαδήποτε βλάβη προκλήθηκε σε άσχετα άτομα» στη Χεβρώνα

Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Στρατός εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός βρέφους 7 μηνών, το οποίο έχασε τη ζωή του από Ισραηλινά πυρά στα νότια της Χεβρώνας, στη Δυτική Όχθη.

Οι IDF υποστηρίζουν ότι το περιστατικό συνέβη, καθώς ένας στρατιώτης απάντησε με μεμονωμένες βολές προς όχημα, το οποίο επιτάχυνε προς το μέρος τους, ενώ αναγνωρίζουν ότι η αρχική έρευνα διαπίστωσε ότι στόχευσαν αμάχους.

Earlier today, during operational activity in the area of Hebron, IDF soldiers perceived a vehicle accelerating toward them.



An IDF soldier responded with single shots toward the vehicle. As a result, three Palestinians were injured and evacuated for medical treatment.



An… — Israel Defense Forces (@IDF) June 5, 2026

Η ανακοίνωση:

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας στην περιοχή της Χεβρώνας, στρατιώτες των IDF αντιλήφθηκαν ένα όχημα να επιταχύνει προς το μέρος τους. Ένας στρατιώτης των IDF απάντησε με μεμονωμένες βολές προς το όχημα. Ως αποτέλεσμα, τρεις Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν και απομακρύνθηκαν για ιατρική περίθαλψη.

Η αρχική έρευνα διαπίστωσε ότι οι τραυματίες ήταν άμαχοι που δεν εμπλέκονταν.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση και τα ευρήματα θα υποβληθούν για εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.

Οι IDF εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για οποιαδήποτε βλάβη προκλήθηκε σε άσχετα άτομα.

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Πηγή: skai.gr

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