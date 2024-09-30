Με ένα σύντομο σχόλιο για τη διάχυση των εχθροπραξιών στο Λίβανο και τις γενικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την εισήγησή του στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Πρώτη μας επιδίωξη δεν μπορεί να είναι άλλη από την αποκλιμάκωση πριν αυτή η σύρραξη γενικευτεί. Η Ελλάδα έχει μία εξωτερική πολιτική η οποία βασίζεται σε αρχές, είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής, συνομιλεί με όλες τις πλευρές, παραμένει ένας πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι είναι και κάτι που αποτυπώθηκε και στις επαφές που είχε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία «είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα, έχουμε ήδη εκπονήσει ένα σχέδιο εκκένωσης αν αυτό απαιτηθεί όπως είμαστε και σε συνεννόηση με όλους τους εταίρους μας για πιθανή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον δοκιμαζόμενο Λίβανο».

Περνώντας στη σημερινή ατζέντα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι σε έναν μεγάλο βαθμό έρχεται να δώσει μια μορφή νομοσχεδίων σε όσα ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, για τη στήριξη του εισοδήματος και της οικογένειας, τον προγραμματισμό των νέων διορισμών για το Δημόσιο, ρυθμίσεις υπέρ των αγροτών και του πρωτογενούς τομέα κι όλα αυτά στο πλαίσιο του νέου μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού και διαρθρωτικού σχεδίου που θα αποτελέσει τη βάση του φετινού κρατικού προϋπολογισμού.

«Στο μεσοπρόθεσμο καταγράφεται μία πολύ ενθαρρυντική πορεία για τα δημόσια οικονομικά της χώρας», ανέφερε με μία σημαντική περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους για την επόμενη τετραετία, με τη σταθερή επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων κάτι που διαμορφώνει και το δημοσιονομικό χώρο για στοχευμένες περισσότερες δαπάνες υπέρ του πολίτη για την επόμενη τετραετία.

Θέλησε να επαναλάβει ότι «η Ελλάδα δεν ανήκει σε εκείνες τις χώρες στις οποίες είναι και κάποιες από τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες που βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς υπερβολικού ελλείμματος και αυτό θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη απόδειξη της μεγάλης προσπάθειας την οποία κατέβαλε η χώρα και όλοι οι Έλληνες πολίτες προκειμένου να αφήσουμε πίσω μας για τα καλά τις εποχές των δημοσιονομικών εκτροπών.

Αυστηρές ποινές για οπλοκατοχή

«Μας έχει απασχολήσει όλους πάρα πολύ το ζήτημα της ανήλικης παραβατικότητας το οποίο παρατηρείται πιο έντονα τώρα με το άνοιγμα των σχολείων» είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι με παρεμβάσεις που έχουν γίνει στον Ποινικό Κώδικα η κυβέρνηση έχει δείξει καλά αντανακλαστικά γι' αυτό και οι στοχευμένες αλλαγές που θα εισηγηθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν μια ιδιαίτερη αξία να αναδειχθούν.

«Την αυστηρότερη ποινική μεταχείριση της οπλοκατοχής ειδικά στους νέους, τη φυλάκιση πλέον όσων υποπίπτουν στην ίδια επαναλαμβανόμενη αξιόποινη πράξη και βέβαια τέλος μπαίνει στην απαλλαγή των κατηγορουμένων όταν αυτοί επιστρέφουν τα κλοπιμαία», είπε. Πρόσθεσε ότι «αυτή η συμπεριφορά θα λειτουργεί πλέον ως απλό ελαφρυντικό».

Επανέλαβε ότι «το ζήτημα της παραβατικότητας ειδικά στα παιδιά και στους νέους είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά πολυσύνθετο και αφορά πρωτίστως και τις ίδιες τις οικογένειες. ο κράτος δεν μπορεί να υποκαταστήσει την οικογένεια, ως τον βασικό πυρήνα ανατροφής των παιδιών, όμως έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πιο αυστηρές τις ποινές και τα ζητήματα που αφορούν την παραμέληση ανηλίκων. Θα μας απασχολήσουν πολύ στο μέλλον όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη», όπως είπε «τα ζητήματα με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και το πώς συνδέεται η ψηφιακή με την πραγματική βία και πώς το bullying αποκτά ξεκάθαρο ψηφιακό αποτύπωμα. Αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια κρίση και θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξει ανάγκη κανονιστικής παρέμβασης, κατά πάσα πιθανότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε το ζήτημα αυτό να αρχίσει να αντιμετωπίζεται στη ρίζα του. Μέχρι να γίνει όλα αυτά εμείς έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τα παιδιά, τους εφήβους μας, ειδικά αυτά που είναι θύματα τέτοιων συμπεριφορών».

Ανέφερε ότι η πρωτοβουλία stop bullying έχει ήδη αγκαλιαστεί από τις σχολικές κοινωνίες κι έχει δώσει πρώτα θετικά αποτελέσματα.

Νέα εφαρμογή Safe Youth

Τόνισε στο σημείο αυτό ότι η μεγάλη νέα πρωτοβουλία είναι η ιδέα για «μια νέα εφαρμογή που θα την ονομάσουμε Safe Youth, ώστε να μπορεί αυτόματα ένας έφηβος εκτός σχολικού περιβάλλοντος ένα παιδί να μπορεί να ειδοποιεί την αστυνομία, αν αισθάνεται ότι για οποιονδήποτε λόγο κινδυνεύει η σωματική του ακεραιότητα. Θα είμαστε σε λίγο διάστημα έτοιμοι να παρουσιάσουμε και να θέσουμε σε λειτουργία αυτή τη νέα εφαρμογή».

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στο ότι η Βουλή θα συζητήσει άμεσα τη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού για 25 χρόνια. «Θυμίζω ότι είναι το υψηλότερο τίμημα στην ιστορία του ΤΑΙΠΕΔ» είπε και τόνισε ότι αυτό που αφορά τους πολίτες είναι ότι τα διόδια στην Αττική Οδό θα μειωθούν από τα 2,8 στα 2,5 ευρώ ενώ θα απαλλάσσονται και οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία». Τόνισε ότι ο νέος παραχωρησιούχος διασφαλίζει την πλήρη συντήρηση την εύρυθμη λειτουργία της πολύ σημαντικής οδικής αρτηρίας ακόμα και σε έκτακτες συνθήκες. Επανάλαβε, επίσης, ότι αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για την αναχρηματοδότηση στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου μειώνεται κατά 3 ευρώ το κόστος των διοδίων στο τμήμα Μαλιακός-Κλειδί στην Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Μια μείωση που θα ισχύσει έως και το τέλος του 2025.

20.000 νέες προσλήψεις το 2025

Πέρασε επίσης στην επικείμενη παρουσίαση από την αρμόδια υπουργό του εθνικού σχεδίου για το δημογραφικό, στο σχέδιο προσλήψεων για το 2025. «Σχεδόν 20.000 οι νέες προσλήψεις το 2025 με σημαντική ενίσχυση του ΕΣΥ, της Αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των Ενόπλων Δυνάμεων».

Έκλεισε με αναφορά σε μια σημαντική πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ειδικότερα στη ρύθμιση των «κατακόκκινων δανείων» όπως χαρακτηριστικά είπε που αφορά παραπάνω από 20.000 παραγωγούς και 750 συνεταιρισμούς. Υπογράμμισε η κίνηση αυτή θα δώσει μια ανάσα από ένα πρόβλημα που δυστυχώς μας έρχεται από τις εποχές της κρίσης, και αποτελεί ένα από τα πολλά μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Ολοκληρώνοντας έκανε ξεχωριστή αναφορά στα γενέθλια της ΝΔ λέγοντας ότι «την Παρασκευή θα πάμε όλοι Ρηγίλλης για να τιμήσουμε τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας κάνοντας τη δύναμη του χθες, αποτέλεσμα στο σήμερα και ελπίδα για το αύριο». Επεσήμανε ότι με το συνέδριο έχει ήδη απαντηθεί γιατί η ΝΔ άντεξε τόσο καλά στους κλυδωνισμούς της Μεταπολίτευσης και είναι σήμερα τόσο ισχυρή.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού

«Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πριν μπούμε στην αρκετά γεμάτη καθορισμένη ημερήσια διάταξη να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για τη διάχυση των εχθροπραξιών στον Λίβανο και τις γενικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις που προφανώς μας ανησυχούν όλους πάρα πολύ.

Η πρώτη μας επιδίωξη δεν μπορεί να είναι άλλη από την αποκλιμάκωση πριν αυτή η σύρραξη γενικευθεί. Η Ελλάδα έχει μια εξωτερική πολιτική η οποία βασίζεται σε αρχές, είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής, συνομιλεί με όλες τις πλευρές και παραμένει ένας πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στις επαφές τις οποίες είχα στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, αλλά είναι και μία πολιτική η οποία διατρέχει την καθημερινή πρακτική του Υπουργείου Εξωτερικών.

Πάντα θα αγωνιζόμαστε για την ειρήνη στην περιοχή, η οποία είναι προϋπόθεση σταθερότητας, γι’ αυτό και καλούμε πάλι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε μία ταχεία αποκλιμάκωση, έτσι ώστε να αποφύγουμε το χειρότερο σενάριο, που θα ήταν ένας γενικευμένος πόλεμος στον νότιο Λίβανο.

Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή, σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα, έχουμε ήδη εκπονήσει ένα σχέδιο εκκένωσης, αν αυτό απαιτηθεί, όπως είμαστε και σε συνεννόηση με όλους τους εταίρους μας για την πιθανή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον δοκιμαζόμενο Λίβανο.

Τώρα, ας έρθουμε στη σημερινή μας ατζέντα, η οποία θα έλεγα ότι σε πολλά καλείται να δώσει μορφή νομοσχεδίων σε όσα είχαμε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανάμεσά τους, η στήριξη του εισοδήματος και της οικογένειας, ο προγραμματισμός των νέων διορισμών για το Δημόσιο, ρυθμίσεις υπέρ των αγροτών και του πρωτογενούς τομέα. Όλα αυτά, βέβαια, στο πλαίσιο του νέου μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού και διαρθρωτικού -κρατήστε αυτές τις δύο λέξεις- σχεδίου, που θα αποτελέσει τη βάση του φετινού Κρατικού Προϋπολογισμού. Θα παρουσιαστεί αναλυτικά από τον Υπουργό Οικονομικών, καθώς ουσιαστικά συνιστά μία τελείως διαφορετική μεθοδολογία, όχι απλά κατάρτισης του Προϋπολογισμού αλλά και επίτευξης των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων, σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε μέχρι στιγμής συνηθίσει.

Στο μεσοπρόθεσμο καταγράφεται μία, θα έλεγα, πολύ ενθαρρυντική πορεία για τα δημόσια οικονομικά της χώρας, την οποία κι εγώ είχα την ευκαιρία να αποτυπώσω σε επαφές που έκανα με επενδυτές στη Νέα Υόρκη: με μια σημαντική περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους για την επόμενη τετραετία, με τη σταθερή επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, κάτι το οποίο διαμορφώνει και τον δημοσιονομικό χώρο για στοχευμένες, περισσότερες δαπάνες υπέρ του πολίτη για την επόμενη τετραετία.

Θέλω να επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα δεν ανήκει σε εκείνες τις χώρες -μέσα στις οποίες είναι και κάποιες από τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες- που βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς υπερβολικού ελλείμματος. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη απόδειξη της μεγάλης προσπάθειας την οποία κατέβαλε η χώρα και όλοι οι Έλληνες πολίτες προκειμένου να αφήσουμε πίσω μας για τα καλά τις εποχές των δημοσιονομικών εκτροπών.

Όπως ξέρετε, το καινούργιο δημοσιονομικό πλαίσιο -θα τα εξηγήσει αναλυτικά ο Κωστής και ο Θάνος- έχει πια συγκεκριμένες οροφές δαπανών σε ετήσια βάση. Άρα, οι οροφές των δαπανών αποσυνδέονται σε έναν βαθμό από την πορεία των εσόδων. Είναι οροφές δαπανών που μας επιτρέπουν για τα επόμενα χρόνια να μπορούμε να υλοποιήσουμε το φιλόδοξο πρόγραμμα για το οποίο εκλεγήκαμε το 2023.

Και βέβαια, θέλω να θυμίσω σε αυτό ότι έχουμε μια «έκρηξη», ουσιαστικά, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο πλαισιώνεται πια και από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε σχέση με τα νούμερα των προηγούμενων δεκαετιών.

Έρχομαι τώρα σε δύο ακόμα θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου, που αφορούν «ζητήματα καθημερινότητας». Μας έχει απασχολήσει όλους πάρα πολύ, δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε, το ζήτημα της ανήλικης παραβατικότητας, το οποίο παρατηρείται πιο έντονα τώρα, με το άνοιγμα των σχολείων.

Πιστεύω ότι συνολικά στις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στον Ποινικό Κώδικα έχουμε δείξει καλά αντανακλαστικά. Γι’ αυτό και οι στοχευμένες αλλαγές που θα εισηγηθεί τώρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης νομίζω ότι έχουν μια ιδιαίτερη αξία να αναδειχθούν: την αυστηρότερη ποινική μεταχείριση της οπλοκατοχής, ειδικά στους νέους, τη φυλάκιση πλέον -και αυτό είναι πολύ σημαντικό- όσων υποπίπτουν στην ίδια, επαναλαμβανόμενη αξιόποινη πράξη.

Και βέβαια, τέλος μπαίνει στην απαλλαγή των κατηγορουμένων όταν αυτοί επιστρέφουν κλοπιμαία. Ήταν αυτό ένα ευνοϊκό μέτρο το οποίο φάνηκε, όμως, κάποιοι να εκμεταλλεύονται για να συνεχίζουν τη δράση τους, έστω και μετά την σύλληψή τους. Αυτή η συμπεριφορά από εδώ και στο εξής θα λειτουργεί μόνο ως απλό ελαφρυντικό.

Θέλω να επαναλάβω ότι το ζήτημα της παραβατικότητας, ειδικά στα παιδιά και τους έφηβους, είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά πολυσύνθετο. Αφορά πρωτίστως και τις ίδιες τις οικογένειες. Το κράτος δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμιά περίπτωση την οικογένεια ως τον βασικό πυρήνα ανατροφής των παιδιών, όμως έχουμε δυνατότητες να αυστηροποιήσουμε τις ποινές, και τα ζητήματα που αφορούν την παραμέληση των ανηλίκων.

Και βέβαια, θα μας απασχολήσουν πολύ στο μέλλον -όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη συνολικά, είχα την ευκαιρία να μιλήσω και γι’ αυτό στον ΟΗΕ- τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το πώς συνδέεται η ψηφιακή με την πραγματική βία και πώς το bullying αποκτά πια και ένα ξεκάθαρο ψηφιακό αποτύπωμα, αλλά και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη κρίση, παγκόσμια κρίση, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, και θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξει ανάγκη κανονιστικής παρέμβασης, κατά πάσα πιθανότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε το ζήτημα αυτό να αρχίσει να αντιμετωπίζεται στη ρίζα του.

Μέχρι να γίνουν όμως όλα αυτά, εμείς έχουμε μια υποχρέωση να προστατεύσουμε τα παιδιά, τους εφήβους μας, ειδικά αυτά τα οποία είναι θύματα τέτοιων συμπεριφορών.

Θέλω να θυμίσω ότι η πρωτοβουλία «Stop Bullying», η οποία αφορά -τονίζω- το σχολικό περιβάλλον, έχει ήδη αγκαλιαστεί από τις σχολικές κοινωνίες και έχει δώσει κάποια πρώτα θετικά, πολύ σημαντικά αποτελέσματα, κυρίως δίνοντας τη σιγουριά και την ασφάλεια στα παιδιά να μπορούν να μιλήσουν και να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά, τα οποία βεβαίως σε πρώτη φάση πρέπει να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε διακριτικά μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Όμως τώρα η μεγάλη, νέα πρωτοβουλία είναι αυτή η ιδέα ενός νέου, δεν θέλω να το ονομάσω «panic button», θα πρέπει να βρούμε έναν άλλον όρο, αλλά μία νέα εφαρμογή που θα την ονομάσουμε «Safe Youth», έτσι ώστε να μπορεί αυτόματα ένας έφηβος, εκτός σχολικού περιβάλλοντος, ένα παιδί να μπορεί να ειδοποιεί την αστυνομία αν αισθάνεται ότι για οποιοδήποτε λόγο κινδυνεύει η σωματική του ακεραιότητα. Νομίζω ότι θα είμαστε πολύ σύντομα έτοιμοι να παρουσιάσουμε και να θέσουμε σε λειτουργία αυτή τη νέα εφαρμογή.

Να περάσουμε σε κάτι λίγο πιο ευχάριστο, τουλάχιστον για τα δημόσια οικονομικά αλλά και για τους πολίτες: η Βουλή θα συζητήσει άμεσα τη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού για 25 χρόνια. Θυμίζω ότι είναι το υψηλότερο τίμημα στην ιστορία του ΤΑΙΠΕΔ, 3,27 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για τη μείωση του δημοσίου χρέους.

Και βέβαια, αυτό το οποίο αφορά τους πολίτες είναι ότι τα διόδια στην Αττική Οδό θα μειωθούν από τα 2,8 στα 2,5 ευρώ, ενώ θα απαλλάσσονται και οχήματα που ανήκουν σε πολίτες με αναπηρία -πολύ σημαντική αυτή η διάσταση της κοινωνικής μας πολιτικής. Και βέβαια η νέα σύμβαση, ο νέος παραχωρησιούχος διασφαλίζει την πλήρη συντήρηση, την εύρυθμη λειτουργία αυτής της πολύ σημαντικής οδικής αρτηρίας, ακόμα και σε έκτακτες συνθήκες.

Θέλω να επαναλάβω επίσης, ως αποτέλεσμα μίας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης που έγινε σχετικά με την αναχρηματοδότηση του αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου, ότι άμεσα μειώνεται το αντίτιμο κατά περίπου 3 ευρώ -δεν είναι αμελητέο το ποσό- στο τμήμα Μαλιακός - Κλειδί, του άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Έτσι επιστρέφεται για πρώτη φορά στην κοινωνία το όφελος που είχε το Δημόσιο από την αναχρηματοδότηση αυτού του έργου -μια μείωση η οποία θα ισχύσει έως και το τέλος του 2025.

Θα έχουμε την ευκαιρία να μας παρουσιάσει η αρμόδια Υπουργός συνολικά το Εθνικό Σχέδιο για το Δημογραφικό, στο οποίο ξεδιπλώνονται πάρα πολλές δράσεις για τις οποίες επιμέρους έχουμε μιλήσει και τις οποίες έχουμε παρουσιάσει, αλλά νομίζω ότι αξίζει να τους δώσουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο, είτε μιλάμε για τα επιδόματα παιδιών, τη σύγκλιση παροχών σε τρίτεκνους με αυτές των πολυτέκνων, πρόσθετες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και, φυσικά, συνολικά την πολιτική μας για τη στέγη, η οποία πρώτα και πάνω απ’ όλα αφορά τις νέες οικογένειες.

Έχουμε, επίσης, να εγκρίνουμε τις νέες προσλήψεις για το 2025, στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού των προσλήψεων. Σχεδόν 20.000 προσλήψεις, με σημαντική ενίσχυση του ΕΣΥ, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, των Ενόπλων Δυνάμεων. Είμαστε σε μια ανοιχτή συζήτηση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καριέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις πιο ελκυστική για τα νέα παιδιά. Δεν αρκεί μόνο να προμηθευόμαστε τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε και το ανθρώπινο δυναμικό να μπορεί αυτά να τα χειριστεί.

Κλείνω, τέλος, με μια σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την οποία έχουμε μιλήσει: είναι η ρύθμιση των «κόκκινων», θα έλεγα των «κατακόκκινων» αγροτικών δανείων, που αυτή τη στιγμή βρίσκονταν σε καθεστώς εκκαθάρισης. Είναι ένα τολμηρό σχέδιο το οποίο ελπίζουμε να απαλλάξει από χρέη παραπάνω από 20.000 παραγωγούς και 750 συνεταιρισμούς. Θα απελευθερωθεί πολλή υποθηκευμένη γη, παραγωγικές υποδομές, θα δώσει μια ανάσα από ένα πρόβλημα το οποίο, δυστυχώς, μας έρχεται από τις εποχές της κρίσης.

Είναι ένα μόνο από τα πολλά μέτρα για τον πρωτογενή τομέα. Θυμίζω τη μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου πετρελαίου από το 2025, αλλά και το πολύ καινοτόμο και τολμηρό πρόγραμμα το οποίο ξεδιπλώνεται για επενδύσεις ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ για θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Αυτά, συνοπτικά, για αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε. Και βέβαια να θυμίσω, φορώντας και το κομματικό μας καπέλο, ότι την Παρασκευή «θα πάμε όλοι Ρηγίλλης», όπως λέει και το σύνθημά μας. Θα πάμε για να τιμήσουμε τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας τη δύναμη του χθες αποτέλεσμα στο σήμερα, ελπίδα για το αύριο, σε μια ωραία επετειακή εκδήλωση.

Να θυμίσω ότι ήδη έχουμε κάνει ένα Συνέδριο για τα 50 μας χρόνια, στο οποίο μιλήσαμε αναλυτικά και απαντήσαμε στο ερώτημα γιατί η Νέα Δημοκρατία τελικά είναι η μόνη παράταξη η οποία άντεξε τόσο πολύ στους κλυδωνισμούς της μεταπολίτευσης και είναι σήμερα τόσο ισχυρή.

Θα είναι μια ωραία, νομίζω, ευκαιρία να συναντηθούμε με φίλους και παλιούς αγωνιστές για να γιορτάσουμε αυτή την, νομίζω, πολύ σημαδιακή και ιστορική επέτειο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.