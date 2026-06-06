Η χαμένη «μάχη» του Τραμπ για τους αγρότες και τα «ιστορικά χαμηλά» δημοσκοπικά ποσοστά

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να καθησυχάσει τους αγρότες που έχουν πληγεί σοβαρά από τους δασμούς και τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ουισκόνσιν, λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ επιδίωξε να ενισχύσει την υποστήριξη προς τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή των ΗΠΑ Ντέρικ Βαν Όρντεν, ο οποίος έχει στοχοποιηθεί από τους Δημοκρατικούς που ελπίζουν να αναλάβουν τον έλεγχο του κοινοβουλίου.

Ο Βαν Όρντεν έχει στενή σχέση με τον Τραμπ και εδώ και καιρό υποστηρίζει τον πρόεδρο ως τον καλύτερο ηγέτη για τους Αμερικανούς της υπαίθρου. Η Δημοκρατική αντίπαλός του, Ρεμπέκα Κουκ, έχει αποδειχθεί ισχυρή υποστηρικτής της συγκέντρωσης χρημάτων και έχει προηγηθεί του Βαν Όρντεν στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Οι Δημοκρατικοί θεωρούνται φαβορί για να αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η οποία ελέγχεται επί του παρόντος από τους Ρεπουμπλικάνους, στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Λατρεύω το μέρος», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο Ουισκόνσιν, «και ελπίζω να ψηφίσετε Ρεπουμπλικάνους, γιατί ειλικρινά, αυτός είναι - όπως εγώ τον αποκαλώ - ο λογικός τρόπος να ενεργούμε».

Η επίσκεψη στο Ουισκόνσιν είχε επίσης ευρύτερο στόχο την ενίσχυση της υποστήριξης στους αγρότες, οι οποίοι είχαν υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τον πρόεδρο στην υποψηφιότητά του για τις εκλογές του 2024.

Το πλήγμα στους αγρότες

Οι αγρότες έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά από τις επιθετικές δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ, με πολλές χώρες να περιορίζουν τις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων, ιδίως σόγιας, ως απάντηση. Οι δασμοί έχουν επίσης καταστήσει την εισαγωγή ειδών που είναι απαραίτητα για τις καθημερινές δραστηριότητες πιο ακριβή.

Η κυβέρνηση προσπάθησε να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις με προσωρινά πακέτα βοήθειας για τους αγρότες.

Ταυτόχρονα, το κόστος των λιπασμάτων έχει αυξηθεί δραματικά από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να αυξάνει τις τιμές αρκετών βασικών συστατικών.

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Μια έρευνα του Απριλίου από την Αμερικανική Ομοσπονδία Γεωργικών Γραφείου διαπίστωσε ότι το 70% των αγροτών στις ΗΠΑ ανέφεραν ότι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά όλες τις ανάγκες τους σε λιπάσματα.

Η μέση τιμή βενζίνης των 4,04 δολαρίων ανά γαλόνι βενζίνης αυτή την εβδομάδα ήταν επίσης 1,08 δολάρια υψηλότερη από ό,τι πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτων.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε τους συγκεντρωμένους ότι η κυβέρνηση είχε «τελειώσει σε μεγάλο βαθμό» τον πόλεμο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Ορκίστηκε ότι οι τιμές των λιπασμάτων και του φυσικού αερίου θα «μειωθούν κατά πολύ».

Ανησυχίες για την οικονομία

Η επίσκεψη έρχεται σε μια περίοδο που αρκετές δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι το συνολικό ποσοστό αποδοχής του Τραμπ κυμαίνεται σε ιστορικά χαμηλά, περίπου ή κάτω από 40%.

Η δημοτικότητά του ήταν χαμηλότερη σε συγκεκριμένα ζητήματα, με μια δημοσκόπηση της Νομικής Σχολής Marquette που διεξήχθη από τις 20 έως τις 26 Μαΐου να διαπιστώνει ότι μόνο το 19% των ερωτηθέντων ενέκρινε τον χειρισμό του Τραμπ στις τιμές της βενζίνης. Μόνο το 22% ενέκρινε τον χειρισμό του πληθωρισμού και του κόστους ζωής.

Αρκετοί κορυφαίοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι αρκετές από τις πρόσφατες ενέργειες του Τραμπ θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν να αποξενώσουν τους ψηφοφόρους που ανησυχούν για την οικονομία.

Αυτό περιελάμβανε ένα «ταμείο κατά της οπλοποίησης» ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ξεκίνησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αποζημίωση ατόμων, συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτών του Τραμπ, που ισχυρίζονται ότι έπεσαν θύματα πολιτικών διώξεων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει έκτοτε εγκαταλείψει το σχέδιο.

Ο Τραμπ έχει επίσης ζητήσει χρηματοδότηση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την ασφάλεια της αμφιλεγόμενης αίθουσας χορού του στον Λευκό Οίκο, παρά το γεγονός ότι προηγουμένως είχε δηλώσει ότι οι φορολογούμενοι δεν θα χρειαζόταν να πληρώσουν τον λογαριασμό.

Πηγή: skai.gr

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