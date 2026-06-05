Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση μετά το Game 2, εξαπολύοντας ολομέτωπη επίθεση στον Γιώργο Μπαρτζώκα για τη συμπεριφορά του προς τους διαιτητές και παράγοντες του αγώνα, αλλά και στον Νίκο Λεπενιώτη για τις δηλώσεις του.

Οι «πράσινοι» κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενη «ασυλία» προς τον προπονητή του Ολυμπιακού, καταγγέλλοντας υβριστική επίθεση προς τον Σάββα Αρώνη, μπροστά σε δεκάδες μάρτυρες. Παράλληλα, προαναγγέλλουν ότι θα καταθέσουν στις αρχές όλο το αποδεικτικό υλικό, ενώ ζητούν την παρέμβαση του αθλητικού εισαγγελέα για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων της Δημόσιας Τηλεόρασης από τον παράγοντα του Ολυμπιακού.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζώκα;

Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων, για να τον βάλουν στη θέση του, ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν; Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες, όπως έκανε με τον μάνατζερ του Παναθηναϊκού, Σάββα Αρώνη μετά το τέλος του αγώνα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων λέγοντας συγκεκριμένα: «Μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης, γ... το σπίτι του».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεικτικό υλικό.

Σχετικά με τις δηλώσεις του ήδη καταδικασμένου και έκπτωτου Νίκου Λεπενιώτη, είναι αυτονόητο πως πρέπει να επέμβει και ο αθλητικός εισαγγελέας για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης. Επιτέλους αιδώς.

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