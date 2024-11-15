Μαρινάκης: Οριζόντια επιδότηση για το ρεύμα, αν χρειαστεί

Για το επίδομα θέρμανσης αλλά και το θέμα των τεκμηρίων συνολικά μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα, Ελλάδα».

Επίδομα θέρμανσης

«Ως προς το επίδομα θέρμανσης αξίζει να πούμε ότι δίνεται αυξημένο κυρίως σε αυτούς που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό για να θερμανθούν», ανέφερε αρχικά ο κ. Μαρινάκης, επισημαίνοντας πως «φέτος είναι μια χρονιά που ισχύει με αυξημένη επιδότηση». Στη συνέχεια τόνισε πως δίνεται έμφαση σε περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη λόγω καιρικών συνθηκών. Η χώρα χωρίζεται σε δεκάδες περιοχές, οπότε δίνεται και μια στόχευση με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά.

Φοροδιαφυγή

«Ένα από τα πιο δύσκολα που κλήθηκα κι εγώ και πολλοί άλλοι στην κυβέρνηση να υπερασπιστούμε ήταν τα τεκμήρια. Όμως να πούμε και μια άλλη αλήθεια. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια κυβέρνηση να έχει μια συνεπή και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Και όσο η πολιτική αυτή αποδίδει, δεν κρύβουμε τα λόγια μας, θα παρέλκει η ανάγκη ύπαρξης των περισσότερων τεκμηρίων», πρόσθεσε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ανταποκρινόμενος σε σχόλιο του δημοσιογράφου ο κ. Μαρινάκης είπε ακόμη πως «όταν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η συζήτηση που μονοπώλησε ήταν τα τεκμήρια και ήταν λογικό. Έγινε μια ανάλυση, μην την επαναλάβουμε, υπήρχαν κάποιοι που είχαν δέκα εργαζόμενους και δήλωναν κάτω από τους εργαζόμενους τους, δηλαδή ήθελαν να μας πείσουν ότι ζούσαν με εισόδημα κάτω από τον κατώτατο μισθό, υπήρξε όμως πολλές φορές και ένα τσουβάλιασμα, που είναι ό,τι χειρότερο και είναι αυτό που πριν και πάνω από όλα, απεχθάνεται ο πρωθυπουργός. Και γι' αυτό και θέλαμε να βάλουμε φίλτρα. Εξαίρεση των νέων επαγγελματιών για πέντε χρόνια, περιπτώσεις συγκεκριμένων περιοχών που διευρύνθηκαν αυτά τα κριτήρια». Πρόσθεσε επίσης πως για «πολλά χρόνια η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής από πολλές κυβερνήσεις ήταν απλά ένα σύνθημα. Τώρα έχουν αρχίσει και αποδίδουν τα μέτρα μας».

Διευκρίνισε μάλιστα πως «υπάρχουν πολλά τεκμήρια. Συγκεκριμένα, εγώ θα σας απαντήσω το εξής: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 800 εκατ. ευρώ έσοδα περισσότερα από αυτά τα οποία προϋπολογίζαμε όχι λόγω αυξημένων φόρων, μόνο μειωμένοι είναι οι φόροι, και το 2025 θα είναι μειωμένοι 12 επιπλέον». Και τόνισε πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μειώσει ή καταργήσει τους περισσότερους φόρους από οποιαδήποτε άλλη μεταπολιτευτικά».

Αναλυτικά και στο πλαίσιο απάντησης για τους άμεσους και έμμεσους φόρους επεσήμανε: «Έχουμε μειώσει 50 φόρους στην πρώτη τετραετία και τον πρώτο χρόνο της δεύτερης τετραετίας σημαντικές φοροελαφρύνσεις, όπως η αύξηση του αφορολόγητου για όλες τις οικογένειες με παιδιά κατά 1.000 ευρώ και μονιμοποιήσεις μειώσεων πολλών έμμεσων φόρων, προσωρινά μειωμένων ΦΠΑ λόγω της πανδημίας, που ήρθε η κυβέρνηση αυτή πριν από έξι μήνες και τους μονιμοποίησε όλους πριν ενός, του σερβιριζόμενου καφέ».

Επιδόματα

Και τόνισε: «Μας κατηγορεί - όπως είπε ο κ. Δελλατόλας - η κ. Λατινοπούλου ότι δίνουμε επιδόματα. Μάλιστα. Ρωτώ εγώ. Ποια άλλη κυβέρνηση έχει μειώσει περισσότερους φόρους; Απαντώ εγώ. Καμία άλλη κυβέρνηση. Ως προς τα επιδόματα, επειδή είναι πάρα πολύ ωραία τα λόγια, πάρα πολύ ωραίοι οι τίτλοι, στο τέλος της ημέρας δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Η ουσία λύνει προβλήματα. Πάμε λίγο να δούμε κάποια -πολύ σύντομα- επιδόματα. Μια νέα μητέρα μόλις γεννούσε, μέχρι και το 2020 τι έπαιρνε; Έπαιρνε ένα πενιχρό επίδομα κάτω από 1.000 ευρώ. Τώρα τι παίρνει; Επίδομα γέννησης, που είναι 2.400 και αυξάνεται με βάση τα παιδιά και τον κατώτατο μισθό επί εννέα μήνες. Να το κόψουμε; Να κόψουμε το επίδομα προσωπικής διαφοράς για του συνταξιούχους, που έτσι καλύπτεται σταδιακά μια αδικία από το νόμο Κατρούγκαλου;».

«Γιατί δεν καταργήσατε το νόμο Κατρούγκαλου;» ερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης. «Στην πράξη τον καταργούμε με το επίδομα προσωπικής διαφοράς χωρίς να ξεφεύγουν τα δημόσια οικονομικά. Να κόψουμε το επίδομα στους φοιτητές για το ενοίκιο τους, που έχει πάει μέχρι και 2.500 ευρώ από 1.000 και 1.500, που ήταν γι' αυτούς που συγκατοικούν; Ποιο επίδομα να κόψουμε; Το επίδομα παιδιού, το επίδομα ενοικίου; Άρα, αυτός που μας λέει κ. Παπαδάκη, κ. Δελλατόλα και κ. Πυργιώτη όποιος λέει ότι ο Μητσοτάκης δίνει επιδόματα, ενώ η κύρια πολιτική του είναι η μείωση φόρων, οφείλει να απαντήσει, ποιο ή ποια επιδόματα πρέπει να κόψει, αλλιώς είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε», απάντησε.

Ρεύμα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε μετά από ερωτήσεις για την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος: «Απαντώ ξεκινώντας απ' αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες και αυτό που με ρωτάτε, ότι εφόσον παρατηρηθεί ανάγκη οριζόντιας επιδότησης για τον επόμενο μήνα - όπως κάναμε και τον Αύγουστο - θα υπάρχει στήριξη. Δεδομένο. Δεν θα δουν, δηλαδή, υπέρμετρες αυξήσεις οι καταναλωτές».

Μετά από ερωτήσεις σχετικά με το πότε μπορεί να γίνει αυτό τόνισε: «Όποιο μήνα χρειαστεί. Μπορεί να μην χρειαστεί. Μπορεί να χρειαστεί ένα μήνα, δύο μήνες. Όποιο μήνα χρειαστεί να καλύψει το Κράτος υπέρμετρες αυξήσεις στους καταναλωτές, δηλαδή να μην πληρώσουν οι καταναλωτές αυξήσεις για τις οποίες δεν ευθύνονται λόγω των τιμών χονδρικής και κάποιων άλλων λόγων, η κυβέρνηση θα παρέμβει και αυτό που λέω έχει ως τεκμήριο αξιοπιστίας το γεγονός ότι ειδικά για το ρεύμα η ελληνική κυβέρνηση - επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη - λόγω αυτής της κρίσης, έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη, συναρτήσει του ΑΕΠ μας, για τη στήριξη στο ρεύμα. Τι συμβαίνει; Εδώ, υπάρχουν και τα εργαλεία. Να πω και κάτι άλλο. Γιατί κάποιες φορές οι αυξήσεις είναι αδικαιολόγητες. Και όταν οι αυξήσεις, λοιπόν, είναι αδικαιολόγητες υπάρχουν οι μηχανισμοί, τους έχουμε εφαρμόσει και στο παρελθόν και ο νοών νοείτω, όπου εκεί δεν θα στηρίξουμε μόνο, θα επέμβουμε».

Χρηματιστήριο

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης για το Χρηματιστήριο Ενέργειας επεσήμανε ότι «υπάρχει μία πρωτοφανής στρέβλωση για αυτό και εκπροσωπώντας και μια σειρά από χώρες τις "φτωχότερες", αυτό που λέμε της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μια επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν, η οποία ουσιαστικά, περιγράφει την απόλυτη στρέβλωση, που χωρίς να ευθύνεται ούτε η Ελλάδα, ούτε οι υπόλοιπες χώρες τους Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πληρώνουν αυξήσεις που δεν τους αντιστοιχεί. Παρ΄ όλα αυτά, επειδή είναι καλό να μιλάμε με στοιχεία και συγκριτικά, αν θέλετε έχω τυπώσει δύο πίνακες. Αυτός εδώ αποτυπώνει τις τιμές χονδρικής, που ναι φαίνεται μία αύξηση, για αυτό και θα επέμβουμε, αν χρειαστεί. Δείτε όμως πού είναι η Ελλάδα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Εδώ είναι τιμές λιανικής και εδώ η Ελλάδα είναι κάτω από την ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει αυτή τη στιγμή και αυτή όπως και άλλες χώρες, αυξήσεις στις τιμές χονδρικής, έχει την πέμπτη μικρότερη αύξηση».

Διαβεβαίωσε ότι το ζήτημα θα τεθεί μετ' επιτάσεως «και προσέξτε, επειδή έχει μεγάλη σημασία και το αποτέλεσμα, αυτό είναι που λέμε ότι η Ελλάδα πλέον κάθεται στο τραπέζι των λύσεων, όπως και στο Ταμείο Ανάκαμψης, που με πρωτοβουλία και του Έλληνα Πρωθυπουργού, δίνονται σημαντικές στηρίξεις σε πολλές κινήσεις προς το συμφέρον των πολιτών, προληπτικές εξετάσεις, αναβάθμιση νοσοκομείων και τα 40 δισ. για την πανδημία, έτσι και τώρα, η Ελλάδα δεν διαπιστώνει πλέον, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί, προσπαθεί να λύσει».

Συντάξεις

Σε σχόλιο για το ότι φέτος «είναι η πρώτη χρονιά που δεν υπάρχει μέριμνα για χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, ιδιαίτερα» και το κατά πόσο «υπάρχει πιθανότητα το τελευταίο διάστημα των 40 ημερών μέχρι τα Χριστούγεννα να δοθεί κάποια ενίσχυση και στους χαμηλοσυνταξιούχους», ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Καταρχάς δεν δίνουμε μόνο το επίδομα προσωπικής διαφοράς δίνουμε και στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Όσον αφορά το επίδομα παιδιού, στηρίζουμε αυτό ουσιαστικά που κάναμε και πέρυσι, αυτούς οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με έμφαση τις οικογένειες με παιδιά… Η κυβέρνηση αυτή στηρίζει χωρίς όμως να χρεώνει τις επόμενες γενιές. Θα σας πω ποια είναι η βούλησή μας και για το '25 και για το '26 και για το '27, όταν θα κριθούμε ξανά από τους πολίτες. Μίλησα πριν για τη φοροδιαφυγή, για τα παραπάνω έσοδα τα οποία φαίνεται ότι έχουμε. Μακάρι αυτό να συνεχιστεί και φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, ότι παραπάνω βγαίνει, θα το επιστρέφουμε στους πολίτες. Πώς θα το επιστρέφουμε όμως; Όπως προβλέπει και το μεσοπρόθεσμο της Ευρώπης, με περαιτέρω φοροελαφρύνσεις, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμά μας και μακάρι και περισσότερες, αυτό θέλουμε και περισσότερες, οι οποίες κυρίως απευθύνονται στη μεσαία τάξη. Υπάρχει ένα μεγάλο στοίχημα, ένα μεγάλο ζητούμενο, για μένα το πιο κρίσιμο για τις επόμενες εκλογές. Πρέπει η οικονομική ανάπτυξη που συμφωνούν όλοι οι αναλυτές, ότι έχει αρχίσει και φαίνεται συνολικά στην Ελλάδα, να περάσει στις τσέπες των πολιτών».

Θέσεις εργασίας

Και υπογράμμισε στη συνέχεια: «Αυτά που έχουν ανακοινωθεί θα δοθούν. Εμείς μιλάμε στον κόσμο με αλήθειες και δεν τους κοροϊδεύουμε και θα σας πω κάτι: Για να μπορούμε να μιλάμε για περισσότερα, τα οποία προσπαθούμε να τα κάνουμε όσο πιο γρήγορα, φοροελαφρύνσεις, στηρίξεις, ενισχύσεις αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν συζητείται όσο θα έπρεπε, θεωρώ. Σε αυτή τη χώρα έχουν δημιουργηθεί, κ. Παπαδάκη, μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Η ανεργία των νέων το 2019 ήταν 36% και τώρα είναι 20%... Με βάση τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη, είναι και οι μισθοί καλύτεροι, προφανώς μέρος αυτών απορροφάται από την ακρίβεια, αλλά και εκεί έχουμε καταφέρει με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και των πολιτών που ακόμα περνάνε δύσκολα, για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, και ειδικά στα τρόφιμα, να έχουμε μειώσεις. 600 κωδικοί θα είναι μειωμένοι μέχρι 24%, δεν είναι μια απλή μάχη. Ο κόσμος, το ξαναλέω, οι έλεγχοι, -απαντάω σε ένα ένα, γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτά που με ρωτάτε-, οι έλεγχοι ήταν λέξη άγνωστη σε αυτήν τη χώρα, που υπήρχε αισχροκέρδεια, όχι μόνο τώρα».

Διαθέσιμο εισόδημα

Στο σημείο αυτό ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η χώρα πηγαίνει καλύτερα κι ενώ είναι χαμηλά όσον αφορά στο διαθέσιμο εισόδημα υπάρχει ταυτόχρονα και ένα αισιόδοξο μήνυμα. «Είναι η πρώτη σε ρυθμούς αύξησής του. Τι σημαίνει αυτό, γίναμε παράδεισος; Είναι μία δύσκολη απόσταση, έχουμε καταφέρει και έχουμε διανύσει ένα μεγάλο μέρος της, δεν έχουμε φθάσει στον στόχο. Ο κόσμος περιμένει από εμάς και αυστηρά θα μας κρίνει, αλλά να πούμε ότι είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Ακόμα έχουμε να κάνουμε πολλά».

Μισθός

Και συμπλήρωσε μετά από σχετικές ερωτήσεις: «Επειδή είμαστε κυβέρνηση κάποια χρόνια, είμαστε στο σημείο που ήμασταν; Το 2019 η Ελλάδα είχε μέσο μισθό 1.046, τώρα έχει 1.300. Τι έχουμε πει; Χίλια πεντακόσια. Ξέρετε τι πιστεύω εγώ; Ότι θα τον φτάσουμε τον στόχο το 2027 και ότι θα τον ξεπεράσουμε. Τι είχαμε ως κατώτατο μισθό; Είχαμε κατώτατο μισθό 650, έχει πάει 830, θα πάει 950. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Αυξάνουμε το εισόδημα των πολιτών και το αυξάνουμε όσο παραπάνω μπορούμε για να είναι περισσότερο - αυτό λέει και ο Προϋπολογισμός του 2025 - εγκεκριμένος από την Ευρώπη. Δεν το λέω μόνο εγώ. Δεν το λέει ο πρωθυπουργός. Το εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το 2025 οι αυξήσεις των εισοδημάτων θα είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις των τιμών, που φαίνεται ότι έχουν μια ήπια αποκλιμάκωση. Πρέπει να συνεχιστεί. Αλλά θα πω κάτι, επειδή δεν είναι μόνο η άμεση στήριξη στα εισοδήματα, είναι και η έμμεση με τους φόρους που σας είπα, που μειώνουμε άλλους 12 φόρους. Είναι και κάτι άλλο. Χρειάζεται συνεχή βελτίωση η καθημερινότητα των πολιτών. Η ζωή τους να γίνεται καλύτερη. Πριν από λίγες μέρες στη Βουλή ψηφίσαμε, δυστυχώς μόνοι μας, να μπορούν 37.500 συμπολίτες μας να κάνουν δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Πριν από λίγες εβδομάδες ανακοινώθηκαν νέα προγράμματα στήριξης των πολιτών με προληπτικές εξετάσεις, που για εμένα αυτό είναι πολιτισμός. Είναι το ελάχιστο που οφείλει να δώσει το Κράτος στους πολίτες, για να τους δώσει μία δυνατότητα να δουν πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι τα θέματα πρόληψης. Δίνουμε 40.000 στήριξη σε έναν γιατρό ο οποίος επιλέγει ειδικότητα παθολογίας - μεικτά 40.000 για να είμαι ακριβής - ή γενικής ιατρικής. Ιδρύουμε οκτώ νέα κέντρα υγείας πανεπιστημιακά».

Προσωπικός γιατρός

Μετά από παρέμβαση δημοσιογράφου και για το θέμα του προσωπικού γιατρού, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Γι' αυτό και δίνουμε τη δυνατότητα και ενισχύουμε τον θεσμό της πρωτοβάθμιας υγείας. Δίνουμε τη δυνατότητα οι πολίτες να επιλέξουν και άλλες ειδικότητες ως δικό τους γιατρό και ενισχύουμε την πρωτοβάθμια υγεία με τα πανεπιστημιακά κέντρα υγείας. Γιατί το κάνουμε αυτό; Πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει τι θέλεις να κάνεις, γιατί στον κόσμο, στους πολίτες είσαι υπόλογος».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε μάλιστα πως δεν είναι μόνο ο προσωπικός γιατρός. «Τα πανεπιστημιακά κέντρα υγείας σε κάθε πόλη είναι οκτώ που ιδρύονται. Με πανεπιστημιακούς γιατρούς. Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί ασφυκτιούν τα νοσοκομεία. Έχουμε αυξήσει το προσωπικό των νοσοκομείων; Το έχουμε αυξήσει 10%. Αυξάνουμε τις απολαβές; Σταδιακά ναι και χρειάζεται περισσότερο. Τελευταία πρόταση. Και αφορά και την υγεία και την οικονομία. Εγώ δεν θα έρθω εδώ να σας πω, κανείς από εμάς δεν θα το κάνει, ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα, ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε μια χώρα που ευημερεί απολύτως…. Λέω ότι έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Όμως, από μέρα σε μέρα …από μήνα σε μήνα, από χρόνο σε χρόνο, βλέπετε ότι κινήσεις, οι οποίες ήταν άγνωστες έννοιες, γίνονται, βελτιώνεται η κατάσταση. Και το ξαναλέω. Χρειάζονται πολλά ακόμα. Ο κόσμος ακόμα έχει πολλά προβλήματα και οφείλουμε να τα λύσουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.