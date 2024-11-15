ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Πενήντα ένα χρόνια μετά, η φλόγα της μεγάλης εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι ζωντανή

Μήνυμα για την 51η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου απέστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην πορεία και τις επετειακές εκδηλώσεις.

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«51 χρόνια μετά, η φλόγα της μεγάλης εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι ζωντανή.

Ο ξεσηκωμός των φοιτητών, που αγκάλιασε μαζικά ο λαός της Αθήνας, σηματοδότησε την κορύφωση του αντιδικτατορικού αγώνα, του αγώνα της νεολαίας και του λαού μας για δημοκρατία και ελευθερία.

Σε αυτήν την ιστορική επέτειο, με την παρακαταθήκη των αγώνων του χθες, αναζητούμε τον δρόμο για τους αγώνες του σήμερα και του αύριο, μέσα σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει, που οι αδικίες βαθαίνουν και ο "εχθρός" έχει χιλιάδες πρόσωπα.

Με τους νέους και τις νέες, τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους φοιτητές και φοιτήτριες, τους εργαζομένους/ες στην πρώτη γραμμή, με τα λαϊκά στρώματα, τους αριστερούς, προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες, με πείσμα συνεχίζουμε την προσπάθεια για να βάλουμε φρένο στον αντιδημοκρατικό κατήφορο.

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την προάσπιση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα.

Οι αγώνες της νεολαίας θα δίνουν πάντα το έναυσμα για την ανατροπή της αδικίας και θα κρατούν την ελπίδα ζωντανή.

Καλούμε τους νέους και τις νέες, τους δημοκρατικούς πολίτες όλων των ηλικιών, να συμμετάσχουν μαζικά στις επετειακές εκδηλώσεις της 17ης Νοέμβρη και τις πορείες που θα γίνουν σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Μαζί τιμούμε με σεβασμό τους αγώνες των φοιτητών που έδωσαν την ζωή τους για Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία. Μαζί, κρατάμε τη μνήμη ζωντανή.

*Αθήνα, συγκέντρωση την Κυριακή 17/11, στις 16:00, στα Χαυτεία».

Πηγή: skai.gr

