Ντόρα Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ: Ο λαϊκισμός έχει πρόσκαιρη απήχηση - Δεν έχουμε εμείς τα προβλήματα των ΗΠΑ

«Πού το βρήκατε αυτό;» ήταν η αντίδραση της Ντόρας Μπακογιάννη σε ερώτηση αν η ΝΔ στρίβει πιο δεξιά.

Μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ τόνισε πως είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει στο μεταναστευτικό μια πολύ αυστηρή πολιτική, την οποία ακολουθεί από την πρώτη στιγμή.

«Βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να μεταφέρουμε την κουβέντα από την Αμερική εδώ. Δεν έχουμε εμείς τα θέματα της Αμερικής» είπε και πρόσθεσε πως σε εμάς αρχίζει μια αύξηση μεταναστευτικών ροών, για την οποία ετοιμαζόμαστε, έχουμε ανοιχτή γραμμή με την Τουρκία για να συνεργαστούμε ώστε να μειωθεί η ροή.

«Δεν αμφιβάλει κανείς ότι με την κρίση στον Λίβανο το ενδεχόμενο αύξησης ροών είναι ανοιχτό. Η μάχη είναι διαρκής στη βάση των άρχων που έχουμε» σημείωσε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σε ερώτηση για την αύξηση των ποσοστών των κομμάτων του Κυριάκου Βελόπουλου και της Αφροδίτης Λατινοπούλου σχολίασε: «Δεν έχουν πρόταση που να μπορεί να καταγραφεί. Ο λαϊκισμός έχει απήχηση, αλλά είναι πρόσκαιρη γιατί ο κόσμος την κρίσιμη στιγμή καλείται να αποφασίσει ποιος θα τον κυβερνήσει και εκεί τα πράγματα γίνονται σοβαρά. Είναι κλασική κατάσταση στην πολιτική».

Σημείωσε ότι είναι διαφορετικές οι καταστάσεις στις άλλες χώρες και πως έχουν σοβαρότερα προβλήματα σε σχέση με το μεταναστευτικό.

Δεν είμαστε εκεί εμείς, ας μην προσπαθούμε να μεταφέρουμε στην Ελλάδα αυτή τη συζήτηση, είπε.

Για τη woke ατζέντα είπε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει και πως δεν μπορεί να ταυτίζεται η Ελλάδα με αυτό που γίνεται στην Αμερική. «Παν μέτρον άριστον» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείσα για τον νέο υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο είπε: «Δεν πανηγυρίζω ποτέ για κανέναν, οι άνθρωποι που εκλέγονται στις ΗΠΑ, εκλέγονται για να υπερασπιστούν τα αμερικανικά συμφέροντα και οι άνθρωποι που εκλέγονται εδώ εκλέγονται να υπερασπιστούν τα ελληνικά συμφέροντα».

Πρόσθεσε ότι ο Ρούμπιο έχει ξεκάθαρες απόψεις υπέρ των Κούρδων και προβληματίζει την Τουρκία η παρουσία του, γιατί για πρώτη φορά αρχίζουν και παρουσιάζονται χάρτες στη διεθνή ειδησεογραφία περί Κουρδιστάν. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην Τουρκία για τους Κούρδους και από την άλλη με το Ισραήλ λόγω της υποστήριξης του Ερντογάν στη Χαμάς. «Αυτό θα δημιουργήσει κάποια θέματα στην Τουρκία, που πρέπει να δει πώς θα τα χειριστεί» είπε.

Για τη συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν είπε ότι τέτοιες συναντήσεις βοηθούν 100% στα ελληνοτουρκικά και πρόσθεσε πως το να έχουμε ήρεμα νερά και ήρεμους αιθέρες είναι τεράστιας σημασίας.

«Έχουμε ήρεμα νερά και αιθέρες και συνεχίζουμε μια συνομιλία χωρίς να έχουμε συμφωνήσει στο πλαίσιο, όμως κρατάμε το παράθυρο ανοιχτό» σημείωσε.

Για την ακρίβεια και την ασφάλεια στη χώρα είπε ότι όλες οι κυβερνήσεις δίνουν διαρκή μάχη για τον πληθωρισμό και προσπαθούν να φτιάξουν την ασφάλεια, και αυτό κάνουμε και εμείς με αποτελέσματα.

Πρόσθεσε ότι καμία κοινωνία δεν λέει ότι τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, αλλά είμαστε σε καλύτερη κατάσταση.

Όλα αυτά θέλουν χρόνο για να έχουν αποτελέσματα και θα τα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και θα κριθούμε στο τέλος της 4ετίας.

Για το ΠΑΣΟΚ είπε ότι έκανε μια ωραία πολιτισμένη εκλογή, ξαναέβγαλε τον ίδιο αρχηγό αλλά με μια διαδικασία άψογη, και αυτό του έδωσε πόντους.

Ωστόσο, προσθεσε ότι απογοητεύτηκε από τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και για τα απογευματινά χειρουργεία.

Βαρέθηκα, παύω να ασχολούμαι, και μαζί με εμένα έχει βαρεθεί η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού, είπε σε ερώτηση για τις επόμενες κινήσεις του Στέφανου Κασσελάκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.