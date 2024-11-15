Σ. Φάμελλος από την Κοζάνη: Να κάνουμε τώρα restart, να ξαναξεκινήσουμε με έναν νέο, καλύτερο ΣΥΡΙΖΑ

«Εδώ, μες στη φτώχεια, στην απολιγνητοποίηση, στην εγκατάλειψη, σου λένε "έλα μωρέ, πάρε μια μικρή δουλίτσα, βολέψου και άσε τους μεγαλοεργολάβους να εγκαθιστούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας", στον τόπο που πρέπει να γίνουν ενεργειακές κοινότητες πρώτα από όλα, για να υπάρξει φθηνή ενέργεια», ανέφερε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε ομιλία του στην Κοζάνη, σημειώνοντας πως αυτό είχε αρχίσει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ «πριν ξεκινήσει η απολιγνητοποίηση».

«Είχα έρθει την Ημέρα του Περιβάλλοντος το 2018 για να ξεκινήσουμε το πρώτο ταμείο δίκαιης μετάβασης της Ευρώπης. Και έκαναν τρία χρόνια για να ξεκινήσουν να απορροφούν τους πόρους που εμείς είχαμε κρατημένους. Οι "άριστοι". Και τελικά έκαναν μια "δίκαιη" μετάβαση, η οποία μόνο δίκαιη δεν είναι, γιατί ελέγχεται από την Αθήνα», σχολίασε ο κ. Φάμελλος τονίζοντας: «Κανένας φορέας δεν είναι εδώ. Μόνο τα ΜΑΤ ήταν έξω από ένα ξενοδοχείο που δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα να συζητήσει».

«Εμείς, τον Δεκέμβριο του 2022 κάναμε μια μεγάλη ημερίδα στην Πτολεμαΐδα με όλους τους φορείς για να συζητήσουμε για την πρόταση, την οποία, παρότι ήμασταν αντιπολίτευση, την είχαμε επεξεργασμένη: Πού θα πάνε οι πόροι, τι δουλειές θα γίνουν, πώς θα έχουμε φθηνή ενέργεια, τι θα γίνει με τον πρωτογενή τομέα… Αυτή είναι η δική μας πολιτική πρόταση», επεσήμανε.

«Συγκροτούμε ξανά τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζουμε σελίδα, βάζουμε μυαλό, διορθώνουμε τα λάθη μας, κάνουμε ένα ισχυρό κόμμα, ώστε να έχει αντίπαλο ο κ. Μητσοτάκης. Φεύγουμε από το "εγώ", πάμε στο "εμείς" και εγώ δεσμεύομαι ότι μετά τις εκλογές πάλι εδώ και με περισσότερα χαμόγελα θα ανοίξουμε τις οργανώσεις μας, γιατί αυτό αξίζει στους αγώνες και τις θυσίες της Αριστεράς», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος.

«Θα ξαναχτίσουμε το σπίτι μας. Και να δείτε ότι αυτό το ακατόρθωτο όνειρο που ήταν κάποτε η κυβέρνηση της Αριστεράς, μπορεί να ξανά έρθει κοντά», πρόσθεσε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε: «Εγώ, λοιπόν, σας καλώ, επειδή το ξέρω ότι τα πράγματα στη χώρα, δυστυχώς, δεν πάνε καλά και θα χρειαστεί η προοδευτική παράταξη να αναλάβει ευθύνες, να κάνουμε τώρα restart, να ξαναξεκινήσουμε με έναν νέο, καλύτερο ΣΥΡΙΖΑ και να ανταποκριθούμε σε αυτό που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας. Μια Ελλάδα καλύτερη στην Ευρώπη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.