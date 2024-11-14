«Γνωστοποιήθηκε η νέα ανανεωμένη λίστα του υπουργείου Ανάπτυξης με τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί ως τώρα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ, μετά από το κάλεσμα του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Πρόκειται για 523 κωδικούς προϊόντων με μειωμένες τιμές από 5% - 24%. Συνολικά πάνω από 600 κωδικοί πρόκειται να ενταχθούν στη νέα αυτή πρωτοβουλία. Στη λίστα μάλιστα γίνεται γνωστή και η ημερομηνία από την οποία το κάθε προϊόν εντάσσεται στην πρωτοβουλία ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν με ευκολία τις τιμές».

Αναλυτικά στην εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε:

«Γνωστοποιήθηκε η νέα ανανεωμένη λίστα με τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί ως τώρα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ, μετά από το κάλεσμα του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Πρόκειται για 523 κωδικούς προϊόντων με μειωμένες τιμές από 5% έως 24%. Συνολικά πάνω από 600 κωδικοί πρόκειται να ενταχθούν στην νέα αυτή πρωτοβουλία.

Στην λίστα, μάλιστα, γίνεται γνωστή και η ημερομηνία από την οποία το κάθε προϊόν εντάσσεται στην πρωτοβουλία, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν με ευκολία τις τιμές.

"Το τελευταίο εξάμηνο ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι κάτω από 1% -έχουμε τον μισό πληθωρισμό διατροφής από την Ευρωπαϊκή Ένωση- και ειδικότερα στα σούπερ μάρκετ έχουμε αρνητικό πληθωρισμό μεταξύ 1 και 2 %" τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Η Κυβέρνηση στηρίζει τους πολίτες απέναντι στις επιπτώσεις της πληθωριστικής κρίσης με έκτακτα μέτρα, όπως η μείωση των τιμών στα σουπερμάρκετ, ή το καλάθι του νοικοκυριού, το market pass -παλιότερα-, με μόνιμα μέτρα αύξησης των εισοδημάτων, αλλά και συνεχείς ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα και πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Παρουσιάστηκε η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή SafeYOUth για την προστασία των ανηλίκων.

Το SafeYOUth αποτελεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρώτο εξειδικευμένο και ηλικιακά στοχευμένο εργαλείο ενημέρωσης και ασφάλειας των νέων, που απευθύνεται, σε παιδιά και νέους 12 έως 18 ετών καθώς και στους γονείς, τους δασκάλους, τους προπονητές ενός ανηλίκου.

Το περιεχόμενο της εφαρμογής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων όπως η ενδοοικογενειακή βία, το bullying, ζητήματα ισότητας και ρατσισμού, η ασφαλής οδήγηση και η χρήση ουσιών.

Το νέο αυτό εργαλείο ενημερώνει υπεύθυνα και εμπεριστατωμένα για επικίνδυνες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθούν οι νέοι, συμβάλλει στην προστασία τους από αυτές και παρέχει αμεσότητα στην επικοινωνία με την Ελληνική Αστυνομία.

* Παρέχει απευθείας σύνδεση με την τηλεφωνική γραμμή "10201" για ενημέρωση ή καταγγελία.

* Δίνεται η δυνατότητα για την υποβολή ανώνυμων ή επώνυμων αναφορών στο gov.gr, με εύκολο και γρήγορο τρόπο.

* Συνδέεται με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης "100" για άμεση βοήθεια

* Και διαθέτει Emergency Button για σιωπηλή και άμεση επικοινωνία με την άμεση Δράση σε περίπτωση κατάστασης απειλής ή κινδύνου της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας του ανήλικου. Άμεσα θα ενημερωθεί η Αστυνομία, σε αυτή την περίπτωση, προκειμένου να στείλει δυνάμεις στο σημείο, καθώς η εφαρμογή λειτουργεί με γεωεντοπισμό. Σημειώνεται πως το emergency button θα είναι διαθέσιμο μόνο στους ανήλικους που θα εγγραφούν στην εφαρμογή.

Η εφαρμογή Safe Youth αποτελεί ακόμα ένα εργαλείο για να προστατεύσουμε αποτελεσματικά κάθε παιδί απέναντι στη βία. Η τεχνολογία μας δίνει την δυνατότητα ώστε οι νέοι να μεγαλώσουν και να κοινωνικοποιηθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για την Νέα Δομή Δυνάμεων 2024-2025. H Νέα Δομή Δυνάμεων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση της "Ατζέντας 2030", η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους στον τομέα της Εθνικής Άμυνας, με στόχο την προσαρμογή στις νέες προκλήσεις και την αναβάθμιση των δυνατοτήτων αποτροπής της χώρας.

Δημιουργείται ένας σύγχρονος, τακτικά ευέλικτος και άρτια εξοπλισμένος στρατός, μικρότερος σε μέγεθος, αλλά με μεγαλύτερη ισχύ πυρός. Ένας στρατός που θα μπορεί να επιχειρεί, όχι μόνο σε μεγάλους σχηματισμούς, αλλά και σε επίπεδο μικρών και ευέλικτων μηχανοκίνητων μονάδων, οι οποίες θα διαθέτουν αυτόνομες drone και αντι- drone δυνατότητες και θα αξιοποιούν σύγχρονα οπλικά συστήματα και μέσα.

Βασικά σημεία των αλλαγών είναι μεταξύ άλλων:

1. Η μείωση των στρατοπέδων από 837 σε 705 , με στόχο τη βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας των Μονάδων και την αύξηση στο 70% του ποσοστού στελέχωσής τους σε καιρό ειρήνης.

2. Η δημιουργία πολυεπίπεδου Συστήματος Αεράμυνας, με δημιουργία αντι- αεροπορικού και αντι-drone θόλου που θα καλύπτει το σύνολο της εθνικής επικράτειας.

3. Η απόκτηση δορυφόρου για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, για χρήση ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών και

4. Η ενίσχυση της δυνατότητας συνδρομής στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με μονάδες διττής χρήσης.

Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την αναμόρφωση του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού. Με τις νέες αλλαγές που εισάγονται το νομοσχέδιο, στοχεύει να εξασφαλίσει πρόσβαση σε Προσωπικό Ιατρό σε κάθε ενήλικο πολίτη της χώρας, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας.

Στο πλαίσιο αυτό, αυξάνεται ο αριθμός των Προσωπικών Ιατρών, έτσι ώστε να μπορεί κάθε πολίτης να εγγραφεί και να έχει τη δυνατότητα για δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στην περιοχή όπου ζει και κατοικεί. Δίνεται, ωστόσο, η δυνατότητα, εφόσον ο πολίτης δεν επιθυμεί να εγγραφεί σε δωρεάν Προσωπικό Ιατρό, να εγγραφεί στον ιδιώτη Εσωτερικό Παθολόγο ή Γενικό/Οικογενειακό Ιατρό που τον παρακολουθεί, αποζημιώνοντάς τον.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στις 28 Νοεμβρίου, μια σπουδαία μεταρρύθμιση η οποία δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν οι δομές για να πραγματοποιηθούν 37 χιλιάδες δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους ασθενείς είναι εγγεγραμμένοι στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών δίνοντας επιπλέον κίνητρα στους υγειονομικούς, έχοντας, ήδη, πραγματοποιήσει από τον Δεκέμβριο του 2022 μεσοσταθμική αύξηση στους μισθούς 10%, ενώ τον Αύγουστο του 2022 δόθηκαν επιπλέον 800 ευρώ στους γιατρούς.

Αυξήσεις υπήρξαν και στα επιδόματα και τις εφημερίες, με τα ποσά να κυμαίνονται από 20 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τη δυσκολία της. Από τον Ιανουάριο, οι εφημερίες θα υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση που ισοδυναμεί με μεσοσταθμική αύξηση αποδοχών επιπλέον, κατά 130 ευρώ τον μήνα. Οι μισθολογικές αυξήσεις κυμαίνονται από 19% έως 22% για γιατρούς, με το ύψος των αποδοχών να εξαρτάται από τη θέση και την περιοχή υπηρεσίας, ενώ μετά την ενσωμάτωση των νέων επιδομάτων για άγονες περιοχές οι αποδοχές μπορεί να φτάσουν έως και 600 ευρώ επιπλέον το μήνα για συγκεκριμένες ειδικότητες.

Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης 2024-2025.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση η πρώτη δόση των 150 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 55% του επιδόματος θα καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου ενώ το υπόλοιπο 45% που ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ θα δοθεί στα τέλη Μαΐου αφού σταθμιστούν τα καιρικά δεδομένα από τα 12.000 σημεία στα οποία έχει χωριστεί η χώρα.

Μετά τις παρεμβάσεις της Κυβέρνησης το φετινό επίδομα θέρμανσης είναι υψηλότερο για το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ αυξάνονται στα 1.200 από 1.000 ευρώ τα ποσά της ενίσχυσης για όσους διαμένουν σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες.

Επίσης, φέτος ενισχύονται οι πιο ορεινές περιοχές, καθώς, το ελάχιστο επίδομα που μπορεί να πάρει ένα νοικοκυριό είναι 100 ευρώ, ενώ ο γενικός κανόνας προβλέπει πλαφόν στα 800 ευρώ.

Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, πλέον, οι ασφαλισμένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. θα δικαιούνται κύρια σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο, χωρίς να χρειάζεται να διακόψουν την απασχόλησή τους, όπως χρειαζόταν μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, προβλέπεται η αναδρομική ισχύς της ρύθμισης, από 1/1/2024. Όσοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις συνταξιοδότησης από την αρχή του έτους, οι οποίες έχουν απορριφθεί λόγω μη προηγούμενης διακοπής της απασχόλησής τους, θα πρέπει να τις επανυποβάλουν εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, ώστε αυτές να επανεξεταστούν με το νέο καθεστώς.

Στηρίζουμε ουσιαστικά τους συμπολίτες μας με αναπηρία με πράξεις όπως η πρόσληψη επιπλέον 740 γιατρών στα ΚΕΠΑ και η διεύρυνση της λίστας των μη αναστρέψιμων παθήσεων, με στόχο τη στήριξη και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως επισήμανε: "Επιφέρουμε μία σημαντική θετική αλλαγή στη ζωή και την καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών μας με αναπηρία, με στόχο να κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καλλιέργεια μιας συλλογικής νοοτροπίας ουσιαστικής ισότητας και ευκαιριών για όλους".

Υπεγράφη παρουσία του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Χρήστου Σταϊκούρα στην Θεσσαλονίκη η σύμβαση για τη χρονομίσθωση 159 λεωφορείων για τρία χρόνια. Πρόκειται για μία σύμβαση μέσω της οποίας ο ΟΑΣΘ θα ανανεώσει τον στόλο του και από την 1η Ιανουαρίου θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης νεότερα λεωφορεία σε σχέση με αυτά που κυκλοφορούν σήμερα.

Καθημερινά, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μέχρι σήμερα κυκλοφορούν συνολικά περίπου 485 λεωφορεία και σε σχέση με την περσινή περίοδο, δρομολογούνται καθημερινά 40 επιπλέον λεωφορεία, ενώ το 1/3 του στόλου του ΟΑΣΘ αποτελείται από ολοκαίνουρια λεωφορεία.

Επιπλέον, στις 30 Νοεμβρίου θα παραδοθεί η βασική γραμμή του Μετρό στη Θεσσαλονίκη, με 13 σταθμούς, ενώ η επέκταση προς Καλαμαριά αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Η συντεταγμένη προσπάθεια για την βελτίωση των συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης αποδίδει καθημερινά και το εμβληματικό έργο του μετρό, θα αλλάξει τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης και θα βελτιώσει άμεσα την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.

Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός κ. Σταϊκούρας έφτασαν σήμερα τα πρώτα -8 από τα 100- 18μετρα λεωφορεία συμπιεσμένου φυσικού αερίου της εταιρείας IVECO στο λιμάνι του Πειραιά. Έως το καλοκαίρι του 2025 θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας, συνολικά 300 λεωφορεία συμπιεσμένου φυσικού αερίου.

Αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός συναντάται με τον Μητροπολίτη Γαλλίας κ.κ. Δημήτριο, ενώ στις 18:00 θα συμμετάσχει σε συζήτηση την οποία διοργανώνει το I- efimerida.gr με τον φιλόσοφο Πασκάλ Μπρυκνέρ».

