«Όπως έχει πει και ο πρόεδρος της Βουλής ο κ. Τασούλας, στις κυβερνήσεις όλοι μας είμαστε "μέλλοντες τέως"», επεσήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Αρχικά, ο κ. Καιρίδης σε ερώτηση για τον επικείμενο ανασχηματισμό, σχολίασε ότι «υπάρχει μια παραφιλολογία που πολλές φορές στις περιπτώσεις αυτές δεν διακινείται τυχαία», ενώ προσέθεσε ότι θα συμμετάσχει κανονικά στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 το πρωί, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ως «στρατιώτη της παράταξης».

Στη συνέχεια, ο υπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Τουρκία, όπου αύριο ξεκινάει η μεγάλη αργία της χώρας, με 10 εκατομμύρια Τούρκους να λείπουν γα 9 μέρες. «Περιμένουμε μεγάλη προσέλευση στα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου, εξέλιξη για την οποία καθοριστικό ρόλο έπαιξε το πρόγραμμα που φέραμε περί διευκόλυνσης θεωρήσεων για Τούρκους επισκέπτες, ώστε να μπορούν να βγάζουν επιτόπου τις βίζες», συμπλήρωσε.

Μάλιστα, ως προς τις φημολογούμενες νέες έρευνες της γείτονος χώρας στο Αιγαίο, απέκλεισε το ενδεχόμενο «θερμού» επεισοδίου, δεδομένου ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και στο εσωτερικό επιχειρεί να κάνει μια στροφή με σκοπό την αυτονόμηση από τον Μπαχτσελί, πράγμα που συμφέρει την Ελλάδα.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία αλλάζει στις πάγιες διεκδικήσεις της, το θέμα είναι εμείς να βάλουμε το πλαίσιο. Το διάστημα 2019-2020 δοκίμασαν τον Μητσοτάκη και περάσαμε με άριστα. Σήμερα τρέχουν να προλάβουν, γιατί έχουν μείνει πίσω με τα F-35. Να ξέρετε οι γείτονές μας έχουν διαβάσει το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών για στροφή προς την Ακροδεξιά», υπογράμμισε.

«Ελπίζω η Αλβανία να πήρε το μήνυμα για τον Φρέντι Μπελέρη»

Τέλος, για τον ευρωβουλευτή της ΝΔ, Φρέντι Μπελέρη και τη σημερινή εκδίκαση της έφεσής του, ο κ. Καιρίδης σημείωσε:

«Ελπίζω η ανεξάρτητη αλβανική δικαιοσύνη να πήρε το μήνυμα. Ο Έντι Ράμα κατανοεί ότι είμαστε ανυποχώρητοι στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το τελευταίο που θα ήθελε είναι κλιμάκωση και δημιουργία ενός νέου ευρω-αλβανικού μετώπου. Εύχομαι, λοιπόν, η Αλβανία να τα ζυγίσει όλα αυτά και να λάβει τις δέουσες αποφάσεις».

