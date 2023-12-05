Μετρό Θεσσαλονίκης: Τον Νοέμβριο του 2024 θα «κοπεί» το πρώτο εισιτήριο

Τον Νοέμβριο του 2024 θα κοπεί το πρώτο εισιτήριο του Μετρό Θεσσαλονίκης, δήλωσε ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intrakat, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου σε συνάντηση με δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, το κατασκευαστικό σκέλος έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Το έργο πλέον είναι στο στάδιο εγκατάστασης των ηλεκτρομηχανολογικών. «Κάναμε τις παραγγελίες των ηλεκτρομηχανολογικών, πληρώσαμε και τώρα περνάμε στο στάδιο της εγκατάστασης» είπε χαρακτηριστικά. Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος των ηλεκτρομηχανολογικών θα ξεκινήσουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια με όλα τα συστήματα σε λειτουργία, που θα σημάνει και την αντίστροφη μέτρηση για την εμπορική λειτουργία του.

Αξίζει να επισημανθεί πως λίγες ώρες μετά και την ολοκλήρωση της εξαγοράς της 'Ακτωρ από την Intrakat, ο κ. Εξάρχου επισκέφθηκε αμέσως την συμπρωτεύουσα προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση του έργου και να επιταχυνθούν οι εργασίες αποπεράτωσης του Μετρό Θεσσαλονίκης, ώστε αυτό να τεθεί σε τροχιά ολοκλήρωσης και να παραδοθεί εγκαίρως στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ο Όμιλος Intrakat, όπως αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intrakat, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, παρείχε ρευστότητα ζωτικών κεφαλαίων ύψους 85 εκατ. ευρώ στην 'Ακτωρ μετά την εξαγορά, προκειμένου να καλυφθούν ομαλά όλες οι τρέχουσες υποχρεώσεις της εταιρείας. Είναι ένα ποσό που είχε ήδη προ-εκτιμηθεί και πρόκειται να ανακτηθεί πλήρως από τον Όμιλο.

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου απέκλεισε το ενδεχόμενο νέας αύξησης κεφαλαίου στην Intrakat, τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο, τονίζοντας ότι σύμφωνα με τα παρόντα δεδομένα δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη νέας κεφαλαιακής ενίσχυσης, ενώ έκανε λόγο για δύο νέες επιχειρηματικές κινήσεις του Ομίλου που θα λάβουν χώρα μέχρι το τέλος του έτους, αρνούμενος ωστόσο να αποκαλύψει τι αφορούν. Από εκεί και πέρα, επισήμανε, πως ο Όμιλος πλέον, έχοντας την απόλυτη τεχνογνωσία για κάθε είδους έργο, από υποδομές, αντιπλημμυρικά έως και γέφυρες και οδικά, στοχεύει να συμμετέχει σε κάθε διαγωνισμό που θα κρίνει ότι μπορεί να διεκπεραιώσει και να βγει με όφελος.

Οι Intrakat και 'Ακτωρ έχουν αθροιστικά ανεκτέλεστο κοντά στα 5 δισ. ευρώ και στόχος είναι να «τρέξουν» τα έργα, με έμφαση την Ελλάδα και τη Ρουμανία που είναι οι δύο χώρες αιχμής. Ως προς τη Ρουμανία, ειδικότερα, τόνισε πως ο Όμιλος θα κινηθεί από εδώ και πέρα επιθετικά ως προς τη διεκδίκηση νέων έργων υποδομών, στοχεύοντας σε ανεκτέλεστο που θα φτάσει στο επίπεδο των 2,5 δισ. ευρώ. Επίσης, σημείωσε πως επί του παρόντος δεν θα προχωρήσουν νέες εξαγορές σε καμία από τις δύο αγορές (Ελλάδα και Ρουμανία) που ενδιαφέρουν τον Όμιλο Intrakat.

Τέλος, ερωτηθείς για το εάν πρόκειται η Intrakat να στραφεί και σε αγορές των Βαλκανίων, απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

