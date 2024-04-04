Νέο σκηνικό δείχνει να διαμορφώνεται στη Βουλή μετά την παραγγελία της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για άσκηση ποινικών διώξεων στους 11 βουλευτές του κόμματος Σπαρτιάτες, με το αιτιολογικό ότι κρύβεται από πίσω ο καταδικασμένος και έγκλειστος Ηλίας Κασιδιάρης.

Το ενδεχόμενο να αποβληθεί το κόμμα Σπαρτιάτες από τη Βουλή είναι ένα από τα βασικά σενάρια, γεγονός που θα επιφέρει μία σειρά από ανακατατάξεις στη Σώμα, καθώς οι 12 έδρες θα πρέπει να διανεμηθούν κατ' αναλογία στα υπόλοιπα κόμματα.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, θα προσθέσει πέντε έδρες, φτάνοντας συνολικά τις 163. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσθέσει δύο ή τρεις έδρες και το ΠΑΣΟΚ μία ή δύο.

Μία έδρα αναμένεται να πάρουν ΚΚΕ και Ελληνική Λύση, ενώ Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας διεκδικούν από μία έδρα επίσης.

Δείτε τον πίνακα:

Οι εξελίξεις πάντως είναι ραγδαίες, καθώς τόσο ο βουλευτής Γιώργος Μανούσος όσο και ο βουλευτής Γιάννης Δημητροκάλλης ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους από το κόμμα των Σπαρτιατών.

Τα τρία βασικά σενάρια για τις έδρες

Ένα πρώτο σενάριο είναι η κατάληψη των αντίστοιχων εδρών από τον πρώτο σε σταυρούς υποψήφιο του κόμματος που είχε το μεγαλύτερο αδιάθετο υπόλοιπο στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

Ένα δεύτερο σενάριο είναι αναλογική κατανομή του ποσοστού των Σπαρτιατών σε όλα τα κόμματα που συμμετείχαν στις εκλογές του περασμένου Ιουνίου. Αν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο σενάριο τότε η ΝΔ θα αύξανε το ποσοστό της κατά 1,9% και θα πήγαινε στο 42,45% ενώ οι έδρες της από 158 θα ανέβαιναν σε 163.

Αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει άλλες 3 έδρες κ.ο.κ. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα προκληθούν «καραμπόλες» σε όλες σχεδόν τις εκλογικές περιφέρειες.

Ένα τρίτο σενάριο είναι να διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές στις 11 εκλογικές περιφέρειες που εξέλεξαν βουλευτή των Σπαρτιατών. Δηλαδή για τις Α΄Αθηνών, Β Πειραιά, Βορείου και Δυτικού τομέα Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Ηρακλείου, Α και Β Θεσσαλονίκης, Λάρισας.

Η απόφαση του εκλογοδικείου αναμένεται έως τον Ιούνιο.

Οι βουλευτές για τους οποίους παραγγέλλεται ποινική δίωξη είναι.

1. Αθανάσιος ΧΑΛΚΙΑΣ,

2. Χαράλαμπος ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ

3. Γεώργιος ΜΑΝΟΥΣΟΣ,

4. Αλέξανδρος ΖΕΡΒΕΑΣ,

5. Ιωάννης ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ,

6. Διονύσιος ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

7. Γεώργιος ΑΣΠΙΩΤΗΣ

8. Μιχαήλ ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ

9. Ιωάννης ΚΟΝΤΗΣ

10. Πέτρος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ και

11. Κωνσταντίνος ΦΛΩΡΟΣ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.