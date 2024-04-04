Προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην πρόθεση ψήφου καταγράφεται στη νέα δημοσκόπηση της MRB για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 25% και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο 12,7% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,7%. Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 7,9% ενώ το ΚΚΕ στο 6,5%. Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 3,4% και η Νέα Αριστερά με 3%. Στο 2,9% εμφανίζεται η Νίκη, οι Σπαρτιάτες στο 1,7%, το ΜέΡΑ25 στο 1,5%, η Φωνή Λογικής στο 1,4% και οι Δημοκράτες στο 1,3%. «Δεν αποφάσισα/δεν απαντώ» δηλώνει το 14,6% των ερωτηθέντων.

Στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή, η ΝΔ συγκεντρώνει 31,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 15,9%, το ΠΑΣΟΚ 13,4%, το ΚΚΕ 8,1%, η Ελληνική λύση 9,9%, η Νίκη 3,6%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,3%.



Στην ερώτηση περί καταλληλότητας για πρωθυπουργό καταγράφεται η απάντηση «κανένας», ενώ ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,5%, ο Στέφανος Κασσελάκης στο 8,9%, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 7,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος στο 6,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 4,4% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο 4,3%. Πιο χαμηλά ο Δημήτρης Νατσιός στο 1,8%, ο Γιάνης Βαρουφάκης στο 1,5% και ο Αλέξης Χαρίτσης στο 1,2%. Ο Βασίλης Στίγκας συγκεντρώνει μόλις 0,7%.

Από τη διαδικασία της πρότασης μομφής και την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή τα ποσοστά των κομμάτων που «έχασαν» αλλά και «κέρδισαν» είναι τα εξής:

ΝΔ: 29,7% Σίγουρα/μάλλον κέρδισε, 51,3% Σίγουρα/μάλλον έχασε

ΣΥΡΙΖΑ: 27,5% Σίγουρα/μάλλον κέρδισε, 47,9% Σίγουρα/μάλλον έχασε

ΠΑΣΟΚ: 29,9% Σίγουρα/μάλλον κέρδισε, 45,8% Σίγουρα/μάλλον έχασε

ΚΚΕ:26,5% Σίγουρα/μάλλον κέρδισε, 43,7% Σίγουρα/μάλλον έχασε

Στο ερώτημα αν οι δύο αποχωρήσεις στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου, Μπρατάκου και Παπασταύρου θα επηρεάσουν ή όχι την εικόνα της κυβέρνησης, τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

Σίγουρα θα την επηρεάσουν τελικά θετικά: 2,7%

Μάλλον θα την επηρεάσουν τελικά θετικά: 6,8%

Ούτε θα την επηρεάσουν τελικά θετικά ούτε αρνητικά: 39,8%

Μάλλον θα την επηρεάσουν τελικά αρνητικά: 20,3%

Σίγουρα θα την επηρεάσουν τελικά αρνητικά: 14,5%

ΔΞ/ΔΑ: 16%

Πηγή: skai.gr

