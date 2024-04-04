Στο πλαίσιο διατήρησης του θετικού κλίματος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, χθες 3 Απριλίου, στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, σε αυτή τη συνάντηση, διάρκειας περίπου μίας ώρας, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στα μέσα Μαΐου στην 'Αγκυρα. Συζητήθηκαν θέματα διμερούς συνεργασίας που άπτονται της «θετικής ατζέντας» και του πολιτικού διαλόγου.

Αντικείμενο συζήτησης υπήρξε, επίσης, η επιτυχής εκκίνηση της διαδικασίας χορήγησης θεώρησης τοπικής ισχύος για τους Τούρκους πολίτες σε δέκα ελληνικά νησιά. Η ομαλή εφαρμογή του σχεδίου αυτού έχει ήδη ξεκινήσει σε πέντε νησιά του Αιγαίου και εντός των επόμενων εβδομάδων θα προστεθούν στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα πέντε ελληνικά νησιά. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία με στόχο τη συγκράτηση των μεταναστευτικών ροών στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα αποτελέσματα των πρόσφατων δημοτικών εκλογών στην Τουρκία, δεν αναμένεται να αλλάξουν το χρονοδιάγραμμα συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας. Στις 22 Απριλίου στην Αθήνα είναι προγραμματισμένος ο επόμενος γύρος μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ στις 26 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν οι συζητήσεις για τη θετική ατζέντα στην Κωνσταντινούπολη. Περί τα μέσα Μαΐου αναμένεται να συναντηθούν οι ηγέτες της Ελλάδας και της Τουρκίας στην 'Αγκυρα, χωρίς να αποκλείεται να πραγματοποιηθεί άλλη μία συνάντηση μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών για την προετοιμασία της συνάντησης των δύο ηγετών στην 'Αγκυρα.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, διπλωματικές πηγές τόνισαν ότι η βούληση της ελληνικής πλευράς είναι να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για εποικοδομητικές συνομιλίες, δεδομένης της ευκαιρίας που υπάρχει μετά το διορισμό της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν. Ανέφεραν δε ότι για την Ελλάδα το κατάλληλο πλαίσιο συνομιλιών είναι ο ΟΗΕ και το κεκτημένο που έχει διαμορφωθεί από τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Σχετικά με την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας και την υπόθεση του εκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρας, Φρέντι Μπελέρι, οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι το ζήτημα δεν είναι διμερές, αλλά ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα προωθεί την ενταξιακή πορεία των Δυτ. Βαλκανίων, αλλά για να ενταχθεί μία χώρα στην ΕΕ πρέπει να εκπληρωθούν όλοι οι όροι περί κράτους δικαίου, το οποίο παραμένει κριτήριο επί του οποίου αξιολογείται η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να γίνουν εκπτώσεις σε θέματα ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων, τη στιγμή μάλιστα που ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρας, Φρέντη Μπελέρης δεν έχει αναλάβει ακόμα τα καθήκοντά του. Η Ελλάδα ναι μεν παραμένει επισπεύδουσα στο θέμα της Διεύρυνσης της ΕΕ, αλλά, όπως σημείωναν, «κανείς δεν έχει λευκή επιταγή».

Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, με την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρι Κουλέμπα, διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η συζήτηση εστιάστηκε στις δυνατότητες της Ουκρανίας να συνεχίσει να αμύνεται αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόταση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ για νέο εσπευσμένο νατοϊκό σχεδιασμό για Ταμείο βοήθειας 100 δις δολαρίων σε βάθος πενταετίας. Το σχέδιο αυτό, πάντως, δείχνει να αντιμετωπίζει προβλήματα χρηματοδότησης και συντονισμού, καθώς οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο και διερευνητικό επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

