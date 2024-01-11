Μητσοτάκης: Στόχος να γίνει η Ελλάδα σημείο αναφοράς για τη φαρμακευτική βιομηχανία

Στις εγκαταστάσεις της φαρμακευτικής εταιρείας Boehringer Ingelheim για την θεμελίωση της νέας πτέρυγας στο Κορωπί, η οποία θα είναι από τις πιο προηγμένες στην Ευρώπη, βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι τα επενδυτικά σχέδια της Boehringer Ingelheim είναι ένα ακόμα ορόσημο στο επενδυτικό σχέδιο μίας εταιρείας η οποία εδραιώνει τη θέση της στην Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα την θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως είναι χρήσιμο να αναγνωρίζουμε εκείνες τις επιχειρήσεις που αποδεικνύουν διαχρονικά την πίστη τους στον τόπο μας, όπως η Boehringer Ingelheim η οποία μετράει σχεδόν 70 χρόνια δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Όπως είπε, «είναι η μόνη πολυεθνική εταιρεία, η οποία διαθέτει ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής στην Ελλάδα από το 1975 και πόσο προνοητική πρέπει να ήταν πριν από αρκετές δεκαετίες η επιλογή ακριβώς αυτής εδώ της τοποθεσίας πριν ακόμα φτιαχτεί το αεροδρόμιο, πριν κατασκευαστεί η Αττική οδός και προφανώς αυτός είναι κι ένας από τους λόγους που αυτή η δραστηριότητα επεκτείνεται διαρκώς κάνοντας ακόμα εντονότερο το παραγωγικό, εξαγωγικό και οικονομικό της αποτύπωμα».

Ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητέ Hubertus, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι εδώ στην μονάδα της Boehringer Ingelheim στο Κορωπί, κυρίες και κύριοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ξανά μαζί σας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Είχα ξαναμιλήσει από το ίδιο βήμα πριν από περίπου 2,5 χρόνια.

Σήμερα είμαι εδώ για να συνδράμω στη θεμελίωση μιας νέας μονάδας παραγωγής που -όπως ακούσαμε από τους πολύ πιο ειδικούς από εμένα- θα είναι μια από τις τεχνολογικά προηγμένες στην Ευρώπη.

Είναι ένα ακόμα ορόσημο στο επενδυτικό σχέδιο μιας εταιρείας η οποία εδραιώνει τη θέση της στην πατρίδα μας, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Ελλάδος στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.

Γιατί είναι χρήσιμο, νομίζω, να αναγνωρίζουμε εκείνες τις επιχειρήσεις, είτε αυτές είναι πολυεθνικές είτε είναι ελληνικές, που αποδεικνύουν διαχρονικά την πίστη τους στον τόπο μας. Όπως η Boehringer, η οποία μετράει σχεδόν 70 χρόνια δραστηριότητας στη χώρα μας. Πρέπει να το πούμε: είναι η μόνη πολυεθνική εταιρεία η οποία διαθέτει ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής στην Ελλάδα, ήδη από το 1975. Μάλιστα, χαριτολογώντας, σχολίαζα πόσο προνοητική πρέπει να ήταν πριν από αρκετές δεκαετίες η επιλογή ακριβώς αυτής εδώ της τοποθεσίας, πριν ακόμα δημιουργηθεί το αεροδρόμιο, πριν κατασκευαστεί η Αττική Οδός.

Προφανώς αυτός είναι και ένας από τους λόγους που αυτή η δραστηριότητα επεκτείνεται διαρκώς, κάνοντας ακόμα εντονότερο το παραγωγικό, εξαγωγικό και οικονομικό της αποτύπωμα.

Και χαίρομαι γιατί επισκέπτομαι και πάλι αυτό το εργοστάσιο το οποίο, όπως ακούσαμε, παράγει ορισμένα από τα πιο καινοτόμα αντιδιαβητικά, θρομβολυτικά σκευάσματα και να διαπιστώσω, ακόμα μια φορά, την άρτια οργάνωση, αλλά και την υψηλή εξειδίκευση και τον επαγγελματισμό των στελεχών. Είναι όλοι αυτοί που δικαιώνουν αυτό που ακούσαμε και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Hubertus von Baumbach, τη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στη δημιουργία της αξίας μέσα από την καινοτομία.

Είναι ένας στόχος τον οποίον ασπαζόμαστε κι εμείς ως πολιτεία, γιατί έχουμε ως κεντρικό σκοπό, στρατηγικό στόχο, να καταστήσουμε την πατρίδα μας σημείο αναφοράς για τη βιο-φαρμακευτική βιομηχανία.

Είναι ένας στόχος φιλόδοξος, είναι όμως εφικτός. Αποδεικνύεται, ήδη, από την επιλογή της Boehringer να επενδύσει ακόμα περισσότερο σε αυτή τη μονάδα, να την καταστήσει ένα κέντρο παραγωγής των πιο εξελιγμένων, των πιο καινοτόμων, των πιο στρατηγικών της φαρμάκων.

Πράγματι, τα νούμερα τα οποία ακούσαμε είναι εντυπωσιακά: μία μονάδα μόνο εξάγει προϊόντα τα οποία ξεπερνούν σε αξία το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω αν πουθενά αλλού υπάρχει τόσο μεγάλη συμπυκνωμένη, συγκεντρωμένη εξαγωγική αξία που να παράγεται σε ένα σημείο.

Αλλά, προφανώς, δεν είναι μόνο η επένδυση της Boehringer απόδειξη του τρόπου με τον οποίον η Ελλάδα γίνεται ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Αναφέρω ενδεικτικά το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer στη Θεσσαλονίκη αλλά και τις σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνολικά από την ελληνική εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, αν κρίνουμε από τις διαρκείς ανακοινώσεις για δρομολόγηση επενδύσεων, για επέκταση γραμμών παραγωγής, για νέες εγκαταστάσεις. Σε αυτές πλέον παράγονται γενόσημα, πρώτες ύλες αλλά και πρωτότυπα φάρμακα.

Είχα την ευκαιρία, πριν από λίγους μήνες, να επισκεφθώ μία άλλη σημαντική επένδυση που γίνεται εδώ στην περιοχή από μία σημαντική εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, τη δημιουργία επίσης ενός νέου Πάρκου Βιοτεχνολογίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργούμε καινούργια οικοσυστήματα στα οποία θα μπορούν να συναντώνται ερευνητές, startup εταιρείες, βιομηχανίες, σε περιβάλλοντα τα οποία δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα πιο προχωρημένα κέντρα των πιο ανεπτυγμένων χωρών.

Ξέρουμε με κάτι πολύ σημαντικό, και αυτό είναι ότι η Ελλάδα παγκόσμια διαθέτει υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό στις επιστήμες υγείας. Είναι άτομα που στελεχώνουν τα πανεπιστήμιά μας, τα νοσοκομεία μας, τα ερευνητικά μας κέντρα, τις βιομηχανίες μας. Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολλούς επιστήμονες οι οποίοι διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα αυτής της κυβέρνησης είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους όρους προκειμένου αυτοί να επαναπατριστούν σε καλές δουλειές, σε επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις δικές τους προδιαγραφές για την ικανοποίηση των επαγγελματικών τους φιλοδοξιών. Και βέβαια, έχοντας και τις κατάλληλες αποδοχές για μία ελκυστική καθημερινότητα στον τόπο μας.

Από τότε που αναλάβαμε την ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου το 2019, είχαμε θέσει ως κεντρική στρατηγική προτεραιότητα την ενίσχυση των επενδύσεων στη φαρμακοβιομηχανία. Χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο του συμψηφισμού, του clawback, με τις δαπάνες που γίνονται για ανάπτυξη, για κλινικές μελέτες. Μια μνημονιακή επιταγή η οποία γίνεται αναπτυξιακό εργαλείο.

Ανοίγω παρένθεση: ξέρουμε τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν με το clawback, ο Υπουργός μάλιστα, φορώντας ένα διπλό καπέλο, το καπέλο του τέως Υπουργού Ανάπτυξης, τώρα του Υπουργού Υγείας, έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα αυτό.

Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η επιλογή μας αυτή να χρησιμοποιήσουμε το clawback ως αναπτυξιακό εργαλείο απέδωσε, διότι σε αυτό το πλαίσιο έχουν ήδη ενταχθεί 53 επενδυτικά σχέδια και δρομολογούνται επενδύσεις που ξεπερνούν τα 230 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ήδη ανακοινώσει την επέκτασή του. Θα ακολουθήσει μια νέα πρόσκληση για 150 εκατομμύρια ευρώ ακόμα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025.

Και βέβαια, πρόθεσή μας είναι να μειώσουμε, να περιορίσουμε δραστικά το clawback τα επόμενα χρόνια. Για να γίνει, ωστόσο, αυτό θα πρέπει να γίνουν επίσης και τολμηρές μεταρρυθμίσεις οι οποίες να εξορθολογίζουν συνολικά τη φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας. Αναφέρω ενδεικτικά τον ψηφιακό φάκελο υγείας για γιατρούς και ασθενείς, την πλήρη αξιοποίηση του εργαλείου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που μας δίνει πρόσβαση σε πολύ αναλυτικά δεδομένα, και βέβαια την παράλληλη λειτουργία των μητρώων διασταύρωσης ασθενών, νοσημάτων, φαρμάκων.

Συνεργαζόμαστε όλοι οι αρμόδιοι, το Υπουργείο, ο ΕΟΠΥΥ, ο ΕΟΦ, για μια φαρμακευτική πολιτική η οποία θα μπορεί να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε Έλληνα πολίτη να έχει πρόσβαση στο καλύτερο φάρμακο, στην καλύτερη τιμή, χωρίς περιττές σπατάλες για τον Έλληνα ασφαλισμένο, για τον Έλληνα φορολογούμενο.

Παράλληλα, η αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας με τα κριτήρια του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού θα διευκολύνει, πιστεύω, και την τιμολόγηση και τις συμφωνίες εισαγωγής νέων φαρμάκων με διαπραγμάτευση.

Πρόκειται, με άλλα λόγια, για ένα σύνολο πρωτοβουλιών που θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε ουσιαστικά την αρχιτεκτονική των δαπανών σε αυτόν τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα: να περιορίσουμε στρεβλώσεις, να αυξήσουμε τις εξοικονομήσεις, να αποζημιώνουμε γρηγορότερα τις εταιρείες.

Ξέρετε καλά ότι η υγεία αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της νέας θητείας μας στην κυβέρνηση. Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά ότι ο προϋπολογισμός για την υγεία φτάνει πια τα 6 δισεκατομμύρια, είναι αυξημένος κατά 50% σε σχέση με το 2019. Οι γιατροί μας απολαμβάνουν πια καλύτερων απολαβών και με περαιτέρω ενίσχυση, περαιτέρω στήριξη οικονομική για τις εφημερίες.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όμως, ότι τα χρήματα τα οποία δαπανούμε για την υγεία δεν πρέπει να χάνονται στους λαβύρινθους της γραφειοκρατίας, της ανεξέλεγκτης συνταγογράφησης. Αντίθετα, μαζί με τους πόρους από τον εξορθολογισμό, έχουμε χρέος να τα κατευθύνουμε στη δημόσια θεραπεία, στην περίθαλψη, στα νέα καινοτόμα φάρμακα, τα οποία εκ των πραγμάτων είναι πιο ακριβά, αλλά μπορούν να είναι και πιο αποτελεσματικά.

Ο Υπουργός Υγείας γνωρίζει πολύ καλά τη δέσμευσή μου ότι κάθε ευρώ το οποίο θα εξοικονομηθεί από τον προϋπολογισμό της υγείας, μέσω του εξορθολογισμού τον οποίο προανέφερα, θα παραμείνει στον γενικό προϋπολογισμό της υγείας για τις αυξημένες δαπάνες και επενδύσεις που ξέρουμε πια ότι πρέπει να κάνουμε.

Και βέβαια, τον δικό του ρόλο σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια έχει και ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας, με περισσότερες επενδύσεις που ενισχύουν την εθνική οικονομία, με νέες θέσεις εργασίας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόοδο την οποία έχει κάνει η εταιρεία, για τους 700 καλά καταρτισμένους, καλά αμειβόμενους εργαζόμενους, οι οποίοι θα αυξηθούν κατά περισσότερους από 100 όταν ολοκληρωθεί η επένδυση αυτή, και βέβαια με αυτή την τόσο σημαντική στροφή στην καινοτομία.

Είμαστε μπροστά σε μία επανάσταση. Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης τα αλλάζει όλα: από τον τρόπο παραγωγής, από τον τρόπο με τον οποίον θα στήσετε το νέο σας εργοστάσιο, μέχρι την ίδια την έρευνα, μέχρι τον τρόπο με τον οποίον θα διεξάγονται οι κλινικές μελέτες.

Το ερώτημα είναι, αν εμείς στην Ελλάδα μπορούμε οι ίδιοι να παράγουμε τεχνογνωσία και καινοτομία ή απλά αν θα την καταναλώνουμε. Και ειδικά στο φάρμακο, η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε κορυφαίο ευρωπαϊκό παίκτη, να ενισχύσει αυτό το οποίο είπε ο αγαπητός Hubertus, τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Κι αν ακούσατε τα στοιχεία τα οποία παρέθεσε, είναι όντως πολύ ανησυχητικά. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το πώς η Ευρώπη δυστυχώς χάνει αντί να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της -δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για την Ευρώπη συνολικά- και ποιες είναι εκείνες οι πολιτικές οι οποίες θα μας επιτρέψουν σε κλάδους που ήμασταν πάντα ανταγωνιστικοί να διατηρήσουμε αυτό το σημαντικό μας συγκριτικό πλεονέκτημα.

Είναι συζητήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η Ελλάδα προσέρχεται πάντα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, κοιτάζοντας από τη μία τα εθνικά συμφέροντα και από την άλλη τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Εν προκειμένω και τα δύο σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ταυτισμένα.

Όλα αυτά πιστεύω ότι αποτελούν αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον. Εγώ θέλω και πάλι να ευχαριστήσω την εταιρεία που εξακολουθεί να εμπιστεύεται την Ελλάδα. Αλλά πρωτίστως δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση ή το ευρύτερο κλίμα, εμπιστεύεται εσάς, εμπιστεύεται τους εργαζόμενους, εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Είστε όλοι μαζί μία ομάδα που χτίζετε ένα καλύτερο αύριο, ένα οικοδόμημα με πολύ ισχυρά θεμέλια και αυτό γιορτάζουμε σήμερα εδώ.

Είναι μεγάλη μου τιμή που θα μου δοθεί η ευκαιρία να θεμελιώσω αυτή τη νέα μονάδα και, γεροί να είμαστε, να βρεθώ εδώ και πάλι για να μπορέσω να την εγκαινιάσω.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή χρονιά».

