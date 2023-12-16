Γιώργος Μιχαλακόπουλος: Αποχαιρετούμε έναν γνήσιο θεατράνθρωπο, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος υπηρέτησε την τέχνη, το θεατρικό σανίδι, τον ελληνικό κινηματογράφο για πάνω από έξι δεκαετίες. Σε όλη του την πορεία ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος υπήρξε εργάτης του πολιτισμού, αλλά κι άνθρωπος με βαθιά κοινωνική ενσυναίσθηση.

Θα τον θυμόμαστε για την προσφορά του στον πολιτισμό αλλά και στην κοινωνία τις ανάγκες της οποίας υπηρέτησε με συνέπεια.» Αυτό αναφέρει σε δήλωσή της για τον θάνατο του Γ.Μιχαλακόπουλου η Κυριακή Μάλαμα, βουλεύτρια και τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Πηγή: skai.gr

