Γεραπετρίτης: Η Ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας περνά μέσα από την ανάληψη των καθηκόντων Μπελέρη

Την πάγια θέση της Ελλάδας για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας επανέλαβε στη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Το ζήτημα του Φρέντι Μπελέρη εμπόδιο για την είσοδο της Αλβανίας στην ΕΕ. Δεν πρόκειται για ένα διμερές ζήτημα και σε κάθε περίπτωση αυτό που ισχύει είναι ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας περνάει μέσα από την ανάληψη των καθηκόντων του Φρέντη Μπελέρη» διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει η συνεδρίαση της επιτροπής για την ενημέρωση των κομμάτων. Η δική μας θέση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλή σχέση που θα στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο. Υπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι που είναι απαράβατες. Ζητήματα κυριαρχίας δεν εντάσσονται στον διάλογο. Θα πρέπει να αποτυπώνεται διαρκώς η ειλικρίνεια. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με νηνεμία να διαιωνίσουμε το κλίμα ηρεμίας χωρίς αερομαχίες και επιθετική ρητορική. Η δε ιστορική διακήρυξη στην Αθήνα σηματοδοτεί την νέα εποχή για την σχέση Ελλάδας Τουρκίας».

Ακολούθως ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι «Δεν μπορεί να στηρίζεται σε διαίσθηση ή πολιτική πλειοδοσία. Η άσκηση εξωτερικής πολιτικής προδιαθέτει βαθιά γνώση της ιστορίας. Εγώ ο ίδιος δίδαξα στο πανεπιστήμιο για σχεδόν 20 χρόνια. Στηρίζομαι κατεξοχήν στο εξαίρετο προσωπικό του ΥΠΕΞ. Η ιστορία θα μας κρίνει όλους, όμως η γενναιότητα δεν είναι να λες τα ευχάριστα αλλά να πράττεις τα ωφέλιμα για τη χώρα.»



