Την κατάθεση του κατηγορητηρίου εναντίον του Κώστα Αχ. Καραμανλή και το αίτημα για διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης από τον ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας, όποιος θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής για πράξη ή παράλειψη από πολιτικά πρόσωπα, έχει τη δυνατότητα να συντάξει κατηγορητήριο, το οποίο θα περιέχει και πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής εξέτασης και αφού συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, να το φέρει στην Ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία».

«Μέχρι να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία, μιλάμε απλώς για ακόμα ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης», συμπληρώνουν οι κυβερνητικές πηγές στο σχόλιό τους.

Πηγή: skai.gr

