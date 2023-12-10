«Σε όλες τις σύγχρονες δημοκρατικές χώρες οι Ανεξάρτητες Αρχές αποτελούν βασικό πυλώνα του κράτους δικαίου. Η έννομη τάξη στην Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τον σημαντικό θεσμικό τους ρόλο παρέχοντας τις αναγκαίες εγγυήσεις για την επιτέλεση του έργου τους και την ανεξαρτησία των λειτουργών τους», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο Συνέδριο που διοργάνωσε η «Διαφάνεια Ελλάς», για τις Ανεξάρτητες Αρχές, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Με αφορμή «το σκάνδαλο των υποκλοπών που ταλανίζει τη δημόσια ζωή», ο κ. Ξανθόπουλος αναρωτήθηκε «αν ενισχύθηκαν οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών που είναι επιφορτισμένες με την διερεύνηση του μείζονος αυτού σκανδάλου ή αν περιορίστηκαν» και πρόσθεσε: «Ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες τους για την επιτέλεση του έργου τους, ή μήπως ψαλιδίστηκαν; Διευκολύνθηκαν οι Αρχές στο έργο τους ή μήπως καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια, θεμιτή ή αθέμιτη για να εμποδιστούν; Νομίζω οι απαντήσεις στα υπαρκτά αυτά ερωτήματα είναι προφανείς και όλοι τις γνωρίζουμε»..

Ο κ. Ξανθόπουλος επικαλέστηκε «την πρόσφατη ανακοίνωση-κόλαφο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), η οποία περιγράφει την απαράδεκτη, αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική συμπεριφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στις ανεξάρτητες Αρχές και τα μέλη της, κάνοντας ειδική μνεία στην ΑΔΑΕ και τις καταγγελίες του προέδρου της για προσπάθειες παρεμπόδισης της εκτέλεσης ελέγχων από την Αρχή δυσφημιστικές και απειλητικές αναφορές εις βάρος του από επίσημα όργανα του Κράτους, τη μη νόμιμη επιλογή Μελών της ΑΔΑΕ λόγω έλλειψης της απαραίτητης συνταγματικής πλειοψηφίας καθώς και την κλήση σε απολογία ενώπιον της Δικαιοσύνης Μελών της για τις απόψεις τους και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους». Υποστήριξε ότι «Αυτή η πολιτική της κυβέρνησης πλήττει ευθέως τους δημοκρατικούς θεσμούς και υπονομεύει τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση της ΝΔ να επιχειρεί να συγκαλύψει ένα σκάνδαλο, αυτό των υποκλοπών, μετατρέποντας τις Ανεξάρτητες Αρχές σε υποχείριο της. Δεν είναι δυνατόν να μετατρέπονται οι ανεξάρτητες αρχές σε αντικείμενο πολιτικής αδιαφάνειας».

Κλείνοντας ανέφερε: «Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θεωρούμε απαράβατο κανόνα σε ένα δημοκρατικό σύστημα, την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου και του έργου των Ανεξάρτητων Αρχών, ως των θεσμικών αντιβάρων που θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην ομαλή λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Και δεσμευόμαστε ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

