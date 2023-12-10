Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κασσελάκης: Παράταση ως τις 18 Δεκεμβρίου για τα think tank - Η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά από την κοινωνία

Στο συνοδευτικό βίντεο που ανέβασε  πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζει τη συντονίστρια των think tank

Στέφανος Κασσελάκης

Με μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, o πρόεδρος του ΣΤΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης ενημέρωσε πως παρατάθηκε ως τις 18 Δεκεμβρίου η προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων συμμετοχή στα think tank του κόμματος.

«Εκατοντάδες οι αιτήσεις ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σας στα think tank του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Μικρή παράταση ως τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, για να δοθεί η ευκαιρία ενημέρωσης και συμμετοχής σε όλες και όλους τους ενδιαφερόμενους. Έτσι ξεκινάει η Ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από την κοινωνία. Από εσάς» αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ταυτόχρονα, στο συνοδευτικό βίντεο, παρουσιάζει τη συντονίστρια των think tank, Διάνα Βουτυράκου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης ΣΥΡΙΖΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark