Με μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, o πρόεδρος του ΣΤΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης ενημέρωσε πως παρατάθηκε ως τις 18 Δεκεμβρίου η προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων συμμετοχή στα think tank του κόμματος.
«Εκατοντάδες οι αιτήσεις ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σας στα think tank του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Μικρή παράταση ως τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, για να δοθεί η ευκαιρία ενημέρωσης και συμμετοχής σε όλες και όλους τους ενδιαφερόμενους. Έτσι ξεκινάει η Ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από την κοινωνία. Από εσάς» αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ταυτόχρονα, στο συνοδευτικό βίντεο, παρουσιάζει τη συντονίστρια των think tank, Διάνα Βουτυράκου.
Εκατοντάδες οι αιτήσεις ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σας στα think tank του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Μικρή παράταση ως τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, για να δοθεί η ευκαιρία ενημέρωσης και συμμετοχής σε όλες και όλους τους ενδιαφερόμενους.— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) December 10, 2023
Έτσι ξεκινάει η Ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από την… pic.twitter.com/XKZASzB4md
