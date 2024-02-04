Διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους επιμελητηρίων, εμπορικών συλλόγων, συνδικαλιστές από τον ιδιωτικό και και δημόσιο τομέα, προέδρους Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών και πανεπιστημιακούς, είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, στο πλαίσιο του περιφερειακού συνεδρίου Δυτικής Μακεδονίας του κόμματος που πραγματοποιείται στην Κοζάνη.

Ο κ. Κασσελάκης συζήτησε μαζί τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άκουσε τις προτάσεις τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

