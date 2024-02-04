Λογαριασμός
Συναντήσεις του Στέφανου Κασσελάκη με εκπροσώπους φορέων της Δυτικής Μακεδονίας

Ο Στ. Κασσελάκης συζήτησε μαζί τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άκουσε τις προτάσεις τους

Κασσελάκης

Διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους επιμελητηρίων, εμπορικών συλλόγων, συνδικαλιστές από τον ιδιωτικό και και δημόσιο τομέα, προέδρους Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών και πανεπιστημιακούς, είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, στο πλαίσιο του περιφερειακού συνεδρίου Δυτικής Μακεδονίας του κόμματος που πραγματοποιείται στην Κοζάνη. 

Ο κ. Κασσελάκης συζήτησε μαζί τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άκουσε τις προτάσεις τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

