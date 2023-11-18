Φάμελλος: Να υποστηρίξουμε ένα νέο παγκόσμιο κίνημα ειρήνης, τόσο στα κινήματα όσο και σε διπλωματικό επίπεδο

«Να υποστηρίξουμε ένα νέο παγκόσμιο κίνημα ειρήνης, τόσο στα κινήματα όσο και σε διπλωματικό επίπεδο», δήλωσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος στη Φθινοπωρινή Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ.

Την έντονη ανησυχία του για την κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων διεθνώς και την ταυτόχρονη βαθιά κρίση των θεσμών διπλωματίας εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος κατά την τοποθέτησή του στη Φθινοπωρινή Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), που πραγματοποιείται στο Γερεβάν της Αρμενίας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επέκρινε τόσο τους διεθνείς θεσμούς όσο και τους ηγέτες των χωρών για την ολιγωρία και την αδράνειά τους, τονίζοντας ότι ο ΟΑΣΕ βρίσκεται ίσως αντιμέτωπος με μία από τις χειρότερες στιγμές της ιστορίας του. Κάλεσε μάλιστα τα κράτη-μέλη να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη της ειρήνης και την ενίσχυση όλων των διαστάσεων της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.

Αναφερόμενος στα πολεμικά μέτωπα σε Μ. Ανατολή, Ουκρανία και Ναγκόρνο-Καραμπάχ, υπογράμμισε χαρακτηριστικά «Η έλλειψη διεθνούς και ιδιαίτερα ευρωπαϊκής ηγεσίας στον αγώνα , με πράξεις και όχι με λόγια, για ειρήνη και δημοκρατία, έχει υψηλό κόστος για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην Ουκρανία, στο Ισραήλ και τη Γάζα και στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

«Χρειαζόμαστε ένα σαφές μήνυμα. Δηλαδή όχι μόνο κατά της παράνομης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και για κατάπαυση του πυρός και ειρήνη στη βάση του διεθνούς δικαίου».

«Στη Μέση Ανατολή, δεν αρκεί να καταδικάζουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς και να μιλάμε για το ανθρωπιστικό δίκαιο για την προστασία των αμάχων. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ υποστηρίζοντας μια άμεση κατάπαυση του πυρός που θα ανοίξει το δρόμο για την ειρήνη και την απελευθέρωση των ομήρων».

«Στην περιοχή σας (Αρμενία) δεν αρκεί να υποστηρίξουμε μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν στο πλαίσιο της διαδικασίας των Βρυξελλών. Πρέπει να καταδικάσουμε την επίθεση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη θα οικοδομηθεί με βάση τον πλήρη σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Αρμενίας. Με εγγυήσεις για τα δικαιώματα και την ασφάλεια του αρμενικού πληθυσμού που εγκατέλειψε την περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιθυμούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και την προστασία των μνημείων της αρμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ενισχύει σημαντικά τις κοινοβουλευτικές του αντιπροσωπείες στον ΟΑΣΕ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς πιστεύει ότι η υποστήριξη της διμερούς και πολυμερούς διπλωματίας στη βάση του διεθνούς δικαίου είναι ο μόνος δρόμος προς την ειρήνη και την ασφάλεια».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία ή τη Γάζα και για τη στήριξη πληθυσμών που αντιμετωπίζουν συγκρούσεις, όπως στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, υπενθυμίζοντας τις προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ, ως Κυβέρνηση, με την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας με τη Βόρεια Μακεδονία και το ξεκλείδωμα της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.

