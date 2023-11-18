Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση αδρανεί μπροστά στον πληθωρισμό της απληστίας

Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, για τα Τέμπη και τη συνολικότερη πολιτική που ακολουθεί εξαπέλυσε κατά την παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Πιο συγκεκριμένα δήλωσε:

«Η κυβέρνηση αδρανεί μπροστά στον πληθωρισμό της απληστίας, που κατατρώει τα εισοδήματα των πολιτών. Χρειάστηκαν δυόμισι χρόνια απαράδεκτης αδράνειας για να επιβάλλουν τέσσερα πρόστιμα… τους αξίζει ένα «μπράβο». Έχουμε παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά για να σταματήσει το κράτος να κερδοσκοπεί εις βάρος των πολιτών. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. και η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρέπει να ενισχυθούν και να κάνουν συνεχείς ελέγχους στην αγορά για να καταπολεμήσουν την κερδοσκοπία.

Παράλληλα, για να μειώσουμε το κόστος στέγασης, συμπληρωματικά στη δημιουργία της δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών, προτείνουμε την άμεση κατάργηση της golden visa και βραχυχρόνια μίσθωση με κανόνες.

Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να γίνει η προανακριτική επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη; Κερδίζουν χρόνο. Εκμεταλλεύτηκαν την αντιευρωπαϊκή ιδεοληψία του ΚΚΕ να ξεκινήσει η έρευνα της εξεταστικής επιτροπής από το 1997 οπότε και ξεκίνησε η ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών για τους σιδηροδρόμους.

Και ρωτώ: Δεν είναι επίδικο να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες όσων εντοπίζονται στη δικογραφία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα για τη μη υλοποίηση της τηλεδιοίκησης, δηλαδή των κανόνων ασφαλείας που χρηματοδοτήθηκαν με κοινοτικούς πόρους ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ; Μιλάμε για μια κουλτούρα διακυβέρνησης, που υπονομεύει ευθέως την ανεξαρτησία των θεσμών στον βωμό του κέρδους και της συγκάλυψης των σκανδάλων, όπως έκαναν και με τις υποκλοπές.

Έχουμε χρέος τον νέο κύκλο, που ανοίγει για την παράταξή μας, να τον υπηρετήσουμε με υψηλό δείκτη αξιοπιστίας και συνέπειας. Οι αξίες, οι ιδέες και οι θέσεις μας θα υπηρετούν την προσπάθεια μας να υπάρξει μία ισχυρή δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που θα απελευθερώσει κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες θα συσπειρωθούν γύρω από την προσπάθειά μας να υπάρχει ισχυρή κυβερνητική εναλλακτική στη χώρα.

Πρέπει να αποδεικνύουμε καθημερινά ότι είμαστε το πιο χρήσιμο κόμμα για την πατρίδα. Δεν δίνουμε μάχη εξουσίας, αλλά πολιτική μάχη».

Πηγή: skai.gr

