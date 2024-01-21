Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία του, σήμερα, στη συνεστίαση και την κοπή της πίττας της Επιτροπής για τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις ανέφερε ότι «η καινούρια χρονιά ξεκίνησε με τη φωτιά του πολέμου να καίει σε πολλά μέρη του κόσμου. Στην Ουκρανία ο πόλεμος μαίνεται δυο χρόνια τώρα. Συνεχίζεται η χρησιμοποίηση των αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται στο έδαφός μας και ιδιαίτερα της Αλεξανδρούπολης, η αποστολή στρατιωτικού οπλισμού».

Πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι «το τίμημα συνεχίζουν να το πληρώνουν οι λαοί της Ουκρανίας, της Ρωσίας και -με διαφορετικό τρόπο - όλοι οι λαοί της Ευρώπης».

Ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ, με την ουσιαστική συναίνεση όλων των άλλων κομμάτων, πλην ΚΚΕ, στήριξε από την πρώτη στιγμή και στηρίζει το κράτος του Ισραήλ στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού, όσο και αν φαίνεται να προσαρμόζει την τακτική της, παίρνοντας υπόψη τόσο τις λαϊκές αντιδράσεις όσο και τις κινήσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ. Γι' αυτό έχει σημασία αυτές οι αντιδράσεις να μη σιγήσουν, αλλά να συνεχιστούν και να ενταθούν, να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης. Να βουλιάξει, λοιπόν, το κέντρο της Αθήνας το ερχόμενο Σάββατο, στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Πάρκο Ελευθερίας».

Μίλησε για τον «παραπάνω από ορατό κίνδυνο γενικότερης ανάφλεξης» στην περιοχή και συμπλήρωσε: «Με ευθύνη της ΝΔ και με τα άλλα κόμματα να κρύβουν λόγια συμφωνώντας στην ουσία, στέλνουν φρεγάτα, ελικόπτερο, ομάδα ΟΥΚ και πληρώματα, ναύτες, υπαξιωματικούς και αξιωματικούς διαφόρων ειδικοτήτων σε μια επικίνδυνη πολεμική επιχείρηση. Μια επιχείρηση η οποία, από πλευράς επικινδυνότητας, δεν έχει καμιά σχέση με όλες τις άλλες μέχρι σήμερα. Είναι γνωστό ότι δεν έχουμε ποτέ συμφωνήσει ως κόμμα σε αποστολές εκτός συνόρων. Το έχουμε πει και θα το επαναλαμβάνουμε κι απ' αυτό το βήμα: Να ακυρώσει η κυβέρνηση της ΝΔ την απόφασή της να στείλει ελληνικές δυνάμεις στο "στόμα του λύκου", απόφαση η οποία, δεν το κρύβει, αφορά την εξυπηρέτηση των ελληνικών εφοπλιστικών συμφερόντων, αλλά και των σχεδιασμών του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

Τις φρεγάτες που έχει χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός, υποτίθεται για την άμυνα της χώρας, και η κυβέρνηση τις στέλνει χιλιάδες μίλια μακριά -χρειάζεται πάνω κάτω μια βδομάδα ταξίδι για να επιστρέψουν αν χρειαστεί- για δουλειές ολότελα ξένες προς τον ελληνικό λαό».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε ότι: «το "πράγμα έχει παραγίνει πλέον". Το λέμε καθαρά. Δεν επιτρέπεται να κινδυνέψει κανείς στρατιωτικός ή φαντάρος για χάρη των εφοπλιστών, του διεθνούς ή ελληνικού κεφαλαίου, της Σαουδικής Αραβίας, του Ισραήλ, για χάρη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στην αντιπαράθεσή τους με άλλους ιμπεριαλιστές οπουδήποτε στη γη. Απαιτούμε να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές μονάδες και οι επιτελείς που βρίσκονται εκτός συνόρων».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι δεν χωρά κανένας εφησυχασμός στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και υπογράμμισε πως «το ΚΚΕ, χωρίς να μασάει τα λόγια του, έχει προειδοποιήσει ότι προωθούνται επικίνδυνες διευθετήσεις στα ελληνοτουρκικά με ΝΑΤΟϊκή "ομπρέλα", στο πλαίσιο του λεγόμενου "οδικού χάρτη" που συμφώνησαν Μητσοτάκης - Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, τον Ιούλη».

«Με τις αποφάσεις της πρόσφατης συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Αθήνα και την Κοινή Διακήρυξη επιταχύνεται η πορεία προς τον συμβιβασμό, με στόχο την ισχυροποίηση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει τεθεί το συνολικό πακέτο των τουρκικών διεκδικήσεων και, ανεξάρτητα από τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς, διεξάγεται ένα εφ' όλης της ύλης παζάρι και αυξάνονται οι κίνδυνοι για υποχωρήσεις στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, με αιχμή τα νησιά και τη Θράκη. Πρέπει να δυναμώσει η επαγρύπνηση όλων μας απέναντι σε όλους τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, γιατί ανοίγεται ο ασκός του Αιόλου», υποστήριξε.

Ο κ. Κουτσούμπας μίλησε για την ακρίβεια, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Καλές οι βόλτες στα σούπερ μάρκετ των υπουργών, αλλά κανείς δεν λέει πως το ¼ της τιμής στο σούπερ μάρκετ και πάνω από το 65% της τιμής της βενζίνης είναι οι άδικοι, έμμεσοι φόροι που πληρώνουμε όλοι μας, φόρους που εκτόξευσε ο ΣΥΡΙΖΑ και διατηρεί η ΝΔ για να διασφαλίζει τα ματωμένα πλεονάσματα. Όπως, επίσης, ότι τα πρόστιμα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι σταγόνα στον ωκεανό του τζίρου τους».

«Λύση για ορισμένες συνέπειες της ακρίβειας μπορεί να δοθεί μόνο με την πάλη των εργαζόμενων, με το ριζοσπαστικό πλαίσιο του ΚΚΕ, απαιτώντας τώρα, μεταξύ άλλων, κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων, σύγκρουση με την "πράσινη" πολιτική της ΕΕ που εκτοξεύει τις τιμές στην ενέργεια, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς κ.ά.», πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «χρήματα για ΝΑΤΟϊκές δαπάνες υπάρχουν, δεν υπάρχουν όμως ούτε καν για την υγεία των στρατιωτικών και των οικογενειών τους. Οι νεολαίοι μας, πάλι, που υπηρετούν τη θητεία τους αντιμετωπίζουν σε πολλές περιπτώσεις απαράδεκτες συμπεριφορές και συνθήκες διαβίωσης στα στρατόπεδα. Οι οικογένειες των στρατευμένων φορτώνονται τεράστια έξοδα. Οι απόστρατοι δεν ξεγελιούνται από κατ' όνομα αυξήσεις, ούτε ξεχνούν τα κλεμμένα ετών».

«Στήριγμα και συμπαραστάτης σε όλα τα παραπάνω αποδείχθηκε για μια ακόμη χρονιά το ΚΚΕ», τόνισε.

«Τα παιδιά του λαού έχουν κάθε δικαίωμα, με ψηλά το κεφάλι, να συνεχίσουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και την απεμπλοκή της χώρας και των Ένοπλων Δυνάμεων από το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, από συμφωνίες με τα κράτη-δολοφόνους, ΗΠΑ, Ισραήλ κ.ά. Να κλείσουν όλες οι ξένες βάσεις στη χώρα, να επιστρέψουν όλοι οι στρατιωτικοί από πολεμικές αποστολές και επιχειρήσεις εκτός συνόρων» επεσήμανε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ για συμπληρώσει: «Κάθε λαϊκός πατριώτης στις Ένοπλες Δυνάμεις να συμπορευτεί μαζί με τον λαό. Κάθε τίμιος άνθρωπος μέσα στα Σώματα Ασφαλείας να αρνηθεί να χτυπά τον λαό γιατί ούτε τον ίδιο ούτε την οικογένειά του ωφελεί αυτός ο ρόλος».

Ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί «με αγώνα και διεκδίκηση, οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικοί μέσα από μαχητικά σωματεία, μαζί με τον υπόλοιπο λαό, τους μαζικούς συλλογικούς φορείς και συνδικάτα, έτσι ώστε να μεγαλώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και των κομμάτων που την υπηρετούν, να δυναμώσει η συμπόρευση με το ΚΚΕ».

«Και έχει μεγάλη σημασία η επιτυχία της γενικής απεργίας, την οποία προετοιμάζουν τα εργατικά συνδικάτα για την 28η Φλεβάρη, για όλα αυτά τα πιεστικά προβλήματα, αλλά και με τον ιδιαίτερο συμβολισμό που έχει η συγκεκριμένη μέρα, στον έναν χρόνο από το έγκλημα στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 αθώες ψυχές, στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι.

Με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής να σας ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία και δύναμη για όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας σε όλα τα επίπεδα. Και στους αγώνες και στις επικείμενες εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο, που θα γίνουν την Κυριακή 9 Ιούνη 2024. Για ΚΚΕ πολύ πιο ψηλά, πολύ πιο δυνατό», κατέληξε, στην ομιλία του, ο γγ της ΚΕ του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

