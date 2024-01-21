Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε σήμερα, Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024, στις 13:30, αιφνιδιαστική επίσκεψη στο τμήμα επειγόντων του ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», το οποίο βρίσκεται σε εφημερία.

Ο Υπουργός συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και με ασθενείς και συνοδούς αυτών. Ο Υπουργός ενημερώθηκε απο τον διοικητή του Νοσοκομείου Αναστάσιο Γρηγορόπουλο για τον αριθμό αφίξεων περιστατικών στα επείγοντα, τον χρόνο αναμονής και την αντιμετώπιση τους.

Πηγή: skai.gr

