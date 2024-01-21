Αναχωρούν σταδιακά από το νησί των Σπετσών οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ολοκληρώνεται η τριήμερη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Κάποιοι έχουν ήδη αποχωρήσει από χθες, Σάββατο ενώ οι υπόλοιποι αναχωρούν σταδιακά δίνοντας μάχη με τα μποφόρ καθώς οι άνεμοι που πνέουν στο νησί είναι ισχυροί.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η απεσταλμένη στις Σπέτσες, Δέσποινα Βλεπάκη, το κλίμα μεταξύ των βουλευτών είναι ιδιαίτερα θερμό και ενωτικό.

Οι παρουσιάσεις των βουλευτών συνεχίστηκαν και σήμερα με την Έλενα Ακρίτα να μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον Κώστα Μπάρκα για την εγκληματικότητα, τη Νίνα Κασιμάτη για το σοβαρό ζήτημα του μεταναστευτικού, τη Καλλιόπη Βέττα για τον τουρισμό και τη Ραλλία Χρηστίδου για το θέμα της διαφάνειας.

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων αναμένεται να αποχωρήσουν εντός της ημέρας και οι τελευταίοι βουλευτές.



Πηγή: skai.gr

