Ολοκληρώθηκε το τριήμερο εργασιών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις Σπέτσες. Η συνάντηση εργασίας που ήταν κεκλεισμένων των θυρών και έλαβε χώρα εξ ολοκλήρου στο σπίτι του προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασσελάκη, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό επρόκειτο να έχει ολοκληρωθεί έως το βράδυ του Σαββάτου. Ωστόσο συνεχίστηκε έως σήμερα το μεσημέρι καθώς δεν είχε εξαντληθεί ο κατάλογος των παρουσιάσεων/εισηγήσεων από όλους τους τομεάρχες.

Σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μίλησε για πυκνή πολιτική συζήτηση τουλάχιστον 20 ωρών εργασίας, με 30 τοποθετήσεις, σημειώνοντας πως «το βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης της ΚΟ ήταν οι προτάσεις που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, για καλύτερο εισόδημα, καλύτερες δουλειές, καλύτερο περιβάλλον, καλύτερη παιδιά, καλύτερη υγεία.

«Συνδυάζει την συνεδρίαση της ΚΟ με την επεξεργασία των θέσεων για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, την επανεκκίνηση και ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε. Τόνισε ότι «είναι πολλές οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να τις εξυπηρετήσει. Έχουμε μια ολιγοπωλιακή αγορά που λειτουργεί με αισχροκέρδεια και στρεβλώσεις, έχουμε σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον, στην παιδεία και στην υγεία». Ο κ. Φάμελλος είπε ότι «χρειάζεται κάθε άνθρωπος στην Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το όνειρο του με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη και μια δημοκρατική δίκαιη κοινωνία». Υπογράμμισε ότι «αυτό ακριβώς είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, μια ισχυρή πολιτεία, ένα ανθρώπινο και σύγχρονο κράτος που θα έχει σχεδιασμό για την ανάπτυξη, για τη δημόσια διοίκηση, το περιβάλλον, αλλά και ένα ισχυρό κράτος δικαίου που θα υπάρχει το ευρωπαϊκό κεκτημένο στη χώρα μας και θα υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές και θεσμοί». Πρόσθεσε ότι το βασικό μήνυμα είναι ότι «υπάρχει πολιτική πρόταση, υπάρχει διέξοδος για την Ελλάδα και χρειαζόμαστε μία νέα κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει και την πράσινη μετάβαση την, αλλά και το κράτος δικαίου και την δικαιοσύνη. Ανέφερε, τέλος, πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα στελέχη που ήταν εδώ, σημειώνουν ότι η μεγαλύτερη αξία είναι αυτή της ειρήνης και της ζωής.

Η γραμματέας της ΚΟ, Θεοδώρα Τζάκρη, δήλωσε ότι «ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία μια από τις πιο ποιοτικές και παραγωγικές συσκέψεις εργασίας της κοινοβουλευτικής μας ομάδας». «Συντονίσαμε όχι μόνο το σύνολο του αντιπολιτευτικού μας έργου, αλλά και του σχεδιασμού μας για να αντιμετωπίσουμε την πλέον αντικοινωνική κυβέρνηση Μητσοτάκη, στα θέματα της ακρίβειας και της οικονομίας εν γένει, στα θέματα της ασφάλειας και της καθημερινότητας του πολίτη», είπε ειδικότερα. Σημείωσε ότι «προχωρούμε μπροστά περισσότερο συντονισμένοι και περισσότερο ενωμένοι». Στο ερώτημα αν αυτό θα επαναληφθεί, η κ. Τζάκρη ανέφερε ότι «οι Σπέτσες τράβηξαν το ενδιαφέρον όχι λόγω κάποιας γραφειοκρατικής διαδικασίας, αλλά το αντίθετο, επειδή υπήρχε μια διάθεση καινοτομίας και πειραματισμού». Πρόσθεσε ότι «αυτό δεν προκύπτει από την ανάγκη μας να πρωτοτυπήσουμε ή να φανούμε σύγχρονοι ή να τραβήξουμε τις εντυπώσεις. Αυτό προκύπτει πρώτα από όλα από την ανάγκη έκφρασης μιας αγωνίας μετά από μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης σε ό,τι αφορά την ποιότητα της πολιτικής μας πρότασης, αλλά και τον τρόπο και τη μορφή της έκφρασης της». Σε αυτό το πλαίσιο έκανε λόγο για «προσπάθεια αναστοχασμού του καθοριστικού μας οργάνου, της ΚΟ, με περισσότερη συλλογικότητα και περισσότερη διάθεση εμβάθυνσης». «Είμαι βέβαιη ότι αυτό το τολμηρό εγχείρημα με τις πολλαπλές ευεργετικές επιδράσεις, θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργίας μιας πολιτικής παράδοσης δημιουργικότητας», είπε. Η κ. Τζάκρη ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για το ενδιαφέρον όλες αυτές τις μέρες και όλους τους βουλευτές και τομεάρχες της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ «που συμμετείχαν ποικιλοτρόπως για την συνεισφορά τους». «Πάνω από όλα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη γιατί σ' αυτή την υπόθεση συνείσφερε πολλά περισσότερα από την φιλοξενία», είπε. Σε άλλο σημείο είπε σχετικά με την αναφορά της για τη φιλοξενία ότι «θύμισε σε όλους μας την ελληνική διαδρομή που διδάσκει όταν ένας άνθρωπος έχει αισθανθεί την ανάγκη να βγει σε ξένους δρόμους σε ξένους τόπους, είναι ο πλέον κατάλληλος για να αναβιώσει το πνεύμα της φιλοξενίας στο σπίτι του ως ένα ηθικό χρέος». Ερωτηθείσα αν αυτή η διαδικασία έφερε κάτι καινούριο για την ΚΟ, στον τρόπο δουλειάς, η γραμματέας της ΚΟ απάντησε: «Βέβαια. Πιο συλλογικός τρόπος δουλειάς με περισσότερη εμβάθυνση».

Ακολουθούν οι παρουσιάσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ:

Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Μαζί με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατική συμμετοχή, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ διατυπώνει τη δέσμευσή του για μία κοινωνία όπου κάθε άνθρωπος θα μπορεί να αναπτύσσει ελεύθερα τις δυνατότητές του, έχοντας τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους.

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μία Ισχυρή Βιώσιμη Πολιτεία, με ένα αναπτυξιακό κράτος. Για το λόγο αυτό και επεξεργαστήκαμε την πρότασή μας για μία ισχυρή, σύγχρονη, ανθρώπινη δημοκρατική πολιτεία, ένα κράτος δικαίου που δεν θα αφήνει κανένα και καμία μόνο ή μόνη. Μια πολιτεία με σχέδιο οικονομίας, χωροταξίας, περιβάλλοντος και δημόσιας διοίκησης για τη δίκαιη διπλή μετάβαση (κλιματική και ψηφιακή) και τη νέα οικονομία.

Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η συζήτησή μας για μία νέα πλειοψηφική κοινωνική συμφωνία, με μία κοινωνία ενεργών πολιτών, που θα περιλαμβάνει και τα νέα επίδικα της ζωής μας, όπως το κράτος δικαίου, η δημοκρατική κοινωνία, η δίκαιη πράσινη μετάβαση, η ισοτιμία και το δικαίωμα στη ζωή και στην πρόοδο.»



Θεοδώρα Τζάκρη, Γραμματέας ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι εξωγενής αλλά οφείλεται κατά κύριο λόγο στον πληθωρισμό απληστίας και στις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη που με την ανοχή της αισχροκέρδειας έχει δημιουργηθεί ένας ξεκάθαρος μηχανισμός αντίστροφης αναδιανομής πλούτου προς τους λίγους.

Για την αριστερά και την προοδευτική παράταξη, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος θα υλοποιηθεί μέσα από τη δίκαιη φορολόγηση, την ανακατανομή των πόρων, την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας της αγοράς, αλλά και από την αύξηση των μισθών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και την επαναφορά των επιδομάτων Πάσχα, Αδείας και Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους.

Στόχος είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, ώστε το ονομαστικό εισόδημα, από κάθε πηγή, να επαρκεί για την αξιοπρεπή διαβίωση όλων των πολιτών.

Συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση αφορούν:

1. Στην ηλεκτρική ενέργεια

2. Στα καύσιμα

3. Στα τρόφιμα και βιομηχανικά αγαθά ευρείας χρήσης

4. Στο παρατηρητήριο τιμών ευρωπαίου καταναλωτή

5. Στην άμεση ενίσχυση της νησιωτικότητας

6. Στην αντιμετώπιση της ακρίβειας στην στέγαση

7. Στη μείωση του καλλιεργητικού και κτηνοτροφικού κόστους (

8. Στην ισχυροποίηση και βελτίωση της απόδοσης του μηχανισμού ελέγχου και επιβολής προστίμων (με αλλαγή υπολογισμού των προστίμων, με «μαύρη λίστα» επιχειρήσεων που παρανομούν).

Όλες οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και το όποιο δημοσιονομικό τους αποτύπωμα θα αντισταθμιστεί με μέτρα που δεν θα επιβαρύνουν ως κόστος τους ήδη υπερφορολογημένους πολίτες.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα η «καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ακρίβεια» θα περιλαμβάνει:

- συνέντευξη τύπου για τη δημοσιοποίηση των παραπάνω προτάσεων,

- συγκρότηση παρατηρητηρίου τιμών των 66 βασικών αγαθών που θα ανανεώνεται κάθε εβδομάδα και θα εκδίδεται δελτίο με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,

- διαδικτυακή καμπάνια

- κατάθεση πολυνομοσχεδίου».

Παύλος Πολάκης, Συντονιστής ΕΠΕΚΕ:

«1) Αδιαπραγμάτευτες θέσεις στα εθνικά ζητήματα.

2) Ενίσχυση της μισθωτής εργασίας.

3) Αλλαγή του Κράτους με αποκέντρωση των εξουσιών στον α' και β' βαθμό αυτοδιοίκησης.

4) Δημόσιος Τραπεζικός πυλώνας με έλεγχο μιας συστημικής τράπεζας. Επαναφορά δημόσιου ελέγχου στις στρατηγικές υποδομές (ΔΕΗ, ΕΛΠΕ) με πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

5) Αλλαγή λειτουργίας της Δικαιοσύνης (2η Σχολή Δικαστών, ενοποίηση προανάκρισης και κυρίας ανάκρισης και μία μόνο αναβολή στις υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος).

6) Ισχυρό κοινωνικό Κράτος με διπλασιασμό των αποδοχών των λειτουργών του.

7) Ανασυγκρότηση αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης με συγκεκριμένα τοπικά σχέδια ανάπτυξης, που θα ανακατευθύνουν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ με σκοπό τη στήριξη της μικρομεσαίας αγροτιάς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για διάχυση της ανάπτυξης και του εισοδήματος».

Ρένα Δούρου, Τομεάρχης Εξωτερικών:

«Οι 8 αναπάντητες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς το υπουργείο Εξωτερικών, από τον Σεπτέμβριο του 2023 ως σήμερα, Ιανουάριο του 2024 σκιαγραφούν την εξωτερική πολιτική της σημερινής δεξιάς κυβέρνησης, σε ρήξη με πάγιες πρακτικές και δόγματα της διπλωματίας μας αλλά και με την πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Εξωτερική πολιτική δεκαετίας του ‘50, του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, που εκτελεί χωρίς αντιρρήσεις, πλήρως ενσωματωμένου στου σχεδιασμούς των κυρίαρχων διεθνώς, πολιτικά, οικονομικά, δυνάμεων.

Στον αντίποδα, η εξωτερική πολιτική του ΣΥΡΙΑ-ΠΣ ορίζεται από τις αξίες μας ως αριστερή δύναμη πατριωτισμού και διεθνισμού, από την παρακαταθήκη μας ως κυβέρνηση αλλά και ως αντιπολιτευτική δύναμη αυτά τα χρόνια με σαφή κριτική απέναντι σε αυτή την εξωτερική πολιτική της δεξιάς. Δεν αντιγράφει την Αξιωματική Αντιπολίτευση της ΝΔ έναντι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με κραυγές και καταστροφολογία, που έβαζε πάνω από το συμφέρον της πατρίδας, το μικροκομματικό συμφέρον. Δεν θεωρούμε την εξωτερική πολιτική πεδίο μικροπολιτικής. Δεν τη χρησιμοποιούμε για να αμφισβητήσουμε τον πατριωτισμό των πολιτικών μας αντιπάλων. Ως η Αριστερά του πατριωτισμού και του διεθνισμού δεν κάνουμε βήμα πίσω στον αγώνα για την προάσπιση των συμφερόντων του τόπου, για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά του δικαιώματα, στη βάση του διεθνούς δικαίου».

Ευάγγελος Αποστολάκης, Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας:

«Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση των Ε.Δ., τις συνθήκες εργασίες και διαβίωσης του προσωπικού και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές συνθήκες, οι προτάσεις μας για την Εθνική Άμυνα είναι οι εξής:

Επανεξέταση του σχεδιασμού των Ε.Δ. με κριτήρια την προτεραιοποίηση, την οικονομία δυνάμεων, την βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τις νέες τεχνολογίες και την εμπέδωση των συμπερασμάτων από τις τελευταίες ένοπλες συγκρούσεις, συγκρότηση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, μείωση της υπάρχουσας διασποράς (αποχαρακτηρισμός μη επιχειρησιακών στρατοπέδων) και ανασυγκρότηση της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, (δημιουργία Υφυπουργείου Αμυντικής Βιομηχανίας) και νέο νομοθετικό πλαίσιο περί Αμυντικών προμηθειών των Ε.Δ. ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και χωρίς καθυστερήσεις.

Ως προς το προσωπικό των Ε.Δ. προτείνεται αύξηση αποδοχών, εκσυγχρονισμός και ενοποίηση των δύο βασικών νομοθετημάτων που αφορούν στα στελέχη, άμεση επίλυση ζητημάτων μέριμνας (επιδόματα, στεγαστικό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).

Τέλος, ως προς τη θητεία προτείνεται η καλύτερη αξιοποίηση των στρατευσίμων και η αναγνώριση του χρόνου στράτευσης ως συντάξιμου χωρίς καταβολή εισφορών».

Όθων Ηλιόπουλος, Αν. Τομεάρχης-αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό:

«Ελπίδες για μια αμοιβαία καινούργια σχέση γεννιούνται.

Η καθολική ψήφος των Ελλήνων εκτός επικράτειας και η ενδεχόμενη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές φέρνουν τον απόδημο ελληνισμό πιο κοντά στην πατρίδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θέτει άμεσους αλλά και μακροπρόθεσμους στόχους προς όφελος των Ελλήνων εντός και εκτός επικράτειας και προτείνει:

•την άμεση λειτουργία ψηφιακών ΚΕΠ σε όλα τα προξενεία του εξωτερικού

•την προώθηση μιας παγκόσμιας προσπάθειας ελληνόφωνης εκπαίδευσης στα κράτη του εξωτερικού υπό την αιγίδα των ελληνικών κοινοτήτων

•την εφαρμογή σειράς μέτρων που θα διευκολύνουν και θα προσελκύσουν την μετεγκατάσταση νέων επαγγελματιών στην ελληνική επικράτεια.

Το όραμά μας, που το έχουμε υποστηρίξει σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες, είναι η δημιουργία μίας ή και παραπάνω εκλογικής περιφέρειας που να περιλαμβάνει τους Έλληνες της Διασποράς και θα επιτρέπει την άμεση εκλογή των αντιπροσώπων τους στην Ελληνική Βουλή με αποστολή την συνάντηση των κοινοτήτων μέσα και έξω από την επικράτεια σε ένα πρόγραμμα αμοιβαίας στήριξης».

Γιώτα Πούλου, Τομεάρχης Εσωτερικών:

«Οι μεταρρυθμίσεις της ΝΔ ―κόμμα που συνθέτει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές με το παραδοσιακό πελατειακό και παρακρατικό σύστημα― μπορεί να βελτιώνουν διάφορους τομείς (ψηφιακός μετασχηματισμός) δεν διορθώνουν όμως τις δομικές δυσλειτουργίες – μάλλον τις αναπαράγουν και τις ενισχύουν.

Τα χαρακτηριστικά του επιτελικού κράτους είναι ο συγκεντρωτισμός, η αδιαφάνεια, ο έλεγχος της ροής του χρήματος και η χειραγώγηση της διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.

Όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης είναι υποταγμένα στον στενό πυρήνα του γραφείου πρωθυπουργού.

Στον αντίποδα του επιτελικού κράτους θέλουμε ένα κράτος που να:

• λειτουργεί προς όφελος της Κοινωνίας

• οριοθετεί και διευκολύνει την Οικονομία

• είναι Κράτος Δικαίου και Συμπερίληψης

• σκέφτεται στρατηγικά και έχει λογική ευθύνης

• έχει υψηλή διοικητική ικανότητα

• είναι αναπτυξιακό

Στο νομοσχέδιο για τις ευρωεκλογές και την επιστολική ψήφο καταθέσαμε τροπολογία για τη θεσμοθέτηση του «Ψηφιακού Εκλογικού Καταλόγου».



Νίκος Παππάς, Τομεάρχης Οικονομικών:

«Τα μεγάλα προβλήματα απαιτούν προοδευτικές απαντήσεις. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του χρέους, για διαφάνεια και δικαιοσύνη στη χρηματοδότηση, για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας».

Η παρουσίαση του Νίκου Παππά περιελάμβανε αναφορές στο κοινοβουλευτικό του έργο, περιγραφή της διεθνούς κατάστασης, ανάλυση της πορείας της ελληνικής οικονομίας, ανάδειξη των επιλογών της Ν.Δ., παρουσίαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η οικονομία και η κοινωνία, καθώς και των δρομολογούμενων δράσεων.

Σε ό,τι αφορά στις διεθνείς συνθήκες, ο τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του κόμματος παρουσίασε την επιβράδυνση της οικονομίας της Ευρωζώνης, το πλαίσιο επαναφοράς του Συμφώνου Σταθερότητας, με τη Ν.Δ. να έχει ταχθεί με όσους ζητούν «αυστηρότητα», το υψηλό κόστος χρηματοδότησης, το «σήμα» της ΕΚΤ για περιορισμό στις αυξήσεις μισθών, τις δυσοίωνες προβλέψεις για τις τιμές ενέργειας και καυσίμων.

Μιλώντας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αποδόμησε μία προς μία τις κυβερνητικές αναφορές περί «οικονομικού και αναπτυξιακού» θαύματος, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι 32η στους 36 της Ευρώπης σε ανάπτυξη (σε όρους ονομαστικού ΑΕΠ), το ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί κατά 20 δις από το 2019, 250 χιλιάδες πλειστηριασμοί αναμένονται ως το 2026, η χώρα κάνει πρωταθλητισμό στην Ε.Ε. στην ακρίβεια (τρόφιμα, καύσιμα, ενέργεια, στέγαση), οι μισθοί παραμένουν χαμηλά, το ποσοστό των φόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει ανέλθει στο 29% (ρεκόρ 27ετίας), η αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ έφτασε το 40% (+7 δις) από το 2021, οι επενδύσεις αφορούν στην πλειονότητά τους την αγορά κόκκινων δανείων. Από την άλλη μεριά, όπως παρουσίασε, βρίσκονται οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, οι οποίες είχαν πάνω από 10 δις ευρώ κέρδη το 2022, οι τράπεζες με κέρδη 7,5 δις για το 2022 και 2023, κ.ά.

Αναφέρθηκε, επίσης, ιδιαίτερα στην αποεπένδυση του ΤΧΣ από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, μια επιλογή που ζημιώνει το δημόσιο κατά 40 δις, στο νέο φορολογικό, που συμπιέζει τη μεσαία τάξη, στην άρνηση της κυβέρνησης της Ν.Δ. να προστατεύσει την α’ κατοικία, στον προϋπολογισμό που δεν απαντά στην κρίση ακρίβειας, στην κλιματική και τη δημογραφική κρίση, στον αποκλεισμό των ΜμΕ από τον τραπεζικό δανεισμό, το Ταμείο Ανάκαμψης και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Εξήγησε, δε, ότι όλα τα ανωτέρω εντάσσονται στην -με συνέπεια και μεθοδικότητα- υλοποίηση όσων ορίζει το σχέδιο Πισσαρίδη.

Ο Νίκος Παππάς πρότεινε τρόπους και εργαλεία αντιμετώπισης των προκλήσεων, όπως:

•να παίξει ο τραπεζικός κλάδος τον αναπτυξιακό του ρόλο,

•να εφαρμοστούν πολιτικές για την αντιμετώπιση του δημογραφικού αλλά και του υψηλού ιδιωτικού χρέους,

•να αναμορφωθεί το φορολογικό με τη θέσπιση ενιαίας προοδευτικής φορολόγησης φυσικών προσώπων, ανεξάρτητα της πηγής εισοδήματος και προοδευτικού συντελεστή και για τις επιχειρήσεις, ώστε να ελαφρυνθούν οι μικρότερες, όπως έχει γίνει σε Βρετανία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία.

Χαρακτήρισε αναγκαία την αναμόρφωση του ασφαλιστικού, την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης της αγοράς χωρίς αποκλεισμούς, την ορθή διαχείριση της περιουσίας του δημοσίου, τη δημιουργία παραγωγικών επενδύσεων, κ.ά.

Ως στόχους του τομέα Οικονομικών για την επόμενη περίοδο έθεσε, μεταξύ άλλων την προετοιμασία προτάσεων για:

•τη θέσπιση της προοδευτικής φορολόγησης φυσικών και νομικών προσώπων,

•τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία της α’ κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης, της αγροτικής γης.

Αναφέρθηκε στη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και συγκρότησης μετώπου στα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις ΜμΕ και την κοινωνία, στην τακτική παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και της αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, στις συνεχείς επαφές με φορείς, στην ανάπτυξη προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων σε Επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, ενώσεις μικρομεσαίων.

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Τομεάρχης Υγείας :

«Η υγεία είναι ένα πεδίο πολιτικής το οποίο διατρέχει ολόκληρο το πρόγραμμα θέσεων και δράσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και δεν περιορίζεται στον στενό υγειονομικό τομέα. Με δεδομένο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εστιάζει στην θεσμική κοινοβουλευτική αντιπολίτευση με στόχο να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας, να βελτιωθεί και εκσυγχρονιστεί το ΕΣΥ. Χρειάζεται επειγόντως λειτουργική επανίδρυση του ΕΣΥ με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό με κίνητρα για τη στελέχωση των άγονων και απομακρυσμένων περιοχών, την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων νέων ειδικοτήτων, την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης, την επαναφορά του οικογενειακού ιατρού και την επανεκκίνηση της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ.

Η υγεία δεν είναι κόστος, αλλά επένδυση, γι' αυτό πρέπει να συγκλίνουμε προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δημόσιας δαπάνης, αν θέλουμε να αναπτύξουμε το ελληνικό όνειρο με μόνιμες θέσεις εργασίας και αντάξιες αμοιβές».

Για τον Τομέα Παιδείας την παρουσίαση των προτεραιοτήτων σε θέματα έκανε η βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών , Αθηνά Λινού:

«1. Η εφαρμογή καθολικής δωρεάν σίτισης και για τα 14 έτη σπουδών από το νηπιαγωγείο δηλαδή μέχρι και το λύκειο και σε όλους τους τύπους σχολείου

2. Η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της βίας και των εξαρτήσεων στα σχολεία

3. Η σοβαρή μεταρρύθμιση και αναβάθμιση όλων των προγραμμάτων σπουδών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε να προσεγγίζουν τα επιτυχημένα προγράμματα σκανδιναβικών χωρών

4. Όσον αφορά την ανώτατη παιδεία χρειάζεται τουλάχιστον τριπλασιασμός των κονδυλίων για την δημόσια ανώτατη παιδεία και τομές που θα την κάνουν ουσιαστικά ανεξάρτητη από κυβερνητικές και κομματικές

παρεμβάσεις. Οι δηλώσεις ότι προσεγγίζουμε την 500η ή 600η θέση σε παγκόσμια κλίμακα κάθε άλλο παρά υπερήφανους πρέπει να μας κάνει».

Η κα Λινού έκανε ειδική αναφορά στην πρόθεση της κυβέρνησης για ίδρυση ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τα οποία αποκάλεσε «γελοία απάτη», ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη του τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα σοβαρά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό και τα κονδύλια τα οποία διαθέτουν και τα συγκρίνει με τις σχετικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης».

Γιώργος Γαβρήλος, Τομεάρχης Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ θέτει ως στόχο του την ισχυροποίηση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και την κατοχύρωση των Συλλογικών Συμβάσεων μέσω της ανάδειξης και ενίσχυσης του ρόλου του ΟΜΕΔ (Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας) και αναβάθμιση του πλήρως αποδεκατισμένου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα παραβατικότητας και εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Άμεσα θα ανοίξει τον φάκελο, με συγκεκριμένες προτάσεις, της αύξησης μισθών στο δημόσιο τομέα, της προστασίας των εργαζομένων από τις ελαστικές μορφές εργασίας και τη συνεχή εκμετάλλευση, αλλά και της θεσμοθέτησης πλαισίου για την ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας (τηλεργασία, ψηφιακοί νομάδες, κα)».

Κατερίνα Νοτοπούλου, Τομεάρχης Κοινωνικής Συνοχής:

«Η «Μαύρη Βίβλος» της Κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ 2019-2023 περιλαμβάνει:

•αποτυχία στην δίκαιη κατανομή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ),

•αποτυχία στις πολιτικές για την τρίτη ηλικία,

•αποτυχία στην εφαρμογή του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός».

•οπισθοδρόμηση στις πολιτικές αποϊδρυματοποίησης, την υιοθεσία και την αναδοχή.

•Τραγικές υστερήσεις για τις πολιτικές για το παιδί, την ψυχική υγεία, τους ΡΟΜΑ, τους ανήλικους πρόσφυγες και την κατάργηση των έμφυλων ανισοτήτων.

Η δημιουργία συνθηκών ουσιαστικής κοινωνικής ασφάλειας αποτελεί την Προοδευτική απάντηση στο περιβάλλον παράλληλων και συνεχών κρίσεων.

Καταθέτουμε πολιτικές προτάσεις, ενώ θα αναληφθούν νομοθετικές, όπως:

•Κοινωνικός μισθός που θα εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση όλων και χτίζεται πάνω σε τρία συστατικά.

•Το νέο κοινωνικό εισόδημα, δηλαδή την καθολική πρόσβαση σε βασικά κοινά αγαθά, τα ειδικά επιδόματα και τις παροχές ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ευάλωτης κατηγορίας που οφείλουμε να ενισχύσουμε, τις δημόσιες, δωρεάν υπηρεσίες πρόνοιας υψηλού επιπέδου, με τη δημιουργία ενός δικτύου ολοκληρωμένης υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας.

• Τhink tank για το σχεδιασμό εθνικής δημογραφικής πολιτικής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διαθέτει μία ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος στέγης, που θα παρουσιαστεί άμεσα».



Χρήστος Γιαννούλης, Τομεάρχης Ανάπτυξης:

«Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για τη χώρα, οφείλει να περιλαμβάνει την προστασία της εργασίας, την επαναθεμελίωση του κοινωνικού κράτους, την περιβαλλοντική προστασία και τον οικολογικό μετασχηματισμό.

Το μοντέλο ανάπτυξης του μέλλοντος οφείλει να είναι προσανατολισμένο στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας μέσα από τη δυναμική αναγέννηση του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα.

Ζητούμενο είναι οι παραγωγικές επενδύσεις και όχι οι επενδύσεις χαμηλής προστιθέμενης αξίας.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ για ένα καινοτόμο παραγωγικό μοντέλο περιλαμβάνει ανακατεύθυνση κονδυλίων, από όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, με

στόχο τη διεύρυνση της εγχώριας παραγωγικής βάσης, την στοχευμένη ενίσχυση της βιομηχανίας και των νέων τεχνολογιών, με έμφαση στην πράσινη μετάβαση και την κυκλική οικονομία, την ανακατεύθυνση των δανείων του ΤΑΑ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι

μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τοπική και περιφερειακή διάσταση της αναπτυξιακής στρατηγικής, στην αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων και στη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, μέσω της αυτοδιοίκησης, για το σχεδιασμό και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών πόρων.

Στις άμεσες προτεραιότητες τίθεται το θέμα της ακρίβειας και τις επόμενες ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα καταθέσει μία ολοκληρωμένη, απολύτως κοστολογημένη πρόταση, με συγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις».

Μιλτιάδης Ζαμπάρας, Τομεάρχης Ενέργειας-Περιβάλλοντος:

Ο Τομέας Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεξεργάζεται συγκεκριμένες προτάσεις και θα προχωρήσει σε σειρά κοινοβουλευτικών και άλλων παρεμβάσεων για τα θέματα της ενεργειακής ακρίβειας και των τιμολογίων ρεύματος, για τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας, το ξεπούλημα των ΕΛΠΕ, το προβλήματα με τις ενεργειακές κοινότητες, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την ιδιωτικοποίηση των ΔΕΥΑ, ΦΟΔΣΑ, τις δασικές υπηρεσίες, το αγροτικό πετρέλαιο κ.α.

Χάρης Μαμουλάκης, Τομεάρχης Μεταφορών & Υποδομών:

« Ως προτεραιότητά μας έχουμε:

- Την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο Λεκανοπέδιο της Αττικής σε συνεργασία με όλους τους φορείς.

-Την ανάταξη και περαιτέρω ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

-Τα ζητήματα που άπτονται των μεταφορών (ενίσχυση του στόλου λεωφορείων, ηλεκτροκίνηση, θέματα ΥΠΑ κλπ).

-Την διευθέτηση σημαντικών εκκρεμοτήτων και προβλημάτων σε οδικές αρτηρίες όπως ΒΟΑΚ και fly over.

-Τα θέματα ασφάλειας σε μέσα σταθερής τροχιάς και αεροδρόμια.

-Τη βέλτιστη αξιοποίηση κονδυλίων από το Ταμείο ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

-Την αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχών, όπως στη Θεσσαλία και την Κρήτη.

-Την αλλαγή μοντέλου ανάπτυξης υποδομών και μεταφορών με προτεραιοποίηση στα μέσα σταθερής τροχιάς, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, καθώς και την έμφαση στις πράσινες υποδομές και μεταφορές.

Συμεών Κεδίκογλου, Τομεάρχης Κλιματικής Αλλαγής & Πολιτικής Προστασίας:

«Προτείνουμε ένα νέο μοντέλο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με δημιουργία ανεξάρτητου παρατηρητηρίου για έλεγχο των απαιτούμενων ενεργειών, περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα προσαρμογής με βάση τα νέα δεδομένα για όλη τη χώρα και ειδικά για τις περιοχές που επλήγησαν τελευταία από φυσικές καταστροφές.

Στον τομέα της πολιτικής προστασίας προτείνουμε ένα άλλο μοντέλο με έμφαση στην πρόληψη καθώς είναι φανερό ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός όπως φάνηκε και στο τελευταίο νομοσχέδιο που ασκήσαμε κριτική δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός στις νέες συνθήκες».

Γιώργος Καραμέρος, Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Σε ό,τι αφορά στον Τομέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο βουλευτής Γιώργος Καραμέρος, κάνοντας την παρουσίαση με διαφάνειες από ανοιχτό λογισμικό (impress -libre office) επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων σε νομοθετικές προτάσεις για μία ηθική και ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη με θέσπιση ανεξάρτητης εθνικής αρχής Τ.Ν με ρυθμιστικό χαρακτήρα αλλά και μία εθνική στρατηγική κυβερνοασφάλειας που θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.

Επίσης, αποτελεί προτεραιότητα η ψηφιακή μετάβαση να μειώνει τις ανισότητες, να είναι βιώσιμη με αποδοτική διαχείριση των ενεργειακών πόρων και άμβλυνση των συνεπειών της κλιματικής

κατάρρευσης.

Κυριακή Μάλαμα, Τομεάρχης Πολιτισμού:

«Έχουμε επεξεργαστεί και θέτουμε άμεσα σε δημόσια διαβούλευση πρόταση για ένα νέο νόμο - πλαίσιο για τον πολιτισμό, που είναι απαραίτητος για την ανασυγκρότηση της πολιτιστικής πολιτικής, για την προστασία του αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού και μνημειακού πλούτου της χώρας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την κατάργηση των διατάξεων του Νόμου 5021/2023, που αφορούν στην απένταξη των πέντε μεγάλων μουσείων της χώρας από τον κορμό του Υπουργείου Πολιτισμού και την μετατροπή τους σε νομικά πρόσωπα, την αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού, τη στήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, τη διαβάθμιση των καλλιτεχνικών πτυχίων και των καλλιτεχνικών σπουδών και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αναζωογόνηση του χώρου της οπτικοακουστικής και των εργαζομένων του κλάδου.»

Βασίλης Κόκκαλης, Τομεάρχης Αγροτικής Πολιτικής:

«Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μία νέα εθνική αγροτική πολιτική, η οποία θα βασίζεται σε τρεις άξονες:

Πρώτον, στην οργάνωση των παραγωγών σε υγιή συνεργατικά σχήματα.

Δεύτερον, στην εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγική δραστηριότητα.

Τρίτον, στην κατοχύρωση του αγροτικού επαγγέλματος.

Έχουμε επεξεργαστεί δυο προτάσεις νόμου και μία τροπολογία για τον αγροτικό τομέα. Αφορούν στην προστασία του αγροτικού εισοδήματος με την καταπολέμηση του φαινομένου των «ανοιχτών τιμών» και την ενθάρρυνση των υγιών συνεργατικών σχημάτων – συνεταιρισμών, την επίλυση σημαντικών ζητημάτων, όπως τα φορολογικά κίνητρα, τη διευθέτηση παλαιών χρεών και την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση συνεταιρισμών.

Ετοιμάζουμε το εθνικό σχέδιο για την κτηνοτροφία με έμφαση στην προστασία των προϊόντων με ιδιαίτερη δυναμική στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά, με κορωνίδα τη φέτα».

Γιάννης Σαρακιώτης, Τομεάρχης Δικαιοσύνης:

«Η 16η τροποποίηση στους Ποινικούς Κώδικες τα τελευταία 4 χρόνια αποτελεί απόδειξη της πλήρους αποτυχίας της ΝΔ στους τομείς τόσο της Δικαιοσύνης όσο και της Δημόσιας Τάξης.

Η αναδιάρθρωση του Δικαστικού Χάρτη που προωθείται εν κρυπτώ από την Κυβέρνηση δεν θεραπεύουν τις παθογένειες που χαρακτηρίζουν το σύστημα απονομής Δικαιοσύνης στη χώρα μας, αντίθετα τις διογκώνουν και προκαλούν πτώση της ποιότητας της.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εστιάζει στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, στην

αναβάθμιση των υποδομών και την επαρκή στελέχωση των δικαστηρίων».

Κώστας Μπάρκας, Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη:

«Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι η μεγαλύτερη αποτυχία αυτής της κυβέρνησης της ανασφάλειας.

Η ουσιαστική συμμετοχή της Βουλής στην επιλογή της/του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, η δημιουργία συστήματος αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού και του έργου που παράγουν οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, καθώς και η επαναφορά των αρμοδιοτήτων για την αντεγκληματική και σωφρονιστική πολιτική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αποτελούν μερικές από τις θεσμικές αλλαγές που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία για μια σύγχρονη και αποτελεσματική αστυνομία.

Για να έχουν αντίκρισμα οι παραπάνω παρεμβάσεις, απαιτούνται θεσμικές και λειτουργικές αλλαγές στο Σύστημα Εκπαίδευσης των στελεχών, με αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου εκπαίδευσής τους, την κατάργηση του διαφοροποιημένου τρόπου εισαγωγής/ πρόσληψης και εκπαίδευσης, την παροχή συνεχούς και δια βίου εκπαίδευσης στο αστυνομικό προσωπικό και τη δημιουργία ειδικών πρωτοκόλλων για την επιλογή εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται για μια συνολική αναμόρφωση της δομής, της λειτουργίας και του θεσμικού πλαισίου της ΕΛ.ΑΣ, προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της αποτελεσματικής συμβολής της στην αντιμετώπιση του εγκλήματος».

Καλλιόπη Βέττα, Τομεάρχης Τουρισμού:

«Ο τουρισμός αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία,

καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής της ανάπτυξης σε όλους τους παραγωγικούς τομείς και τα επαγγέλματα».

Όπως ανέφερε η αρμόδια Τομεάρχης, οι επεξεργασμένες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού και της δυνατότητάς του να λειτουργεί και να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, των ανθρώπων του κλάδου και εν γένει της ελληνικής οικονομίας.

Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Τομεάρχης Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής:

Οι προτάσεις του αρμόδιου Τομεάρχη επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης στα νησιά, την στήριξη και ενίσχυση του νησιωτικού ΕΣΥ την «πράσινη μετάβαση» στη ναυτιλία, τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των νησιών, την αναβάθμιση των Δημόσιων Ναυτικών Σχολών και τον δικαστικό χάρτη των νησιών.

Ειδικότερα :

-Επαναφορά μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, καύσιμα, εισιτήρια, γεωργικά εφόδια

-Διατήρηση και ενίσχυση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου, με τακτικές πληρωμές των δικαιούχων

-Ειδική μέριμνα στέγης για τους δημοσίους λειτουργούς (εκπαιδευτικοί, γιατροί) και τους φοιτητές, οι οποίοι αποφεύγουν τα νησιά λόγω των υψηλών ενοικίων και της έλλειψης σπιτιών προς ενοικίαση.

-Στήριξη των δομών υγείας στα νησιά, προσλήψεις ιατρικού και λοιπού προσωπικού και ενίσχυση του ΕΚΑΒ με θαλάσσια μέσα για τις διακομιδές ασθενών.

-Ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου στο Αιγαίο και Ιόνιο. Πολυετείς συμβάσεις στις επιδοτούμενες γραμμές της ακτοπλοΐας που θα δώσουν κίνητρα για ανανέωση του στόλου

- Στήριξη, σε διεθνές επίπεδο, της βιωσιμότητας της ποντοπόρου ναυτιλίας, με σκοπό την συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς για μείωση ρύπων.

- Διασυνδεσιμότητα μεταξύ των νησιών για κατοίκους και επισκέπτες όλη την διάρκεια του χρόνου. Παροχή κινήτρων και επιδοτήσεων σε όσα δρομολόγια χρειάζεται.

- Δικαστικός χάρτης νησιών: Με τον σχεδιαζόμενο νέο δικαστικό χάρτη η Δικαιοσύνη στα νησιά συρρικνώνεται και ακυρώνει στην πράξη το δημοκρατικό δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη των νησιωτών. Απαραίτητη η παρέμβασή μας, ειδικά για τα νησιά.

- Αναβάθμιση των Δημόσιων Ναυτικών Σχολών και ενίσχυση τους με διδακτικό προσωπικό, ανωτατοποίηση στην κατηγορία 6, σύμφωνα με μελέτη που εκπονήσαμε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Πέτρος Παππάς, Αν. Τομεάρχης Εσωτερικών με αρμοδιότητα τη Μακεδονία και τη Θράκη

«Προτείνεται ειδική μοριοδότηση και οικονομικά και στεγαστικά κίνητρα σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και δημόσιους υπαλλήλους για την στελέχωση υπηρεσιών σε περιοχές της Θράκης και της Μακεδονίας.

Ειδική μέριμνα για την αποζημίωση και την στέγαση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων.

Αύξηση της κρατικής επιχορήγησης για τις δομές αναπηρίας και ενίσχυση των δομών πρόληψης ψυχικής υγείας.

Διεκδίκηση της άμεσης ολοκλήρωσης των δημοσίων έργων και των οδικών δικτύων που κρατούν την Μακεδονία και Θράκη στο περιθώριο της οικονομικής ανάπτυξης.

Ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση για τα πολλά αγροκτηνοτροφικά ζητήματα τις Βόρειας Ελλάδας (νέα ΚΑΠ, επιδότηση βοσκοτόπων, επέκταση επιδοτήσεων ΕΛΓΑ λόγω κλιματικής αλλαγής)».

Νίνα Κασιμάτη, Τομεάρχης Μετανάστευσης & Ασύλου:

Η αρμόδια Τομεάρχης παρουσίασε τη διάσταση της Μεταναστευτικής Πολιτικής και ειδικότερα τη θέση της Ελλάδας και της Κύπρου ως εξωτερικά σύνορα της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση με την απουσία αλληλεγγύης στο Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ, στο οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πέτυχε την υποχρεωτική μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο στα κράτη-μέλη.

Τόνισε την αναγκαιότητα η διαχείριση του μεταναστευτικού να παραμείνει ευρωτουρκικό και όχι διμερές ζήτημα, όπως ορίζεται στο πλαίσιο της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας (2016), ανέδειξε την κυμαινόμενη εργαλειοποίησή του από την Τουρκία, σημειώνοντας τη συστηματική μεταναστευτική πίεση καθ’ όλο το μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων με την αλματώδη αύξηση των ροών από την Τουρκία το 2023 κατά 141% σε σχέση με το 2022, και πρότεινε την υιοθέτηση οριζόντιου καθεστώτος κυρώσεων στον τομέα ΚΕΠΠΑ.

Επικαλούμενη τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης του ΟΗΕ, επεσήμανε μεταξύ άλλων τις πιέσεις που πρέπει να ασκηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ουσιαστική προστασία των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και την αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων».

Γιώργος Ψυχογιός, Αν. Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το προσφυγικό-μεταναστευτικό είναι ταυτοτικό ζήτημα, που βασίζεται πρωτίστως στον ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη, αλλά απαιτεί κι ολοκληρωμένο σχέδιο, στρατηγική και συνέργειες. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ίδρυσε το αρμόδιο Υπουργείο και στελέχωσε πολλές Υπηρεσίες, ενώ με την ρητορική και την πρακτική της συνέβαλε καθοριστικά στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και τη μάχη κατά της ακροδεξιάς.

Νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες θα αναληφθούν το επόμενο διάστημα από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ήδη, οι κοινοβουλευτικές και άλλες παρεμβάσεις μας επικεντρώνονται στην υποστήριξη των αιτημάτων των συμβασιούχων της Υπηρεσίας Ασύλου και των εργαζομένων στο πεδίο, στην σε βάθος διερεύνηση των συνθηκών και στην απόδοση ευθυνών για το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, στα νομικά ζητήματα διοικητικής κράτησης, στην έλλειψη υγειονομικής κάλυψης και τους θανάτους μεταναστών στα ΠΡΟΚΕΚΑ.

Εργαζόμαστε για μια Εθνική Στρατηγική Ένταξης προσφύγων και μεταναστών σε όλους τους τομείς( με άμεση εμπλοκή των ΟΤΑ), για την τακτοποίηση του χάους στη μετάκληση εργατών γης, για ένα δίκαιο σύστημα κτήσης ιθαγένειας χωρίς ταξικούς αποκλεισμούς, για την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος «Philos II», καθώς οι εργαζόμενοι είναι σε διαρκή ομηρία».

Ραλλία Χρηστίδου, Αν. Τομεάρχης Εσωτερικών - Τομέας Διαφάνειας:

«Στόχος η ανάσχεση της «αποικιοποίησης» του Δημοσίου από τα ιδιωτικά συμφέροντα

•Επανανίδρυση της Ε.Α.Δ ( Εθνικής Αρχής Διαφάνειας)

•Επαναλειτουργία του Θεσμού του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

•Μεταρρυθμίσεις για την ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή των συστημάτων αξιολόγησης και στοχοθεσίας στο δημόσιο

•Θεσμοθέτηση του Συμβουλίου Μεταφοράς Αρμοδιοτήτων.

•Πάγιος μηχανισμός υλοποίησης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με σκοπό τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση της κατανομής και μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση.

•Ενίσχυση, αναβάθμιση του ρόλου του ΕΚΔΔΑ και του ΙΝΕΠ για τη διαρκή και συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης

•Ενίσχυση και ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές, ώστε να είναι ο αποκλειστικός ανεξάρτητος φορέας πραγματοποίησης προσλήψεων στη δημόσια διοίκηση.

•Άμεση κάλυψη των τεράστιων κενών, ιδίως σε νευραλγικούς τομείς δημόσιας διοίκησης. Απορρόφηση όλων των επιτυχόντων του πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού 2ΓΒ/2022 με άμεση έκδοση προκηρύξεων».

Έλενα Ακρίτα, Τομεάρχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

«Θέλουμε να είμαστε η φωνή όσων δεν έχουν φωνή, όλων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέδειξε:

-Την τραγική υπόθεση της κατακόρυφης αύξησης της ενδοοικογενειακής βίας και των γυναικοκτονιών, με την κυβέρνηση σε ρόλο θεατή.

- Τη Συμμόρφωση της Ελλάδας προς τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, αναφορικά με την πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων.

- Τις τραγικές ελλείψεις κλινών στις παιδοψυχιατρικές κλινικές της χώρας.

- Τις τεράστιες ελλείψεις στη στελέχωση της Παράλληλης Στήριξης στα σχολεία της χώρας, που προκαλούν απόγνωση σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

- Τα πρώτα και ανησυχητικά δείγματα της εφαρμογής του ν. Τσιάρα (Ν.4800/2021) για τη συνεπιμέλεια.

- Τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις προσβλητικές συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν καθημερινά στις μετακινήσεις τους οι συμπολίτες μας με αναπηρία, αλλά και την κραυγαλέα κυβερνητική αδιαφορία.

- Την πιθανή παραπομπή της χώρας από την Κομισιόν για ελλείψεις και καθυστερήσεις στην ελληνική νομοθεσία για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

- Τα τεράστια κενά στην προστασία των αιτούντων άσυλο στα ελληνικά νησιά και την αδυναμία πρόσβασης ακόμη και των πλέον ευάλωτων όπως μανάδες με ανήλικα παιδιά σε στοιχειώδεις παροχές, παρά τα τεράστια ποσά που έχουν δαπανηθεί για την κατασκευή των νέων δομών.

- Τη συστηματική απαξίωση του θεσμού των Αγροτικών φυλακών της χώρας».

Αλέξανδρος Μεϊκοπουλος, Αν. Τομεάρχης αρμόδιος για τον Αθλητισμό:

«Σχεδιάζουμε τη διοργάνωση διεπιστημονικής Ημερίδας για την οπαδική βία με πρόσχημα τον αθλητισμό, που θα λάβει το χαρακτήρα δημόσιας διαβούλευσης.

Αναλαμβάνουμε άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για την εξίσωση των εργασιακών και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων αθλητών - αθλητριών.

Προτείνουμε τη σύσταση Ταμείου Ανταποδοτικότητας υπέρ του ερασιτεχνικού αθλητισμού, με χρηματοδότησή του από τον πλούτο που παράγει ο επαγγελματικός αθλητισμός και Ταμείου ασφάλισης ερασιτεχνών αθλητών/ριων υψηλών επιδόσεων.

Διαμόρφωση ενός σύγχρονου καινοτόμου προγράμματος fitness base (σταθμοί άσκησης) για την προαγωγή της άσκησης σε όλες τις ηλικίες.

Ίδρυση 13 Περιφερειακών αθλητικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το πρότυπο των Μουσικών/καλλιτεχνικών σχολείων.

Γιώργος Παπαηλιού, Αν. Τομεάρχης αρμόδιος για την Κτηνοτροφία:

«Η κτηνοτροφία, και εν γένει ο πρωτογενής τομέας, μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν σημαντικό πυλώνα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Μέσω αυτών, μπορεί να διασφαλιστεί η διατροφική επάρκεια και η περιφερειακή ανάπτυξη, η οποία αποτελεί όρο για τον περιορισμό των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και εν τέλει την ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Απαιτούνται :

-Στήριξη και ενίσχυση του κτηνοτροφικού τομέα, σε πρώτη φάση, με συγκεκριμένα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα, για την ανακούφιση των κτηνοτρόφων (κανονικοποίηση της πληρωμής των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μείωση του κόστους εκτροφής των ζώων, ανάπτυξη δημόσιων αγροτικών υποδομών).

-Ανασχεδιασμός του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ και, ως προς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο αναπροσανατολισμός των πολιτικών για την κτηνοτροφία και η ανακατεύθυνση των σχετικών πόρων, σε σύνδεσή της με τη μεταποίηση και την παροχή τουριστικών υπηρεσιών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

