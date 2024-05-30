Λογαριασμός
Συνεχίζει στη δεύτερη κατηγορία της Κίνας ο Δημήτρης Αγραβάνης

Στη Χεφέι Κουάνγκφενγκ της δεύτερης κατηγορίας της Κίνας μετακομίζει ο Δημήτρης Αγραβάνης.

Σε ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Κίνας θα αγωνίζεται τους επόμενους μήνες ο Δημήτρης Αγραβάνης.

Ο 29χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ συμφώνησε με την Χεφέι Κουανγκφένγκ και αναχωρεί άμεσα για τη χώρα της Ασίας παίζοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του εκτός Ευρώπης.



Φέτος ο διεθνής άσος έπαιξε αρχικά στην Μπρεογάν και εν συνεχεία στην ΑΕΚ, με την οποία είχε 6,3 πόντους και 3,8 ριμπάουντ σε 16:22 κατά μέσο όρο.
