Νέα μέθοδος σύσφιξης σώματος αποκλειστικά στο Metropolitan General

Το Metropolitan General, πιστό στη δέσμευσή του για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, απέκτησε πρόσφατα το προηγμένο σύστημα ελάχιστα επεμβατικής αισθητικής χειρουργικής Renuvion®. Μια από τις πιο σημαντικές καινοτομίες για την αισθητική πλαστική χειρουργική την τελευταία 20ετία.

Το Renuvion® χρησιμοποιώντας την πατενταρισμένη τεχνολογία από εταιρεία η οποία είναι παγκόσμιος ηγέτης στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές δίνει αποδεδειγμένα αποτελέσματα, βελτιώνει σημαντικά το χειρουργικό χρόνο και προσφέρει απαράμιλλη ευελιξία.

Tι είναι το Renuvion® και σε ποιους απευθύνεται;

Το Renuvion® είναι μια καινοτόμος τεχνολογία στο χώρο της αισθητικής ιατρικής που έχει αρχίσει να κερδίζει την προτίμηση των ασθενών που επιθυμούν να βελτιώσουν την εμφάνισή τους. Είναι μια νέα, ελάχιστα επεμβατική τεχνική που χρησιμοποιείται για τη σύσφιξη και την ανόρθωση διαφόρων περιοχών του σώματος, το οποίο έχει λάβει έγκριση από το Αμερικάνικο FDA.

«Αυτή η τεχνολογία βασίζεται στη χρήση πλάσματος ηλίου σε συνδυασμό με ραδιοσυχνότητες για να προκαλέσει σύσφιξη του δέρματος.

Το πλάσμα ηλίου προκαλεί σύσφιξη και ανόρθωση των ιστών, βοηθώντας έτσι στη βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές περιοχές του σώματος, όπως το πρόσωπο, το στήθος, το βραχίονα, την κοιλιά, το λαιμό και τα πόδια. Η ελάχιστα επεμβατική φύση του Renuvion® το καθιστά κατάλληλο για άτομα όλων των ηλικιών, από 18 έως 80 ετών, που αντιμετωπίζουν χαλάρωση του δέρματος σε μέτριο βαθμό. Με μόνο μία συνεδρία, επιτυγχάνεται σταδιακή σύσφιξη και ανόρθωση, με ορατά και οριστικά αποτελέσματα που φαίνονται μετά από 4-6 μήνες», τονίζει ο κ. Άρης Στεροδήμας, M.D., MSc, ARCS Πλαστικός Xειρουργός Διευθυντής Α΄ Κλινικής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Metropolitan General και συνεχίζει:

«Η τεχνική ανανεώνει την ελαστικότητα του δέρματος, προσφέροντας βελτίωση κατά 50-60%, με αποτέλεσμα να μη χειροτερεύει με την πάροδο του χρόνου. Το Renuvion® δρα στο χαλαρωμένο δέρμα σε διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με την έκταση του προβλήματος και το αποτέλεσμα που θέλει να επιτύχει ο πλαστικός χειρουργός. Η δερματική χαλάρωση βελτιώνεται αισθητά από τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες και το δέρμα σε όλη την περιοχή εφαρμογής εμφανίζεται ανανεωμένο, σφριγηλό και φρέσκο, με βελτιωμένη υφή και αυξημένη ελαστικότητα.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα και η μοναδικότητα της θεραπείας του Renuvion® οφείλονται στο γεγονός πως η αντιστροφή της χαλάρωσης του δέρματος πραγματοποιείται στην πηγή του προβλήματος, δηλαδή κάτω από το δέρμα, όπου διοχετεύεται στοχευμένη θερμότητα, με τη θερμοκρασία να φτάνει ταχύτατα στους 85° C και να επιτυγχάνει άμεση σύσφιξη των υποδόριων ιστών, χωρίς την πρόκληση τραυματισμού. Επίσης η διαδικασία της νεοκολλαγονογένεσης, και κατά συνέπεια η σύσφιξη του δέρματος, κινείται σε τρία επίπεδα, επιφανειακό, μεσαίο και βαθύ, ώστε ο πλαστικός χειρουργός να μπορεί να δώσει συνολικά αποτελέσματα στοχευμένης και δραστικής αντιμετώπισης της χαλάρωσης σε κάθε περιοχή του προσώπου ή του σώματος.

Η εισαγωγή της ειδικής κεφαλής του Renuvion® κάτω από το δέρμα πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία, μέσα από οπές μόλις 3 χιλιοστών, ενώ η όλη διαδικασία δεν αφήνει πίσω τομές ή σημάδια και δεν απαιτεί αποθεραπεία. Η τεχνική Renuvion® θεωρείται η ιδανική για εφαρμογή μετά από λιποαναρρόφηση, για σίγουρη και εντυπωσιακή σύσφιξη και ακόμη πιο τέλειο και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Στην περίπτωση συνδυασμού του Renuvion® με την εξελιγμένη τεχνική λιποαναρρόφησης και λιπομεταφοράς Stromal Enriched Lipograft™ τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά», δηλώνει ο ειδικός.

«Επιπλέον», προσθέτει «δεν απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας πάνω από μία φορά, όπως συμβαίνει με άλλες τεχνικές. Η επέμβαση πραγματοποιείται στο χώρο του χειρουργείου υπό τοπική αναισθησία, με μια μικρή τομή μεγέθους μισού χιλιοστού, καθιστώντας την αποκατάσταση άμεση και ανώδυνη. Οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες την επόμενη μέρα, χωρίς πρηξίματα ή μώλωπες. Να σημειώσουμε πως το Renuvion® απευθύνεται σε άτομα με μικρού έως μετρίου βαθμού χαλάρωση προκειμένου να μπορεί να προσφέρει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα», καταλήγει ο κ. Στεροδήμας.

Πλεονεκτήματα του Renuvion®

• Είναι εγκεκριμένο από τον FDA (Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων)

• Η ανάρρωση είναι ταχύτατη

• Δε δημιουργούνται μεγάλες ουλές (πρόκειται για μικρές τομές της τάξης των 3 χιλιοστών)

• Λόγω του γεγονότος ότι χρησιμοποιεί ελεγχόμενη ενέργεια η οποία προέρχεται όπως αναφέρθηκε από το ιονισμένο ήλιο, προκαλεί μικρότερη βλάβη και ενέχει μικρότερους κινδύνους για τους ιστούς

• Προσφέρει φυσικό αποτέλεσμα

• Ελάχιστα επεμβατική, η μέθοδος αυτή συσφίγγει και αναζωογονεί το χαλαρό δέρμα χωρίς να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του

Ενδείξεις του Renuvion®

Για άμεση και μόνιμη αντιμετώπιση της χαλάρωσης που έχει δημιουργηθεί λόγω γήρανσης, αυξομείωσης του σωματικού βάρους, εγκυμοσύνης ή μετά από λιποαναρρόφηση/ λιπογλυπτική.

Περιοχές που εφαρμόζεται το Renuvion®

• Κοιλιά

• Βραχίονες

• Μηροί

• Λαιμός

