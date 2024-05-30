Ο Τόμας και η Έμιλι από την Αυστραλία αποφάσισαν να ενώσουν τις ζωές τους και να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης στην Ελλάδα - και συγκεκριμένα στην Χαλκιδική - ταξιδεύοντας αυτοί και οι καλεσμένοι τους χιλιάδες χιλιόμετρα μακρυά από την πατρίδα τους. Είναι μια από τις δεκάδες περιπτώσεις ζευγαριών κάθε ηλικίας που επιλέγουν το απέραντο γαλάζιο της καλοκαιρινής περιόδου, με τον ήλιο, τη θάλασσα και τα μεζεδάκια στην άμμο, για να πουν το «ναι».

Μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Νένα Παπαδοπούλου, διοργανώτρια γάμων από εταιρεία που ασχολείται κυρίως με …εισερχόμενα μελλόνυμφα ζευγάρια, εξηγεί ότι φέτος το καλοκαίρι βρίσκει πολλά ζευγάρια να έχουν κλείσει εισιτήρια και διαμονή στη χώρα μας για το γάμο και τη δεξίωση, συνδυάζοντας μαζί και καλοκαιρινές διακοπές.

«Έχουμε κρατήσεις από Αμερική, Αγγλία, Ελβετία, Καναδά, αλλά και τη μακρινή Μελβούρνη. Έρχονται μέχρι και από την άλλη άκρη της γης για να παντρευτούν στη χώρα μας και το εντυπωσιακό είναι πως πλέον τα ζευγάρια δεν αναζητούν μόνο τους πολύ δημοφιλείς και πολυδιαφημισμένους προορισμούς, αλλά προτιμούν και "απάτητους", εναλλακτικούς προορισμούς στην Ελλάδα»

Σύμφωνα με την κα Παπαδοπούλου, αυτό που κάνει την Ελλάδα τόσο ενδιαφέρουσα για ζευγάρια απ' όλα τα μέρη του κόσμου είναι η πλούσια ιστορία, ο πολιτισμός και βέβαια το γεγονός ότι υπάρχουν ατελείωτες παραλίες, πανέμορφα πετρόκτιστα χωριά, ηλιόλουστος καιρός και εκπληκτική γαστρονομία.

Σύμφωνα μάλιστα με τους ανθρώπους του χώρου, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα μας αποτελεί μια από τις κορυφαίες επιλογές για γαμήλιο τουρισμό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ποιοι μας... προτιμούν - Πού παντρεύονται

Οι πρώτοι στη λίστα των …εισερχόμενων είναι Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη για να τιμήσουν τις οικογενειακές ρίζες και να κάνουν το γάμο τους στην πατρίδα των γονέων και παππούδων τους με τη συνοδεία μπουζουκιού, βιολιού, λαούτου, κλαρίνου ή κρητικής λύρας.

Εκτός από τους ομογενείς, πολλά ζευγάρια που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα την επιλέγουν για το ζεστό κλίμα, το γευστικό φαγητό, τις όμορφες τοποθεσίες, την παράδοση και την φιλοξενία των ντόπιων.

«Έχουμε πελάτες που έρχονται από διάφορες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, από την Αμερική, από Αραβικές χώρες, ακόμα και από την Αφρική, την Ασία ή την Αυστραλία με διαφορετικές κουλτούρες, θρησκείες, ήθη και έθιμα και όλοι συμφωνούν σε ένα: στο ότι η απόφασή τους να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για τη γαμήλια εκδήλωσή τους ήταν ό,τι καλύτερο», σημειώνει η κ. Παπαδοπούλου.

«Η επιλογή των ενδιαφερομένων είναι ευρεία, σαφώς έχουμε τα νησιά των Κυκλάδων, παραδοσιακά τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, την Πάρο, την Τήνο, συναντούμε όμως και πιο ξεχωριστούς, λιγότερο τουριστικούς προορισμούς, κι έτσι βλέπουμε να γίνονται διοργανώσεις στην Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Ρόδο και τη Χαλκιδική αφού η Ελλάδα έχει κάτι για όλα τα γούστα», σημειώνει από την πλευρά τουο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διοργανωτών Εκδηλώσεων Προορισμού, Θωμάς Πολίτης.

«Κάθε κομμάτι της Ελλάδα απευθύνεται σε συγκεκριμένες εθνικότητες. Χαρακτηριστικά, στη Βόρεια Ελλάδα έρχονται πολλοί από τα Βαλκάνια που επιθυμούν να κατέβουν προς τη θάλασσα και σε ό,τι αφορά στις εθνικότητες (σ.σ. που επιλέγουν να διοργανώσουν την εκδήλωση) έχουμε πολλούς Αμερικανούς αλλά και Βρετανούς, ενώ έχουμε δει ακόμη και χώρες όπως η Ινδία, από όπου τελευταία είχαν γίνει πολύ …δυνατοί γάμοι στη χώρα μας.

Έχουν γίνει για παράδειγμα μεγάλοι γάμοι στο Καστελόριζο από Έλληνες, δεύτερης και τρίτης γενιάς, κατοίκους της Αυστραλίας που αποφασίζουν να κάνουν ένα πολύ έντονο πάρτι, που μπορεί να κρατήσει ακόμη και τρεις ημέρες», καταλήγει ο κ. Πολίτης.

Γάμοι VIP με άρωμα Χόλιγουντ και συμβόλαια εχεμύθειας

Αν κάποιος δει μια εντυπωσιακή νύφη να κατεβαίνει από ελικόπτερο ή έναν κουστουμαρισμένο γαμπρό να κάνει αναρρίχηση, δεν είναι απαραίτητα γυρίσματα από λήψη κινηματογραφικής ταινίας του Λας Βέγκας, αλλά ένας γάμος - υπερπαραγωγή. Μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις που οι διοργανωτές υπογράφουν και συμβόλαιο εχεμύθειας για να αποφύγει το διάσημο ζευγάρι τη διαρροή.

«Ανθρώποι από το εξωτερικό, που είναι γνωστοί στη χώρα τους και στους δικούς τους κύκλους, ζητούν απόλυτη μυστικότητα. Εκεί οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές και πρέπει να παρέχουμε αξιοπιστία, κατανόηση των αναγκών και άμεση εξυπηρέτηση.

Για παράδειγμα, είχαμε γάμο σε νησί, όπου την επόμενη μέρα το ζευγάρι θα ταξίδευε σε άλλο κοντινό νησί και την ώρα του πάρτι μας ενημέρωσαν ότι θα ήθελαν να κλείσουν ελικόπτερο για το πρωί. Μέχρι να κόψουν τη γαμήλια τούρτα, το είχαμε ήδη κανονίσει.

Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε dress code για το προσωπικό με το θέμα του event, συχνά οργανώνουμε θεάματα και σκηνικά που ανταγωνίζονται ολοκληρωμένες παραγωγές και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε φέρει επώνυμους τραγουδιστές και συγκροτήματα για να παίξουν στην εκδήλωση», δηλώνει η Νένα Παπαδοπούλου.

